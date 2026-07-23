Danna huye de la prensa al ser cuestionada sobre las amenazas a Belinda y Kenia Os (Instagram/@danna)

La polémica que enreda a las cantantes Danna, Belinda y Kenia Os sigue creciendo con el pasar de las horas, una discusión que escaló de una frase en entrevista a choques entre fandoms, aclaraciones públicas y llamados para frenar la violencia digital.

La controversia alcanzó su punto más alto el 21 de julio, cuando seguidores de ambas artistas cruzaron reclamos directos en redes, y este 23 de julio sumó un nuevo pronunciamiento: el club de fans Keninis México pidió detener insultos y amenazas. El grupo sostuvo que el respeto “debe ser un compromiso de todos”.

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Belinda explicó en un audio de su canal de difusión de Instagram que borró un comentario previo después de recibir “muchísimo hate” y amenazas de muerte. La cantante dijo: “Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”.

(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

Ahora Danna fue alcanzada por la prensa, que intentó obtener alguna declaraciones de la cantante, pero esta se negó a “seguir alimentando el tema”, y siguió su caminando ignorando las preguntas.

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Belinda atribuye la polémica a una interpretación fuera de contexto

Belinda sostuvo que sus declaraciones sobre una próxima colaboración fueron malinterpretadas. Según explicó, cuando dijo que en México nunca se habían juntado dos estrellas pop para hacer música, se refería específicamente a ella y a Danna por la historia que comparten desde niñas frente a las cámaras.

La frase que detonó la discusión apareció en una entrevista con Vogue: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”. A partir de ahí, seguidores de Kenia Os reclamaron que la cantante omitía a la artista sinaloense, pese a que ambas ya lanzaron “Jackpot”, tema incluido en Indómita de 2025.

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Belinda habló con los medios tras su show en el Mundial 2026 (ig/belindapop)

Ante la presión, Belinda respondió en redes al creador de contenido Eddy Nieblas y acotó el sentido de sus palabras. Escribió: “Siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera”.

Sobre Kenia Os, la cantante descartó una ruptura. “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”, escribió, además de pedir que dejaran de inventar enfrentamientos entre ellas y entre sus fandoms.

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Danna pide frenar los ataques y huye de la prensa para no alimentar el hate

Danna publicó un comunicado en redes para pedir a sus seguidores que ignoraran los comentarios negativos alrededor de ella y de sus compañeros. La cantante mexicana añadió que no existe competencia entre colegas y que hay espacio para todas.

Comunicado de Danna en redes sociales sobre la polémica de Kenia Os y Belinda (Instagram/@danna)

El pronunciamiento llegó después de que usuarios de Instagram y X revisaran publicaciones viejas, likes y ausencias para sostener una teoría de enemistad que ninguna de las artistas había confirmado. Esa lectura tomó fuerza tras un video grabado el 30 de junio durante el partido México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México, en el contexto del Mundial 2026, donde Belinda y Kenia Os aparecieron en palcos contiguos sin interactuar.

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Este jueves 23 de julio, Danna fue interceptada por la prensa y fue cuestionada sobre los ataques que recibió Belinda y sobre una posible colaboración con Kenia Os, sin embargo, Danna se limitó a responder que “no seguirá alimentando más ese tema”, y recordó que “su postura está en sus historias de Instagram”.

En el video difundido por la cuenta El Junket de Tik Tok, se ve que la tensión entre la cantante y los reporteros va creciendo, hasta que llega el punto en el que Danna reclama por su espacio personal y molesta pide permiso para seguir en su camino.

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Danna huye de la prensa al ser cuestionada sobre las amenazas a Belinda y Kenia Os

La canción de las tres sigue detenida por problemas administrativos

Mientras la discusión sigue en redes, la colaboración grabada por Belinda, Danna y Kenia Os entre agosto y septiembre de 2025 permanece sin fecha de estreno. El proyecto fue anunciado en octubre de 2025 en un episodio de Apple Music Radio y parte de la prensa lo bautizó como “Blackout mexicano”.

Kenia Os explicó en el programa radial Cara C en España que el lanzamiento se detuvo por problemas administrativos. La cantante precisó que la decisión vino de Sony Music y no de una pelea entre las tres: “No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”.

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Danna también atribuyó la pausa a “cositas administrativas”, sin ofrecer más detalles. En contraste, la periodista Martha Figueroa dijo en su pódcast que el tema originalmente era de Kenia Os y que diferencias en la forma de trabajar habrían complicado su salida, una versión que ninguna de las cantantes confirmó.

La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

En paralelo, Belinda y Danna avanzan con otro proyecto distinto. Las cantantes grabaron el videoclip de su dueto el 5 de julio de 2026.

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