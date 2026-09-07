EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de septiembre

11:30 hs

Agenda de movilizaciones hoy lunes 7 de septiembre

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera concentración de la jornada está prevista a las 7:00 horas en el costado sur de Palacio Nacional, donde jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional reclamarán el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación retenidos o pendientes desde 2024.

A las 11:00 horas, integrantes de la Casa de las Muñecas Trabajadoras Sexuales de Calzada de Tlalpan acudirán al Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, en Plaza de la Constitución número 2, para solicitar la entrega de apoyos económicos por las afectaciones a sus ingresos derivadas de la construcción de la ciclovía y la Calzada Flotante de Tlalpan.

A la misma hora, artesanos de la Unión Social de Artesanos Indígenas Triquis se presentarán en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en la colonia Obrera, para denunciar el incumplimiento de acuerdos relacionados con espacios de venta en la calle Marroquí.

También al mediodía se prevén actividades de la organización Plataforma 4:20 en tres puntos: el Monumento a la Madre, el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte, así como en Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero. El colectivo realizará recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos.

A las 12:30 horas, el Observatorio Vecinal Verónica Anzures ofrecerá una conferencia de prensa frente al Poder Judicial de la Federación, sobre Periférico Sur, para informar sobre el amparo promovido contra un proyecto inmobiliario en Alto Polanco.

Por la tarde, a las 17:00 horas, el colectivo Queremos Trabajo Digno se concentrará en el Parque Hundido, en Benito Juárez, para exigir el cese de despidos y presuntas irregularidades en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como la reinstalación de trabajadores y mejoras salariales. A esa misma hora, el espacio cultural Foro Off Spring, en la colonia San Rafael, realizará una rueda de prensa para pedir su reconocimiento como recinto cultural independiente y evitar su cierre.

Entre las citas programadas destacan la presencia de jueces y magistrados en retiro en el Senado de la República, quienes reclamarán indemnizaciones y pensiones complementarias contempladas en la reforma judicial; así como la movilización de ex trabajadores de la extinta Ruta 100 ante la Secretaría de Gobierno capitalina, donde demandarán el pago de adeudos vinculados con el Fideicomiso F/100.

Además, permanecen plantones en el Zócalo capitalino, la Plaza de la Mexicanidad, calles del Centro Histórico y otros puntos de Cuauhtémoc. Entre ellos se encuentran protestas de habitantes de Cruz Fandango, Guerrero; integrantes de Resistencia Civil MX; petroleros y mexicanos del sureste; trabajadores del Nacional Monte de Piedad, y familias desalojadas de inmuebles en República de Cuba y Vidal Alcocer.

La agenda también incluye eventos con alta afluencia. En el Auditorio Nacional, el salsero Alberto Barros ofrecerá un concierto a las 20:30 horas, con una asistencia estimada de casi 9 mil 800 personas.