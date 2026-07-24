Caída de fachada en el Bunker de la Fiscalía CDMX deja tres lesionados durante obras

Personal de la alcaldía ¿también se movilizó al sitio tras el accidente. Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

La tarde de este 23 de julio, un elemento del acabado de la fachada se desprendió de las instalaciones centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México —conocidas como el Búnker— mientras personal de construcción realizaba trabajos de mejoramiento del inmueble.

La pieza cayó dentro del perímetro de seguridad habilitado para las obras y el golpe derribó una sección del tapial hacia la vía pública, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

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Elementos de protección civil en el sitio. Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

El incidente dejó tres personas lesionadas, según información compartida por la misma fiscalía en sus canales oficiales. Paramédicos se trasladaron al lugar y valoraron a cada una de ellas en el sitio. La zona fue acordonada de inmediato por personal de seguridad mientras se evaluaba el alcance del desprendimiento.

El ERUM trasladó a una servidora pública

Según información oficial publicada tras el accidente, de las tres personas atendidas, una servidora pública recibió un golpe en el hombro. La valoración médica descartó deformidad e inflamación, por lo que no requirió traslado a ningún hospital.

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Un ciudadano que transitaba por la zona sufrió un raspón superficial y, tras ser atendido en el lugar, se retiró por sus propios medios.

Así quedó la zona del desprendimiento. Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

La tercera afectada, también servidora pública, fue trasladada por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para recibir atención médica. Se encontraba consciente al momento del traslado y la valoración preliminar determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida, según información oficial.

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Una vez controlada la emergencia, personal especializado inició los trabajos de retiro del material desprendido. La Fiscalía activó sus protocolos de atención y seguridad, y la zona permaneció delimitada mientras se realizaban las revisiones técnicas necesarias para descartar riesgos adicionales en el inmueble.

El Búnker está en obras de remodelación

Las instalaciones centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México operan desde 1985 en el número 56 de la calle Digna Ochoa y Plácido —antes General Gabriel Hernández—, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El inmueble alberga las oficinas desde donde el organismo coordina la investigación de delitos del fuero común y la atención a víctimas en la ciudad.

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Al momento del incidente, el Búnker atravesaba una intervención de mejoramiento que abarcaba desde el reforzamiento de su estructura hasta la renovación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de telecomunicaciones.

Fue precisamente sobre la calle Digna Ochoa donde la sección del tapial cayó hacia la vía pública tras el desprendimiento de la fachada.

Se observa la sección que cayó en los trabajos. Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

Los primeros reportes llegaron por medios de comunicación, que registraron la caída antes de que cualquier autoridad se pronunciara. La alcaldía Cuauhtémoc fue la primera en confirmar el hecho: su Protección Civil atendió el llamado e informó que dos mujeres habían sido trasladadas a un hospital. La Fiscalía emitió su comunicado horas después y elevó el número de afectados a tres, detallando el estado de cada uno.

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Otros accidentes en obras de la alcaldía Cuauhtémoc

El desprendimiento en el Búnker no es el único incidente registrado en la alcaldía en meses recientes. El pasado 15 de mayo, una grúa tipo torre colapsó en una obra ubicada en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur.

Autoridades confirmaron que las personas lesionadas ya están siendo atendidas. Crédito: SSC

El accidente dejó cuatro lesionados —tres hombres y una mujer— trasladados para recibir atención médica por heridas calificadas como no graves, además de un quinto herido que se retiró por sus propios medios.

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La alcaldesa compartió un video en sus redes sociales. Crédito: X - @AlessandraRdlv

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se presentó en el lugar y confirmó que Protección Civil y la policía evacuaron a cerca de 200 personas del interior de la obra. Las autoridades colocaron sellos de suspensión en el predio alrededor de las 17:00 horas. Los permisos de construcción y la manifestación de obra databan de 2022, durante la administración anterior.