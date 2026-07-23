Detienen a “El Gordo Frank” presunto líder del CJNG en Veracruz. Crédito: RRSS

Autoridades estatales de Veracruz detuvieron este jueves a Francisco “N”, alias “El Gordo Frank”, presunto mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona costera del estado, durante un operativo en el municipio de Alvarado que derivó en una balacera. Junto con él fueron arrestados su hijo y otros dos presuntos sicarios. El detenido era considerado un objetivo prioritario de seguridad y está vinculado al secuestro de 46 migrantes centroamericanos en 2021.

Balacera en tres colonias de Alvarado

El operativo se concentró en la colonia Valente Cruz, aunque las detonaciones de armas de fuego se extendieron a otras dos zonas habitadas del municipio: las colonias Aneas y 21 de Abril.

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Detienen a “El Gordo Frank” presunto líder del CJNG en Veracruz. Crédito: RRSS

El intenso fuego cruzado entre policías y civiles desató el pánico entre los vecinos. Videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud del enfrentamiento, que incluyó una fuerte movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad en los accesos a la cabecera municipal. "Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado fue alcanzada por disparos durante la refriega."

Cuatro detenidos y un vehículo asegurado

Además de Francisco “N”, alias “El Gordo Frank”, las fuerzas de seguridad arrestaron a su hijo y a otros dos presuntos integrantes de la banda. "Los cuatro serán presentados ante un juez local en las próximas horas."

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En el marco del operativo, las autoridades aseguraron un vehículo vinculado a la organización del detenido. No se informó sobre armas decomisadas en esta acción.

Quién es “El Gordo Frank”

Francisco “N” era identificado por las autoridades como un objetivo de alta prioridad en materia de seguridad. Según la información confirmada por fuentes estatales, desempeñaba un papel de liderazgo dentro del CJNG en la franja costera de Veracruz.

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Detienen a “El Gordo Frank” presunto líder del CJNG en Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su banda no solo operaba en tierra. Las autoridades documentaron que “El Gordo Frank” habría utilizado una ruta marítima entre el estado de Campeche y el puerto de Alvarado para el tráfico ilegal de personas. También se le vinculó con asaltos a camiones de carga y ataques directos a policías estatales en la región.

El secuestro de 46 migrantes que lo puso en la mira

El nombre de “El Gordo Frank” cobró relevancia pública en noviembre de 2021, cuando un operativo de las autoridades veracruzanas liberó a 46 migrantes centroamericanos que permanecían privados de la libertad en una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Aneas, en el propio municipio de Alvarado.

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Entre las víctimas rescatadas había 34 hombres, 8 mujeres y 4 menores de edad. En el inmueble fueron asegurados una camioneta Nissan, un vehículo tipo Jeep, una motocicleta, cuatro chalecos tácticos, seis cargadores abastecidos, un radio portátil y un casco.

El entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, responsabilizó públicamente a la banda de “El Gordo Frank” por ese crimen y anunció que el estado lo tenía en la mira.

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“Se mueve fuera del estado, pero como ya aquí lo había dicho, nosotros no nada más vamos por los charales, vamos también por los peces gordos, entonces estamos tras él”, declaró García Jiménez en conferencia de prensa.

Sospecha de complicidad municipal

El caso de los migrantes también abrió una investigación paralela sobre posibles vínculos entre la banda y funcionarios locales. García Jiménez señaló como sospechoso que decenas de personas hubieran permanecido secuestradas por varios días en plena zona urbana sin que las autoridades municipales lo detectaran.

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El mandatario anunció que se investigaría al entonces alcalde de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, y a la alcaldesa electa en ese momento, Lizzette Álvarez Vera, militante del Partido Verde.

“También estamos indagando si existen autoridades municipales de Alvarado involucradas en estos hechos delictivos y, también lo digo con toda la responsabilidad, de la autoridad electa de Alvarado”, afirmó el exgobernador.

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La detención de este jueves se produce en el mismo municipio donde operó la red de “El Gordo Frank” durante años, y donde el gobierno estatal había advertido su presencia desde al menos 2021.