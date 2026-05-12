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Desarrollo científico en México va en declive por falta de recursos, de leyes y de apoyo a jóvenes, advierten académicos

Académicos de instituciones como la UNAM, UAM y UAQ indicaron que el país está lejos de ser una potencia científica

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Cuatro científicos en un laboratorio moderno. Tres hombres y una mujer trabajan con microscopios, computadoras y equipos de análisis con líquidos y muestras azules.
Cuatro científicos, equipados con batas blancas y gafas de seguridad, realizan investigaciones avanzadas sobre el color utilizando microscopios y equipos de análisis en un moderno laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colectivo ProCienciaMx advirtió que México está lejos de ser una potencia mundial científica, debido a que el país enfrenta un debilitamiento progresivo de sus capacidades tecnológicas y de innovación por la falta de apoyo económico, una legislación deficiente y obstáculos burocráticos.

En un comunicado, el colectivo indicó que mientras la transición mundial hacia una economía basada en el conocimiento exige fortalecer las capacidades nacionales de investigación, innovación y nuevo talento, en nuestro país “hay señales preocupantes de debilitamiento estructural en la formación de científicos, humanistas y tecnólogos”.

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Asimismo, señalan afectaciones a la producción académica, la generación de patentes, la consolidación de instituciones de educación superior con capacidades robustas de investigación, y la articulación entre la ciencia, la sociedad y los sectores productivos.

En este sentido, precisó que México destina entre el 0.28 y el 0.31% del PIB al gasto en investigación y desarrollo experimental, lejos del promedio mundial de 2%.

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Señaló que este nivel de financiamiento ha caído respecto a los niveles de mediados de la década pasada y limita la capacidad para hacer ciencia en instituciones públicas, universidades autónomas y privadas, y frena colaboraciones con el sector productivo.

A esto se suma, según la organización, que los cambios legislativos entre 2018 y 2024 han generado tratos desiguales e inseguridad jurídica y aunque se reconoce la necesidad de una nueva Ley, el sector opera con regulación deficiente y contradictoria.

“Los elementos mencionados se manifiestan en condiciones que dificultan y retrasan el desarrollo científico en el país y nos alejan del objetivo de llegar a ser una potencia científica”, se lee en el documento.

ProCienciaMx identifica cuatro problemas urgentes

  1. Precarización laboral en centros académicos:
    1. Contrataciones provisionales y retrasos en pagos de estímulos académicos.
    2. Cierre de programas académicos y pérdida de capacidades.
    3. Limitado acceso a bibliografía y recursos electrónicos.
    4. Dificultades para participar en estancias académicas y proyectos internacionales por falta de financiamiento y restricciones administrativas.
  2. Infraestructura científica insuficiente y falta de mantenimiento:
    1. Imposibilidad de renovar equipo básico de laboratorio.
    2. Menos apoyos para equipamiento científico.
    3. Creciente complejidad administrativa para ejercer recursos.
    4. Desaparición de convocatorias para infraestructura mayor.
    5. Obsolescencia de equipos y falta de soporte técnico.
    6. Rezago en actualización de equipos de cómputo.
    7. Trámites burocráticos para importar materiales.
  3. Incertidumbre y afectaciones a la libertad académica por la Ley General de HCTI:
    1. Vacíos y tensiones en la Ley y sus mecanismos de implementación.
    2. Baja participación de la comunidad científica en diseño y evaluación de políticas.
    3. Exclusión o trato desigual a estudiantes e investigadores de universidades privadas.
    4. Cambios repentinos en reglas de operación, inseguridad jurídica e inestabilidad institucional.
    5. Debilitamiento de la autonomía académica y de gestión.
    6. Homologación del personal científico con personal administrativo, limitando la libertad académica.
    7. Falta de estímulos para que el sector privado participe en investigación.
  4. Abandono a la formación e incorporación de científicos jóvenes:
    1. Reducción de becas de posgrado y limitaciones en programas nacionales.
    2. Incertidumbre laboral en el programa Investigadoras e Investigadores por México.
    3. Falta de plazas para nuevas generaciones de científicos.
    4. Ruptura de trayectorias académicas por falta de apoyos, contrataciones y programas de incorporación.
    5. Condiciones laborales precarias para jóvenes investigadores.

Recomendaciones para revertir el deterioro

ProCienciaMx plantea tres acciones prioritarias:

  • Recuperar un nivel mínimo de inversión pública equivalente al 0.5% del PIB para ciencia, tecnología e innovación, mediante incrementos anuales del 0.1% del PIB, equivalentes a 35,000 millones de pesos adicionales por año.
  • Reconocer a la investigación científica como inversión estratégica para el desarrollo nacional.
  • Garantizar la participación efectiva de la comunidad científica y otros actores en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas del sector, incluyendo la revisión y aprobación de una nueva Ley de Ciencia.

El colectivo afirma que atender estas propuestas permitiría fortalecer la ciencia mexicana y convertir a México en una potencia científica. Urge recuperar e impulsar la actividad científica en favor del futuro económico, social y tecnológico del país.

El Grupo de Coordinación de ProcienciaMx está integrado por especialistas de diversas instituciones académicas y de investigación del país, entre ellos Alejandro Monsiváis (El Colegio de la Frontera Norte, COLEF), Alma Maldonado-Maldonado (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV), Bernardo González-Aréchiga (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES), Carlos Contreras (Universidad Autónoma Metropolitana, UAM) y Cristina Puga (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM).

También forman parte Fausto Kubli-García (UNAM), Gabriela Dutrénit Bielous (UAM), Jorge López Portillo (Instituto de Ecología, INECOL), José Luis Solleiro (UNAM), Lorenza González Mariscal (CINVESTAV), Marcia Hiriart (UNAM), María de la Luz Inclán Oseguera (Centro de Investigación y Docencia Económicas), María Guadalupe Flavia Loarca Piña (Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ) y Marisol Silva Laya (Universidad Iberoamericana).

El grupo se completa con Martha Espinosa Cantellano (CINVESTAV), Martín Puchet (UNAM), Mauricio Flores (Centro de Investigaciones en Óptica, CIO), Óscar F. Contreras (COLEF), Patricia Zúñiga (consultora independiente), Silvia Dutrénit Bielous (Instituto Mora), Teresa García Gasca (UAQ), Teresa Viana (Universidad Autónoma de Baja California, UABC), Violeta Gleaves López (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIBNOR) y William H. Lee (UNAM).

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