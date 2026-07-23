No hay vuelta atrás: el documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” Zambada ya salió del tribunal federal de Brooklyn (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves 22 de julio fue dado a conocer el documento oficial de la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, mismo que le impone cadena perpetua por dos cargos federales y ordena el decomiso de USD 15.000 millones en ganancias ilícitas obtenidas a lo largo de décadas de operación criminal en Estados Unidos y México.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, dos días después de la audiencia de sentencia celebrada el 20 de julio. Con su publicación, la condena adquiere carácter definitivo e irrevocable en el sistema judicial federal estadounidense.

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El juez federal Brian M. Cogan firmó la sentencia en Brooklyn, Nueva York. Zambada García, de 76 años, había negociado su declaración de culpabilidad en agosto de 2025 a cambio de que el Departamento de Justicia no solicitara la pena de muerte.

Dos cadenas perpetuas por cargos distintos

Los registros judiciales muestran que Cogan impuso dos penas de cadena perpetua de forma concurrente. La primera corresponde al cargo de empresa criminal continua, bajo la causa 09-cr-00466, por violar el 21 U.S.C. § 848. La segunda deriva de una conspiración de crimen organizado bajo la ley federal conocida como RICO, radicada bajo la causa 25-cr-00262.

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El juez señaló que tuvo escasa discrecionalidad al momento de sentenciar, dado que los cargos acarrean cadena perpetua obligatoria por mandato legal. "La cantidad casi inimaginable de drogas atribuibles a él y el número de homicidios que podemos documentar es suficiente para justificar la decisión del Congreso de convertir esto en una sentencia de cadena perpetua obligatoria“, declaró Cogan durante la audiencia.

El tribunal recomendó que Zambada García sea trasladado a una instalación médica federal, considerando su edad y condición.

El decomiso más alto en la historia del narcotráfico

La orden de decomiso por USD 15.000 millones supera en USD 2.400 millones la sanción impuesta en 2019 a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el otro cofundador del Cártel de Sinaloa. El monto no proviene de bienes localizados ni cuentas bancarias identificadas: es una estimación del Departamento de Justicia sobre las ganancias acumuladas por la organización criminal durante décadas de tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

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La recuperación efectiva del dinero dependerá de investigaciones futuras para identificar propiedades, cuentas y empresas vinculadas a las finanzas del cártel.

Los propios fiscales reconocieron que, hasta la fecha, no han podido localizar activos concretos del acusado.

Los fondos que eventualmente se recuperen ingresarán al Fondo de Bienes Decomisados del Departamento de Justicia, desde donde pueden financiar operaciones de seguridad e investigaciones contra el crimen organizado.

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Las condiciones del acuerdo

Según los documentos, Zambada García renunció de forma expresa a impugnar el decomiso en cualquier instancia administrativa o judicial. También cedió su derecho a un juicio con jurado sobre sus bienes y abandonó todas las defensas constitucionales disponibles, entre ellas la protección contra multas excesivas que establece la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense.

Ismael "El Mayo" Zambada posa mientras billetes de cien dólares caen frente a la bandera de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo estipula que la orden de decomiso sobrevive a cualquier proceso de quiebra y no puede ser equiparada a una multa, penalidad ni restitución. Zambada García también quedó obligado a cooperar con el gobierno en la transferencia de cualquier bien identificado, sin posibilidad de asistir a terceros en su defensa.

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Las penalidades monetarias directas se limitaron a USD 200, correspondientes a la evaluación especial de rigor, sin multa adicional ni restitución formal.

De cofundador a reo federal

Ismael Zambada García construyó durante décadas una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas del mundo junto a Guzmán. A diferencia de su socio, extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 tras dos fugas de prisiones mexicanas, Zambada eludió a las autoridades de ambos países por décadas.

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Su captura ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando un avión privado aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Condado de Doña Ana, en Nuevo México, con Zambada a bordo. Según su propia versión, fue atraído al vuelo con engaños. El pasajero que lo acompañaba era Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien más tarde admitió en su propio acuerdo de culpabilidad ante un tribunal estadounidense haber orquestado el secuestro de Zambada para entregarlo a las autoridades federales.

El pasajero que lo acompañaba era Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

Las circunstancias del traslado siguen siendo materia de controversia diplomática. El gobierno de México exige aclaraciones sobre una posible violación de soberanía nacional, y la Fiscalía General de la República mantiene abiertas 32 investigaciones contra Zambada. El FBI, por su parte, exhibió recientemente la aeronave utilizada en la operación, un Beechcraft King Air, en un museo anexo al aeropuerto donde aterrizó, con un cartel que describía los arrestos como el resultado de la "Operación Air Kings“.

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Durante la audiencia de sentencia, Zambada leyó una carta ante el tribunal. “Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón“, expresó.

Una persecución conjunta con peso histórico

La condena fue el resultado de una acción coordinada entre las fiscalías del Distrito Este de Nueva York, el Distrito Sur de Florida y la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia.

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“Hoy, el narcotraficante El Mayo fue sentenciado a cadena perpetua, marcando el fin de su reinado sobre el Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de drogas más violentos y letales de la historia", declaró el Departamento de Justicia en un comunicado publicado el 20 de julio.

El caso continúa generando tensión en las relaciones entre Estados Unidos y México, en parte por las circunstancias en que Zambada llegó a suelo estadounidense para ser detenido.