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Mexicana se encontró a Jude Bellingham, él se disculpó por eliminar a México y reaccionó a la polémica semifinal de Inglaterra

La creadora Lilita Rovirosa contó su experiencia al conocer a la estrella del Real Madrid, quien destacó la fuerza del Estadio Azteca y los mexicanos

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El mediocampista inglés sorprendió a la aficionada en un restaurante al decirle “I’m sorry” por la eliminación de la Selección Mexicana, recordando lo díficil que fue el ambiente en el Coloso de Santa Úrsula. (Crédito especial: Instagram/lilitarovirosa)
El mediocampista inglés sorprendió a la aficionada en un restaurante al decirle “I’m sorry” por la eliminación de la Selección Mexicana, recordando lo díficil que fue el ambiente en el Coloso de Santa Úrsula. (Crédito especial: Instagram/lilitarovirosa)

Una mexicana dio mucho de qué hablar al compartir en redes sociales su encuentro con Jude Bellingham tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra el lado más humano del futbolista inglés, quien se disculpó con la aficionada y también abordó el ambiente mundialista que dejaron los partidos finales de la competencia.

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Bellingham no dudó en disculparse al enterarse de que la trabajadora es mexicana, en referencia a la eliminación del Tri en la que él anotó dos goles. (Crédito especial: TikTok/@lilitarovirosa_)

La historia ha generado conversación por la empatía y el respeto que Bellingham mostró tanto con los mexicanos como en sus gestos tras una de las noches más intensas del torneo.

Bellingham se disculpa tras eliminar a México

Lilita Rovirosa, protagonista del relato, contó que tras el Argentina vs Inglaterra fue asignada para atender a Jude Bellingham en el restaurante donde trabaja.

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Cuando la estrella del Real Madrid se enteró de que era mexicana, le dijo sin titubear “I’m sorry”, en referencia a la eliminación del Tri, en la que él fue protagonista con dos goles.

En el encuentro, Bellingham no dudó en reconocer el gran ambiente del Estadio Azteca, así como la fuerza de los aficionados y jugadores de México. REUTERS/Eloisa Sanchez
En el encuentro, Bellingham no dudó en reconocer el gran ambiente del Estadio Azteca, así como la fuerza de los aficionados y jugadores de México. REUTERS/Eloisa Sanchez

Durante la breve interacción, la mexicana aprovechó para preguntarle cómo había sentido a la afición mexicana en el Estadio Azteca.

Jude le comentó que aunque fueron intensos y ruidosos durante el partido, al final se comportaron “supereducados, superrespetuosos”. La protagonista destacó que esas palabras y la actitud del inglés reflejaron un inmenso respeto hacia el país.

Un Estadio Azteca vibrante y la experiencia de Jude fuera de la cancha

El Coloso de Santa Úrsula vivió una de sus noches más intensas con más de 80 mil aficionados en las gradas.

Lilita, aunque sólo asistió al debut contra Sudáfrica, fue testigo de la actitud del futbolista fuera de la cancha. Además reveló que Bellingham pidió un tequila para celebrar, manteniendo siempre una actitud discreta y respetuosa.

Además de la selfie y los gestos de cordialidad, el astro del Real Madrid le regaló su firma en su teléfono a la aficionada mexicana. (Crédito especial: Instagram/lilitarovirosa)
Además de la selfie y los gestos de cordialidad, el astro del Real Madrid le regaló su firma en su teléfono a la aficionada mexicana. (Crédito especial: Instagram/lilitarovirosa)

La narración destaca un momento especial: “Me esperó para la selfie y hasta su novia me ayudó a tomarla”. La sencillez y amabilidad del inglés quedaron reflejadas en la experiencia, donde además le obsequió su autógrafo: “No me dejó sentirme menos, fue amable y cercano todo el tiempo.”

La reacción de Bellingham ante la polémica semifinal contra Argentina

En la charla, la creadora de contenido también mencionó el encuentro de Inglaterra contra Argentina en semifinales y, según su testimonio, Bellingham hizo un gesto de desagrado al recordar el episodio.

Sin emitir palabras directas sobre el rival o el partido, el futbolista dejó ver su molestia y la tensión que rodeó este momento del torneo.

Jude Bhizo un gesto de desagrado al recordar la polémica semifinal de Inglaterra contra Argentina. REUTERS/Dylan Martinez
Jude Bhizo un gesto de desagrado al recordar la polémica semifinal de Inglaterra contra Argentina. REUTERS/Dylan Martinez

Rovirosa interpretó que, aunque el inglés evitó polémicas, la herida de la derrota seguía presente: “Hasta los más grandes sienten la derrota, pero nunca perdió la educación ni el respeto”, resumió la mexicana.

Así, este relato viral dejó ver que, más allá del espectáculo y la competencia, el futbol está lleno de pequeños gestos que perduran para quienes los viven de cerca.

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