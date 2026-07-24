México

ONG advierte que refinerías de Pemex procesan petróleo para el que no fueron diseñadas

El Observatorio Ciudadano de la Energía reportó que seis de las refinerías de Pemex fueron construidas para procesar 100 por ciento crudo Istmo

Guardar
Google icon
Advierten que seis refinerías de Pemex procesan crudo para el que no están diseñadas. Crédito: Edgard Garrido / Reuters
Especialistas advirtieron que seis refinerías de Pemex procesan crudo para el que no están diseñadas. Crédito: Edgard Garrido / Reuters

Este jueves, Carlos Gustavo Sánchez Lugo, especialista del Observatorio Ciudadano de la Energía, reveló que seis de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR) de Pemex operan con petróleo para el que no fueron diseñadas.

De acuerdo con Sánchez Lugo, los crudos Istmo y Maya –que durante años definieron la configuración de las plantas de Petróleos Mexicanos–, casi dejaron de producirse y los reemplazaron por otro tipo de mezclas.

PUBLICIDAD

Durante la celebración del Foro y Expo LARPET 2026, el especialista insistió en que las refinerías mexicanas fueron planificadas originalmente para procesar 100 por ciento crudo Istmo, algo que con el paso de los años fue cambiando.

Crudo Maya e Istmo ya no existen: especialista

También explicó que con el desarrollo de petróleo tipo Maya, el abastecimiento de las plantas evolucionó hacia una mezcla compuesta por 70 por ciento Istmo y 30 por ciento Maya para las que fueron adaptadas.

PUBLICIDAD

No obstante, recordó que ambos tipos de crudo prácticamente desaparecieron de la producción nacional.

“El crudo Istmo y el crudo Maya ya no existen. Se está produciendo ya solamente crudo Maloob con algunos crudos ligeros como el Olmeca, que todavía se sigue produciendo”, dijo el experto durante su intervención.

La adaptación representa un desafío técnico para el Sistema Nacional de Refinación, porque el crudo Maloob se compone principalmente de residuos más pesados que el Maya o el Istmo, lo que naturalmente limita la obtención de productos de mayor valor, como gasolinas y diésel, y eleva la producción de combustóleo.

Pemex es parte de los grandes contribuyentes supervisados por el SAT. Crédito: X/ @Pemex
Pemex cuenta con refinerías que deben renovar su sistema procesamiento. Crédito: X/ @Pemex

Refinerías de Pemex enfrentan etapa de transición

Por su parte, Julio César Rentería Sandoval afirmó que las refinerías mexicanas atraviesan una etapa de transición por el cambio en la calidad del petróleo disponible. El director general de Consultores Asociaciones en Tecnologías Catalíticas (CATEC) sostuvo que esta variación modifica las condiciones de proceso en las plantas.

Rentería Sandoval añadió que el crudo pesado que hoy procesa Pemex ya no corresponde al Maya, sino a un “crudo pesado reconstituido” elaborado principalmente con producción de Maloob, Ayatsil y condensados.

De acuerdo con el directivo de CATEC, la mezcla es más compleja de refinar y tiene un contenido de azufre “considerablemente mayor”.

Rendimiento de procesamiento se ve afectado

Un análisis elaborado por la CATEC señaló que esta nueva ruta de suministro ya generó efectos medibles sobre el desempeño de las refinerías.

“Aun procesando una proporción similar de crudo pesado, hoy obtenemos entre 8 y 10 por ciento menos rendimiento de diésel que cuando el crudo pesado era Maya”, explicó Rentería.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón. Crédito: Bloomberg / Susana González
El rendimiento de seis refinerías de Pemex va a la baja por procesar crido para el que no están diseñadas. Crédito: Bloomberg / Susana González

Rentería sostuvo que esta alimentación también eleva el riesgo de paros no programados por su “inestabilidad operacional”, al tiempo que incrementa las exigencias sobre los equipos de refinación cuando se combina crudo súper pesado con condensados.

El especialista también advirtió que la mezcla aumenta las emisiones por su alto contenido de azufre, lo que deteriora la confiabilidad operativa de las plantas.

Pemex debe evaluar importación de crudos ligeros

Ante ese escenario, Rentería recomendó que Pemex replantee la alimentación de sus refinerías y evalúe la importación de crudos ligeros para complementar la producción nacional, elevar el rendimiento de gasolinas, diésel y turbosina, así como reducir la generación de combustóleo y mejorar la rentabilidad del negocio de refinación.

Más y más pendientes para el director de Pemex Juan Carlos Carpio Fragoso, ya que entre problemas ambientales generados por la petrolera más endeudada del mundo, el rechazo a los contratos mixtos con el sector privado; ahora, expertos advierten que seis de sus refinerías procesan petróleo para el que no están diseñadas.

Temas Relacionados

PemexMéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de panqué de yogurt griego y frutos rojos en sartén: ideal para un postre sin culpa

Este panqué, ideal para quienes desean cuidarse sin renunciar al placer, bebe de la repostería ligera contemporánea

Receta de panqué de yogurt griego y frutos rojos en sartén: ideal para un postre sin culpa

Con mariachi y veladoras: así despidieron a Rocky, el perrito asesinado tras ser arrastrado por su dueña en Saltillo

Mascotas y personas rindieron un amoroso tributo al hermoso animal y exigieron todo el peso de la ley contra Liliana “N”, quien ya está detenida

Con mariachi y veladoras: así despidieron a Rocky, el perrito asesinado tras ser arrastrado por su dueña en Saltillo

Té de menta: la infusión que ayuda en el síndrome de intestino irritable, pero puede no ser apta para todos

La menta puede ser aliada para la salud digestiva, aunque no siempre es apta para ciertas personas

Té de menta: la infusión que ayuda en el síndrome de intestino irritable, pero puede no ser apta para todos

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

Después de convertirse en la primera mujer mexicana en arbitrar un partido mundialista, Katia Itzel debutará en el Apertura 2026 de la Liga MX

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

Temblor hoy 23 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 23 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” ya salió del tribunal federal de Brooklyn

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” ya salió del tribunal federal de Brooklyn

Detienen a “Don Manuel”, líder histórico de Los Garibay con operaciones en Baja California

Detienen a “El Gordo Frank” presunto líder del CJNG en Veracruz

No hay vuelta atrás: el documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” Zambada ya salió del tribunal federal de Brooklyn

Harfuch confirma detención del “Kado” y “El Chino Payaso”, objetivos prioritarios en Baja California y Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Angélica María sorprende al confesar que preferiría vivir en un asilo y no ser una “carga” para Angélica Vale

Angélica María sorprende al confesar que preferiría vivir en un asilo y no ser una “carga” para Angélica Vale

Intocable ofrecerá concierto en el Tigres vs San Luis: fecha, precios y venta de boletos

Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México

Rosa María Noguerón confirma interés de sumar un talento extra para La Casa de los Famosos México

Así fue el encuentro entre Aylín Mujica y su ex Osamu Menéndez tras enterarse de la muerte de su hijo Mauro

DEPORTES

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

NFL: los Ravens cortan de forma sorpresiva al mexicano Diego Pavia

Mexicana se encontró a Jude Bellingham, él se disculpó por eliminar a México y habló de la polémica eliminación de Inglaterra

Inicia la era de Rafa Márquez: México define a cuatro rivales tras competir en el Mundial 2026

La Liga MX supera la Premier League y LaLiga como una de las competencias de mayor valor tras el Mundial 2026