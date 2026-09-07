Se complica el diagnóstico de Aldo Rendón tras salir de La Casa de los Famosos México

El fashion stylist Aldo Rendón, actualizó su estado de salud y pide buenas vibras a sus fans para que no sea algo grave

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Aldo Rendón aún no sabe lo que tiene, el fashion stylist abandonó La Casa de los Famosos México 2026 durante la semana pasada debido a sus complicaciones de salud, asegurando que debía seguir tratamientos que no podía tomar dentro del reality de Televisa.

Con un video en sus redes sociales, Aldo Rendón informó que sigue sin tener un diagnóstico definitivo tras acudir con médicos y comenzar estudios. El estilista bromeó que no se trata de una gripa, aunque reconoció que enfrenta “muchas cosas” y que el proceso no resulta sencillo.

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En el mismo mensaje, Rendón pidió a sus seguidores que le enviaran “buenas vibras” mientras esperaba resultados, y agregó que confiaba en que la situación no fuera “catastrófica”.

El también exintegrante de La Casa de los Famosos México explicó que el malestar lo acompañó durante las últimas dos semanas que permaneció dentro del reality, periodo en el que intentó ocultar el dolor frente a cámaras.

Aldo Rendón comunica su decisión de abandonar el programa de televisión La Casa de los Famosos México rodeado de sus compañeros. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Aldo Rendón enfermedad: el estilista no sabe lo que tiene

En el video que el mismo Aldo Rendón compartió en sus redes sociales, actualizó su estado de salud, asegurando que ya ha acudido con varios doctores y comenzó sus estudios, sin embargo, aún no pueden darle un diagnóstico certero de lo que tiene.

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“Ya fui a los doctores… ya comencé con estudios… gripa no tengo, pero aún no tengo el diagnóstico tal cual”, dijo Aldo Rendón en el video.

El estilista también planteó que el cuadro involucró varios factores y se mostró optimista por que no sea algo grave. “Son muchas cosas. Nada sencillo, pero esperemos que tampoco nada catastrófico”, añadió Rendón en su actualización.

Aldo Rendón informa que, tras su salida de La Casa de los Famosos México, continúa sin un diagnóstico médico definitivo a pesar de haber acudido a especialistas e iniciado estudios. Detalla que sufrió molestias durante dos semanas dentro del programa y que no pudo recibir ciertos medicamentos. Solicita apoyo a sus seguidores mientras espera la confirmación de su condición de salud.

Aldo Rendón sentía dolor en La Casa de los Famosos México

En el mismo diálogo, Aldo Rendón detalló que en el encierro tuvo restricciones para recibir ciertos medicamentos por su situación con el bótox y el hígado, lo que, según su versión, complicó el tratamiento y derivó en su salida de la competencia.

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“Las últimas dos semanas… ocultaba el dolor lo más que podía. Lo que pasaba era que no me podían dar medicamento para la botiux por el higadiux”, dijo Aldo Rendón en el mismo video.

Su salida del reality detonó rumores sobre una posible recaída hepática, pero Rendón pidió no hacer caso a las especulaciones. Por ahora, continus bajo atención médica y espera conocer qué provoca su malestar.

Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos (RS)

Lo que se sabe del estado de salud de Aldo Rendón

Aunque su diagnóstico definitivo sigue sin saberse, Aldo Rendón ha presentado varias complicaciones de salud en los últimos años. Esto es lo que se sabe al momento:

Gota e hígado. Rendón confirmó que padece gota, una condición que ya había mencionado dentro de la casa. El problema es que los médicos no pueden administrarle el medicamento habitual para tratarla debido a una afectación hepática que arrastra desde hace tiempo.

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Antecedente de hepatitis. La periodista Martha Figueroa ofreció una hipótesis sobre el origen del padecimiento hepático: recuerda que, durante la época del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando Rendón vestía a Angélica Rivera y a su hija Sofía, el estilista se enfermó gravemente y terminó hospitalizado por una afección hepática que ella cree fue hepatitis. Figueroa señala que un infectólogo es quien le advierte sobre la urgencia de iniciar tratamiento.

Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)

Últimas semanas dentro del reality. Rendón revela que las dos semanas previas a su salida las pasa “de la ultra mega ver...”, ocultando el dolor frente a sus compañeros para no generar alarma.

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El vitiligo, un rumor aparte. Antes de estas declaraciones circula un video que, según algunos medios, sugeriría que Rendón padece vitiligo. Sin embargo, esto no es confirmado por el propio Rendón ni forma parte de sus declaraciones más recientes sobre el motivo real de su salida.

La versión oficial de la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

Al salir de La Casa de los Famosos México, explica: “Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando. Las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí”. Aclaró que su salida no tiene relación con miedo a la “funa” del público, sino exclusivamente con su estado físico.

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(Captura de pantalla/LCDLF)

Rendón asegura que ya inició tratamiento y se encuentra en recuperación, aunque se define como “delicado”. No descarta volver como invitado a las galas del programa en cuanto los médicos se lo permitan.