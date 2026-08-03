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Cáscaras de naranja para recuperar los suelos de México, la técnica que salvó un páramo en Costa Rica en los años 90

Los residuos agroindustriales pueden acelerar la regeneración de ecosistemas degradados. En el caso de México, ya hay proyectos similares con residuos orgánicos como bagazo de agave, pulpa de café o cáscaras

Camión volquete descarga cáscaras de naranja en terreno. Varios hombres, dos excavadoras y un bosque cubierto de niebla se observan al fondo.
Cuando estos residuos se descomponen, enriquecen el suelo y favorecen el desarrollo de microorganismos que participan en el reciclaje de nutrientes. La gruesa capa de material orgánico ayuda a conservar la humedad, protege el terreno frente a la erosión y crea condiciones adecuadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante décadas, las cáscaras de naranja fueron vistas únicamente como un desecho de la industria alimentaria. Sin embargo, un experimento iniciado en 1997 en Costa Rica cambió esa percepción al demostrar que estos residuos podían convertirse en un poderoso aliado para la restauración ecológica.

La historia volvió a cobrar relevancia después de que investigadores documentaran cómo un terreno degradado se transformó en un bosque exuberante apenas 16 años después de haber sido cubierto con miles de toneladas de cáscaras de naranja. El caso ha despertado el interés de científicos y ambientalistas en distintos países, incluido México, donde cada año se generan millones de toneladas de residuos agrícolas que podrían aprovecharse de forma similar.

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Aunque el proyecto costarricense ocurrió hace casi tres décadas, sus resultados siguen siendo una referencia internacional sobre cómo la economía circular puede contribuir a recuperar ecosistemas degradados y reducir la cantidad de residuos que terminan en vertederos.

¿Qué ocurrió en Costa Rica con las cáscaras de naranja?

El experimento comenzó en 1997, cuando la empresa Del Oro, dedicada a la producción de jugo de naranja, obtuvo autorización para depositar aproximadamente 12 mil toneladas de cáscaras y pulpa de naranja sobre un terreno degradado dentro del Área de Conservación Guanacaste, en Costa Rica.

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El sitio había sido utilizado durante años para actividades ganaderas y presentaba un alto nivel de degradación, con escasa vegetación y poca capacidad para regenerarse de manera natural.

La idea consistía en utilizar un residuo agrícola abundante como una fuente de materia orgánica capaz de enriquecer el suelo, devolver nutrientes y favorecer el crecimiento de nuevas especies vegetales.

Sin embargo, poco después de iniciado el proyecto, un conflicto legal entre empresas rivales provocó la suspensión del experimento y el terreno quedó prácticamente abandonado.

Durante varios años nadie volvió a visitar la zona.

Dieciséis años después encontraron un paisaje completamente distinto

Fue hasta 2013 cuando investigadores de la Universidad de Princeton regresaron al sitio para evaluar qué había ocurrido.

Lo que encontraron fue sorprendente.

El área cubierta con cáscaras de naranja había dejado atrás el paisaje árido para convertirse en un bosque denso con abundante vegetación, árboles de gran tamaño y una biodiversidad notablemente superior a la del terreno vecino, donde no se habían depositado residuos orgánicos.

Los científicos documentaron que la biomasa del sitio era considerablemente mayor y que el suelo presentaba mejores condiciones físicas y químicas gracias al aporte de materia orgánica derivada de la descomposición de las cáscaras.

El estudio, publicado en la revista Restoration Ecology, concluyó que los residuos cítricos aceleraron la recuperación del ecosistema al aportar nutrientes, mejorar la estructura del suelo y desplazar especies invasoras que impedían la regeneración natural.

¿Por qué las cáscaras de naranja ayudan a recuperar el suelo?

Las cáscaras de naranja contienen una importante cantidad de:

  • Materia orgánica.
  • Carbono.
  • Nitrógeno.
  • Potasio.
  • Calcio.
  • Fósforo y otros micronutrientes.

Cuando estos residuos se descomponen, enriquecen el suelo y favorecen el desarrollo de microorganismos que participan en el reciclaje de nutrientes.

Además, la gruesa capa de material orgánico ayuda a conservar la humedad, protege el terreno frente a la erosión y crea condiciones adecuadas para el establecimiento de nuevas especies vegetales.

Los investigadores señalan que el éxito del proyecto no dependió únicamente de las cáscaras de naranja, sino también de las condiciones climáticas del sitio y del monitoreo científico que permitió evaluar su evolución durante varios años.

Ejemplos en México

Aunque México no cuenta con un proyecto tan emblemático como el desarrollado en Costa Rica, sí existen iniciativas que utilizan residuos orgánicos para recuperar suelos agrícolas y ecosistemas degradados.

Entre ellas destacan:

  • Uso de composta elaborada con residuos vegetales para restaurar chinampas en Xochimilco.
  • Aprovechamiento del bagazo de agave para mejorar la fertilidad de los suelos en regiones productoras de tequila.
  • Aplicación de pulpa de café en plantaciones de Chiapas, Veracruz y Oaxaca para incrementar el contenido de materia orgánica.
  • Empleo de residuos agrícolas y biosólidos tratados en programas de recuperación de terrenos afectados por actividades mineras.

Estos proyectos comparten un mismo principio: transformar un desecho en un recurso útil para restaurar la productividad del suelo y reducir el impacto ambiental.

México genera millones de toneladas de residuos agroindustriales

Cada año, el país produce grandes cantidades de residuos provenientes de actividades agrícolas e industriales, entre ellos:

  • Cáscaras de naranja y otros cítricos.
  • Bagazo de agave.
  • Pulpa de café.
  • Residuos de caña de azúcar.
  • Restos de frutas y hortalizas.

Diversas universidades mexicanas han investigado el aprovechamiento de estos materiales para elaborar composta, producir biogás, fabricar biocombustibles y obtener compuestos de alto valor agregado.

No obstante, los proyectos enfocados específicamente en la restauración ecológica a gran escala siguen siendo limitados.

Especialistas consideran que experiencias como la de Costa Rica demuestran el potencial de integrar la gestión de residuos con programas de recuperación ambiental, siempre que existan estudios previos que garanticen la viabilidad ecológica y eviten impactos negativos.

Una lección sobre economía circular y restauración ambiental

El caso de las cáscaras de naranja en Costa Rica se ha convertido en uno de los ejemplos más conocidos de cómo un residuo puede convertirse en una herramienta para restaurar ecosistemas.

Aunque replicar exactamente ese experimento en México requeriría evaluaciones ambientales, autorizaciones regulatorias y monitoreo científico, el país cuenta con una enorme disponibilidad de residuos agroindustriales que podrían incorporarse a estrategias de recuperación de suelos degradados.

Más allá de la espectacular transformación del paisaje, la experiencia costarricense demuestra que materiales considerados basura pueden desempeñar un papel clave en la lucha contra la degradación ambiental y en la construcción de modelos de economía circular, donde los residuos dejan de ser un problema para convertirse en parte de la solución.

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