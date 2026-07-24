Tras localización de restos humanos, empresarios en Tabasco exigen mayor vigilancia ante incremento de extorsiones y amenazas

Empresarios en Tabasco exigen mayor vigilancia ante incremento de extorsiones y amenazas. (Conaco Tabasco)

Ante la ola de violencia desatada en Tabasco, el sector empresarial ha exigido mayor seguridad y atención por parte del gobierno de Javier May Rodríguez y su secretario, José Ramiro López Obrador, resaltando que la inseguridad no se puede volver un acto cotidiano en el desarrollo de sus actividades.

Empresarios piden mayor seguridad ante las extorsiones

Lo que detonó la exigencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) fue la localización de restos humanos afuera de un negocio de autopartes sobre el Periférico Carlos Pellicer, el lugar podría verse forzado a cerrar tras la amenaza directa.

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“Estamos muy preocupados por esta situación que ya rebasó a la autoridad, y las estrategias para blindar la seguridad de nuestro estado no están dando los mejores resultados”, afirmó la Cámara de Comercio de Villahermosa a través de un comunicado.

Pidió al partido de Morena y sus aliados a entender el contexto de su llamado, ya que solo buscan defender sus derechos como sector empresarial, ya que los negocios se ven orillados a cerrar por la falta de medidas de seguridad.

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Dieron a conocer que con anterioridad, carnicerías como Grijalva y El Jarocho cerraron por el contexto de violencia que los acecha, por lo que el negocio de autopartes podría seguir el mismo camino ante la inseguridad en el estado.

El operativo fue realizado coordinadamente entre fiscalía del estado y autoridades federales. Crédito: FGET

Detallaron que la confianza en las autoridades está “rota”, sin embargo, confiaron en que se encontrarán las medidas para hacerle frente a las organizaciones criminales que operan en el estado.

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“Pedimos que se busque la mejor solución para que podamos tener abiertos nuestros negocios, queremos y no queremos confiar en la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Estatal; por los antecedentes que traen con los cárteles delincuenciales”, puntualizaron los empresarios en el comunicado.

Secretario de Gobierno de Tabasco minimiza inseguridad en el estado

El pasado 21 de julio, el secretario de Gobierno de Tabasco rechazó que la violencia haya aumentado en el estado, José Ramiro López Obrador, aseguró que la incidencia delictiva va a la baja. Al inicio de la actual administración el promedio de homicidios dolosos era de 3.7 diarios; sostuvo que, al día de hoy, está por debajo de dos. “No se ha incrementado. Hemos bajado la incidencia delictiva”, dijo el funcionario a medios de comunicación.

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López Obrador atribuyó los hechos recientes a “bandas que se están peleando la plaza” y mencionó al CJNG y a La Barredora sin ahondar en el tema. También presumió el número de detenidos: más de mil 500 integrantes de la delincuencia organizada capturados durante la administración de Javier May Rodríguez, cifra que, dijo, supera a cualquier gobierno anterior.

El secretario se lanzó contra los medios, para pedirles mesura ante el tema de seguridad en el estado: “No hay que decir que se ha incrementado porque ustedes deben de actuar con responsabilidad como medios de comunicación. Tienen que irse a la estadística”.

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Movimiento Ciudadano denuncia “baño de sangre” en Tabasco, mientras que el gobierno se enfoca en su proyecto electoral 2030. (Foto: MC)

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Erubiel Alonso Que, contradijo la versión del secretario de gobierno. En un encuentro con medios, afirmó que Tabasco lleva 30 días con muertos, descuartizados y asesinados apareciendo a diario en el territorio estatal, y acusó al gobierno de ocultar información junto con la Fiscalía.