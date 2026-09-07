Dos síndicos consecutivos de Tepuche fueron asesinados entre marzo y septiembre: Sinaloa suma al menos cinco homicidios de funcionarios en 2026

La sindicatura de Tepuche quedó nuevamente sin titular después del asesinato de David Guadalupe Ramírez González, quien había asumido el cargo tras el homicidio de su antecesor, Héctor Bartolo Zamudio Ríos. (Crédito: imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

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Dos síndicos consecutivos de Tepuche, Culiacán, fueron asesinados entre marzo y septiembre de 2026: Héctor Bartolo Zamudio Ríos murió el 31 de marzo, cuando todavía ocupaba el cargo. David Guadalupe Ramírez González, quien lo sustituyó, fue asesinado el pasado viernes 4 de septiembre. Los dos homicidios ocurrieron en una de las sindicaturas de Culiacán afectadas por la violencia que atraviesa Sinaloa.

El caso de Ramírez González tiene un vínculo directo con el de su antecesor. El funcionario asumió la sindicatura después del asesinato de Zamudio Ríos y permaneció menos de cinco meses en el cargo antes de ser privado de la libertad y posteriormente localizado sin vida.

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Durante la madrugada del 4 de septiembre, Ramírez González y su hermano Manuel Enrique fueron atacados en Tepuche. El síndico fue privado de la libertad y posteriormente localizado sin vida, mientras que su hermano murió a consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación por los hechos.

Con el asesinato de Ramírez González, Tepuche quedó nuevamente sin síndico. La sucesión de ambos homicidios convirtió a la sindicatura en un caso particular dentro de los ataques contra servidores públicos registrados en Sinaloa durante 2026.

EN la imagen, una camioneta oficial en la que fue atacado Héctor Bartolo Zamudio Ríos, quien se desempeñaba como síndico de Tepuche, Culiacán, el 31 de marzo de 2026. (Crédito: redes sociales)

Sinaloa acumula homicidios de funcionarios y servidores públicos en 2026

Una revisión de casos reportados por autoridades y medios de comunicación permite identificar al menos cinco funcionarios y servidores públicos civiles asesinados mientras se encontraban en funciones durante 2026 en Sinaloa.

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Entre los casos se encuentra Mirna Karime, comisaria de Bachigualatito, en Culiacán, quien fue asesinada a balazos el 8 de enero dentro de su domicilio. Su hermano resultó herido durante el ataque.

En los últimos días de agosto y primeros de septiembre se registraron otros ataques contra servidores públicos municipales. El 3 de septiembre fue asesinada Carolina Irasema Beltrán Romero, jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Escuinapa.

Beltrán Romero, de 39 años, fue atacada a balazos cuando se encontraba en su vehículo. Un día después, trabajadores del Ayuntamiento y familiares participaron en un homenaje póstumo en el Palacio Municipal.

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El 4 de septiembre, David Guadalupe Ramírez González fue asesinado en Tepuche, con lo que la sindicatura volvió a quedar sin titular.

El recuento se concentra en personas que mantenían un cargo público civil al momento de su muerte y deja fuera a exfuncionarios, candidatos, dirigentes partidistas y elementos de corporaciones de seguridad.

Escuinapa también registró homicidios dentro de la administración municipal

La violencia contra servidores públicos tuvo otro episodio en Escuinapa durante los últimos días de agosto. El 30 de agosto fue localizado sin vida Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal, quien había asumido el cargo apenas 27 días antes.

Por la naturaleza de sus funciones, Zazueta Páez se incorpora al apartado de mandos y elementos de seguridad y no al recuento principal de funcionarios civiles.

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Su asesinato ocurrió pocos días antes del homicidio de Carolina Irasema Beltrán Romero, funcionaria del área de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento.

El cuerpo de Miguel Antonio Zazueta fue hallado el 30 de agosto de 2026. (Crédito: Facebook - Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa)

Tras el asesinato de Beltrán Romero, el Ayuntamiento de Escuinapa canceló actividades culturales, artísticas y recreativas previstas por el aniversario del municipio.

La violencia también ha golpeado a policías y mandos de seguridad

Los homicidios de funcionarios civiles forman parte de un registro más amplio de ataques contra servidores públicos en Sinaloa. Policías municipales, estatales, mandos operativos y elementos de corporaciones federales también han sido asesinados durante 2026.

Uno de los primeros casos del año fue el de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito Municipal de Culiacán, quien fue atacado el 5 de enero en la sindicatura de Aguaruto. Murió posteriormente mientras recibía atención médica.

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Otro ataque ocurrió el 31 de marzo en Escuinapa, donde fueron asesinados cuatro policías municipales durante una agresión armada. Entre las víctimas estuvo Esteban Gutiérrez Mazariegos, subdirector operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Hasta el 13 de agosto, Causa en Común contabilizaba al menos 23 elementos de seguridad asesinados en Sinaloa durante 2026. El registro incluía principalmente policías municipales, además de integrantes de corporaciones estatales y fuerzas federales.

Esta cifra se mantiene separada del recuento de funcionarios civiles para evitar mezclar categorías distintas. El primer registro contempla servidores públicos que desempeñaban funciones administrativas o de representación, mientras que el segundo corresponde a integrantes de instituciones de seguridad.

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