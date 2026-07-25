México

¿Para qué sirve enterrar una cáscara de plátano junto a tus plantas? Esto dicen los estudios

Estudios de la UNAM, la UAM, la Universidad de Chapingo y el CIAD documentan que la cáscara de plátano contiene nutrientes clave para floración, desarrollos de frutos y formación de clorofila

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Cáscara de plátano amarilla con manchas marrones sobre césped verde.
La cáscara de plátano es uno de los residuos orgánicos más comunes en los hogares mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enterrar una cáscara de plátano junto a las plantas libera potasio, fósforo y magnesio directamente en el suelo: tres nutrientes que las raíces absorben durante la descomposición y que determinan la floración, el desarrollo de frutos y la formación de clorofila.

Lo documentan investigaciones del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, la Universidad Autónoma Chapingo y la UNAM, que estudian la cáscara del plátano (Musa paradisiaca) como alternativa orgánica a los fertilizantes químicos.

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Infografía con cáscara de plátano en tierra con planta, raíces y elementos químicos, junto a cuadros con texto e iconos que explican su función como fertilizante.
Una infografía explica cómo la cáscara de plátano actúa como fertilizante orgánico, liberando potasio, fósforo y magnesio para el desarrollo de las plantas, según investigaciones mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compuestos presentes después de la descomposición de la cáscara de plátano aportan al suelo nitrógeno, fósforo y potasio, los mismos tres macronutrientes que los agricultores compran en productos sintéticos, según una nota del CIAD disponible en su portal oficial.

El organismo, con sede en Sonora, señala que la cáscara también concentra calcio, sodio, vitaminas y aminoácidos esenciales.

Un plátano amarillo brillante sobre una superficie clara, con burbujas luminosas naranjas y amarillas flotando encima, algunas con las letras C, K, B6 y estructuras moleculares.
El CIAD identifica en la cáscara de plátano potasio, fósforo, nitrógeno, calcio y magnesio: los mismos nutrientes de los fertilizantes comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara de plátano aporta nutrientes y mejora el suelo, en un lapso de mediano a largo plazo

El potasio y el fósforo de la cáscara no están disponibles para la planta en el momento en que se entierra.

Los microorganismos del suelo necesitan tiempo para descomponer el material y liberar los nutrientes. Por eso los investigadores indican en que el beneficio se acumula a mediano y largo plazo, no en los primeros días.

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Manos limpian una hoja de planta de interior con un paño y cáscara de banana; otras plantas y frascos decorativos se ven en el fondo cerca de una ventana.
Un estudio publicado en Terra Latinoamericana, de la Universidad Autónoma Chapingo, encontró que la cáscara de plátano mejora los niveles de micro y macronutrientes en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Terra Latinoamericana, revista científica de la Universidad Autónoma Chapingo y disponible en SciELO México, analizó los parámetros físico-químicos de cáscaras de plátano para producir biofertilizantes aplicables en cultivos de tomate.

El trabajo, firmado por Shailili M. Moreno-Morales y su equipo, encontró que la mezcla suelo-cáscaras mejora la mayoría de las variables de micro y macronutrientes y aumenta el porcentaje de materia orgánica.

Un plátano amarillo, parcialmente pelado con gráficos digitales de ADN, está en una mesa blanca de laboratorio con tubos de ensayo, una pipeta y placas Petri. Manos enguantadas azules lo rodean.
Chiapas, Tabasco y Veracruz concentran la mayor producción de plátano del país, según el SIAP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores advierten que la cáscara puede elevar ligeramente el pH del suelo.

El pH mide qué tan ácido o alcalino es un suelo: cuando sube demasiado, las raíces tienen más dificultad para absorber nutrientes aunque estos estén presentes en la tierra.

Primer plano de una planta listón en una maceta de terracota sobre un alféizar de madera, con luz natural de una ventana clara al fondo.
Un estudio publicado en Terra Latinoamericana, de la Universidad Autónoma Chapingo, encontró que la cáscara de plátano mejora los niveles de micro y macronutrientes en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En suelos ya alcalinos, esa variación requiere monitoreo para no afectar la absorción de otros nutrientes.

Proyecto de la UNAM sobre fertilizante con plátano gana financiamiento de más de 200 mil pesos

Este 2 de julio de 2026, la Gaceta UNAM informó que Adrián Enrique Quinto Carrillo, estudiante de doctorado del Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM, ganó el Premio Lettinga 2026 con el proyecto Closing potassium cycles in banana production through anaerobic biorefinery systems.

Infografía con título, texto y cifras sobre fertilizante de plátano; incluye ilustraciones de planta de plátano, reactor, máquina, mano plantando, trofeo, dinero.
Una infografía detalla el proyecto de la UNAM para crear fertilizante sostenible a partir de residuos de plátano, destacando el financiamiento de 298 mil pesos y el Premio Lettinga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto usa un proceso biológico sin oxígeno —biorrefinería anaerobia— para extraer el potasio del pseudotallo del plátano y devolverlo al cultivo como fertilizante.

“La propuesta busca reducir la dependencia de fertilizantes externos y promover una agricultura más sostenible”, explicó Quinto Carrillo a la Gaceta UNAM.

El proyecto recibirá 15 mil euros (alrededor de 298 mil pesos mexicanos) y debe concluirse antes del 31 de diciembre de 2028.

La UNAM lidera varias investigaciones en biofertilizantes con diversos materiales biológicos. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Lo tutoran Sergio Alberto Gamboa Sánchez, investigador del IER, y José Luis Cabellos Quiroz, académico de la Universidad Politécnica de Tapachula.

La UAM y el IPN convierten la cáscara del plátano en fertilizante orgánico

México produce en promedio 2.4 millones de toneladas de plátano al año, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Chiapas, Tabasco y Veracruz concentran la mayor parte de ese volumen.

Racimo de plátanos amarillos con cáscara lisa, puntas verdes y oscuras, y sombras diagonales.
Los investigadores de Chapingo advierten que la cáscara puede elevar el pH del suelo; en suelos alcalinos recomiendan usarla con moderación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa, en colaboración con el IPN, desarrolla desde 2024 el proyecto Aplicaciones agrícolas y acuícolas del biopolímero compostable de cáscaras de plátano, dentro del programa Innova BIO-IPN-UAM.

El equipo extrae celulosa de la cáscara —que también contiene proteínas y lignina— y le añade nutrientes para producir un material biodegradable aplicable directamente al suelo.

Primer plano de un plátano con la cáscara amarilla, presentando múltiples manchas de color marrón oscuro y negro sobre una superficie ligeramente texturizada.
El proyecto ganador del Premio Lettinga 2026 busca extraer potasio del pseudotallo del plátano mediante un proceso biológico sin oxígeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventaja del material realizado por las instituciones es la liberación controlada: el material entrega los nutrientes de forma más uniforme y reduce la variabilidad que genera enterrar trozos enteros sin procesar.

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