Un plato de espagueti carbonara y un cuenco de arroz blanco con guarniciones representan dos tipos de cocina en un formato dividido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz y la pasta forman parte de la alimentación cotidiana en México y en el mundo; sin embargo, ambos alimentos, ricos en carbohidratos, pueden influir directamente en los niveles de glucosa en la sangre, un factor clave para personas con diabetes o quienes buscan prevenir alteraciones metabólicas.

Aunque suelen considerarse intercambiables como guarnición o platillo principal, el efecto que provocan en el organismo varía según el tipo, la preparación y la combinación con otros ingredientes.

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Es por es que aquí te decimos cuál alimento puede ser más propenso a tener un impacto en los niveles de glucosa, pero también a entender cómo tomar mejores decisiones al momento de incluirlos en tu dieta para reducir este efecto negativo y obtener sus beneficios y propiedades.

Arroz o pasta: cuál eleva menos los niveles de glucosa en la sangre

Para determinar si el arroz o la pasta eleva menos los niveles de glucosa en la sangre, es útil comparar su índice glucémico (IG), que mide la rapidez con la que un alimento eleva el azúcar en la sangre tras ser consumido.

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La pasta cocida al dente suele tener un IG bajo, alrededor de 45 . Si se combina con proteína o grasa (como carne o crema), el IG puede bajar aún más, hasta 32-39. La pasta sobrecocida o muy blanda eleva su IG hasta 67, lo que implica un mayor impacto en la glucosa.

El arroz, dependiendo del tipo, suele tener un IG más alto. El arroz blanco cocido tiene un IG de aproximadamente 73, por lo que eleva la glucosa más rápido. El arroz integral, con más fibra, tiene un IG ligeramente menor (alrededor de 68), pero sigue en la categoría de IG medio-alto. Si el arroz se enfría después de cocinarlo, parte de su almidón se vuelve resistente y su IG puede bajar.

En este sentido, la pasta cocida al dente y el arroz integral tienden a elevar menos la glucosa en la sangre que el arroz blanco. La pasta, especialmente si es de trigo duro (durum) y se consume al dente, tiene un IG menor que la mayoría de los arroces, por lo que es preferible para quienes buscan controlar el azúcar en sangre. Añadir proteína y fibra a las comidas ayuda a reducir aún más el impacto glucémico.

Una persona utiliza un medidor portátil de glucosa para analizar una gota de sangre aplicada en una tira reactiva, evidenciando el creciente uso de dispositivos médicos para el control de la salud en el hogar. La imagen destaca la importancia de la monitorización frecuente de los niveles de glucosa, especialmente en pacientes con diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir arroz para prevenir los picos de glucosa que puede provocar

Aquí tienes recomendaciones prácticas para consumir arroz y prevenir los picos de glucosa en sangre:

1. Prefiere arroz integral o de grano largo

El arroz integral contiene más fibra que el arroz blanco, lo que ayuda a reducir el índice glucémico y ralentiza la absorción de glucosa. El arroz basmati y otros de grano largo también tienen un IG más bajo que el arroz blanco común.

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2. Controla las porciones

Evita consumir grandes cantidades. Una porción estándar es de 60 a 80 gramos de arroz crudo por persona. Porciones pequeñas ayudan a evitar subidas bruscas de glucosa.

3. Agrega verduras y leguminosas

Mezclar arroz con verduras (brócoli, zanahoria, espinaca, calabaza) o leguminosas (lentejas, garbanzos, frijoles) aumenta el contenido de fibra, lo que disminuye el impacto glucémico.

4. Incluye proteína y grasas saludables

Consumir arroz junto con fuentes de proteína (pollo, pescado, huevo, tofu) y grasas saludables (aguacate, aceite de oliva, semillas) ayuda a reducir la velocidad con la que el cuerpo absorbe los carbohidratos.

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5. Enfría el arroz cocido antes de comerlo

Al cocinar el arroz y luego enfriarlo en el refrigerador, parte del almidón se convierte en “almidón resistente”. Esto significa que el arroz tendrá un efecto menor sobre la glucosa sanguínea si se consume frío o recalentado.

6. Evita el arroz muy cocido y los preparados instantáneos

El arroz sobrecocido, los arroces instantáneos o muy procesados tienen un IG más alto y elevan la glucosa más rápido.

7. Limita salsas azucaradas o ingredientes refinados

Prefiere acompañar el arroz con salsas naturales (jitomate, curry casero, especias) y evita salsas comerciales con azúcar añadida.

Arroz frito congelado con pollo y vegetales se saltea en una sartén, liberando vapor aromático, una opción rápida y deliciosa para cualquier comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir pasta para prevenir los picos de glucosa que puede provocar

Para consumir pasta y prevenir los picos de glucosa en sangre, considera las siguientes recomendaciones respaldadas por especialistas y estudios recientes:

1. Cocina la pasta “al dente”

La pasta cocida al dente (ligeramente firme) tiene un índice glucémico más bajo que la pasta sobrecocida. Entre más blanda la pasta, más rápido se digieren sus almidones y más rápido sube la glucosa en la sangre.

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2. Prefiere pasta de trigo duro o integral

La pasta elaborada con trigo duro (durum) o la pasta integral contiene más fibra y proteína, lo que ayuda a que la absorción de glucosa sea más lenta.

3. Combina con proteína y grasas saludables

Agregar fuentes de proteína (pollo, atún, queso, huevo) y grasas saludables (aguacate, aceite de oliva, nueces) disminuye el índice glucémico del platillo. La proteína y la grasa retrasan la digestión y absorción de los carbohidratos.

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4. Añade vegetales ricos en fibra

Incorpora verduras como brócoli, espinaca, jitomate, calabaza o champiñones. La fibra reduce la velocidad de absorción de los azúcares y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa.

5. Sirve porciones moderadas

El tamaño de la porción es clave. Una porción estándar para adultos es de 60 a 80 gramos de pasta seca (antes de cocer). Evita los platos muy abundantes.

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6. Enfría la pasta cocida antes de consumirla

Si dejas enfriar la pasta cocida y luego la recalientas, parte de su almidón se convierte en almidón resistente, lo que reduce el índice glucémico y el impacto en la glucosa sanguínea.

7. Evita salsas azucaradas o base de harinas refinadas

Prefiere salsas de jitomate natural, aceite de oliva, pesto o verduras, en lugar de salsas industriales o con azúcares añadidos.

Un plato de pasta paccheri perfectamente cocida, cubierta con una rica salsa cremosa de setas y espolvoreada con queso parmesano y perejil fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos cambios, la pasta puede formar parte de una dieta saludable sin provocar picos bruscos de glucosa. Estas sugerencias son útiles tanto para personas con diabetes como para quienes buscan prevenir alteraciones en el metabolismo de la glucosa.

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