¿Para qué sirve enterrar una cáscara de plátano junto a tus plantas? Esto dicen los estudios

Enterrar una cáscara de plátano junto a las plantas libera potasio, fósforo y magnesio directamente en el suelo: tres nutrientes que las raíces absorben durante la descomposición y que determinan la floración, el desarrollo de frutos y la formación de clorofila.
Lo documentan investigaciones del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, la Universidad Autónoma Chapingo y la UNAM, que estudian la cáscara del plátano (Musa paradisiaca) como alternativa orgánica a los fertilizantes químicos.
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Los compuestos presentes después de la descomposición de la cáscara de plátano aportan al suelo nitrógeno, fósforo y potasio, los mismos tres macronutrientes que los agricultores compran en productos sintéticos, según una nota del CIAD disponible en su portal oficial.
El organismo, con sede en Sonora, señala que la cáscara también concentra calcio, sodio, vitaminas y aminoácidos esenciales.
La cáscara de plátano aporta nutrientes y mejora el suelo, en un lapso de mediano a largo plazo
El potasio y el fósforo de la cáscara no están disponibles para la planta en el momento en que se entierra.
Los microorganismos del suelo necesitan tiempo para descomponer el material y liberar los nutrientes. Por eso los investigadores indican en que el beneficio se acumula a mediano y largo plazo, no en los primeros días.
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Un estudio publicado en Terra Latinoamericana, revista científica de la Universidad Autónoma Chapingo y disponible en SciELO México, analizó los parámetros físico-químicos de cáscaras de plátano para producir biofertilizantes aplicables en cultivos de tomate.
El trabajo, firmado por Shailili M. Moreno-Morales y su equipo, encontró que la mezcla suelo-cáscaras mejora la mayoría de las variables de micro y macronutrientes y aumenta el porcentaje de materia orgánica.
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Los investigadores advierten que la cáscara puede elevar ligeramente el pH del suelo.
El pH mide qué tan ácido o alcalino es un suelo: cuando sube demasiado, las raíces tienen más dificultad para absorber nutrientes aunque estos estén presentes en la tierra.
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En suelos ya alcalinos, esa variación requiere monitoreo para no afectar la absorción de otros nutrientes.
Proyecto de la UNAM sobre fertilizante con plátano gana financiamiento de más de 200 mil pesos
Este 2 de julio de 2026, la Gaceta UNAM informó que Adrián Enrique Quinto Carrillo, estudiante de doctorado del Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM, ganó el Premio Lettinga 2026 con el proyecto Closing potassium cycles in banana production through anaerobic biorefinery systems.
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El proyecto usa un proceso biológico sin oxígeno —biorrefinería anaerobia— para extraer el potasio del pseudotallo del plátano y devolverlo al cultivo como fertilizante.
“La propuesta busca reducir la dependencia de fertilizantes externos y promover una agricultura más sostenible”, explicó Quinto Carrillo a la Gaceta UNAM.
El proyecto recibirá 15 mil euros (alrededor de 298 mil pesos mexicanos) y debe concluirse antes del 31 de diciembre de 2028.
Lo tutoran Sergio Alberto Gamboa Sánchez, investigador del IER, y José Luis Cabellos Quiroz, académico de la Universidad Politécnica de Tapachula.
La UAM y el IPN convierten la cáscara del plátano en fertilizante orgánico
México produce en promedio 2.4 millones de toneladas de plátano al año, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Chiapas, Tabasco y Veracruz concentran la mayor parte de ese volumen.
La División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa, en colaboración con el IPN, desarrolla desde 2024 el proyecto Aplicaciones agrícolas y acuícolas del biopolímero compostable de cáscaras de plátano, dentro del programa Innova BIO-IPN-UAM.
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El equipo extrae celulosa de la cáscara —que también contiene proteínas y lignina— y le añade nutrientes para producir un material biodegradable aplicable directamente al suelo.
La ventaja del material realizado por las instituciones es la liberación controlada: el material entrega los nutrientes de forma más uniforme y reduce la variabilidad que genera enterrar trozos enteros sin procesar.
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