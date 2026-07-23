Inicia la era de Rafa Márquez: México define a cuatro rivales tras competir en el Mundial 2026

La Selección Mexicana se toma la foto previo al duelo vs Inglaterra EFE/ Mario Guzman

La Selección Mexicana de Futbol dejó un buen sabor a sus aficionados luego de su histórica participación en el Mundial 2026, torneo en el que fungió como anfitrión y rompió varios récords que lo posicionaron en el top 10 del Ranking FIFA al término de la competencia.

Rafael Márquez Álvarez pasó de Asistente de Javier Aguirre a director técnico principal de la Selección Nacional con altas expectativas para el siguiente ciclo mundialista, el cual arranca para México en la Fecha FIFA que se celebrará en septiembre y octubre.

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De acuerdo a la información de Gibrán Araige, reportero de la cadena TUDN, la Selección de México se medirá a las selecciones de: Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile con tal de reforzar su nivel futbolístico para futuros enfrentamientos oficiales.

La gira mexicana se llevará a cabo en los Estados Unidos y dará inicio el 26 de septiembre en Baltimore contra la Selección de Colombia, que terminó su participación en la Copa del Mundo en 4tos de Final, tras caer en penaltis vs Suiza.

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El 29 de septiembre, desde el Red Bull Arena, en Nueva York su sinodal será la Selección de Perú, quien se ausentó de la fiesta mundialista al no conseguir una de las plazas directas que dispuso la Conmebol, aparte del boleto al repechaje intercontinental.

México jugó su último duelo del Mundial vs Inglaterra. REUTERS/Raquel Cunha

Posteriormente, la escuadra nacional se trasladará a Phoenix para hacer frente a los Estados Unidos el día 3 de octubre. El Team USA fue el segundo anfitrión de la Copa del Mundo en quedar fuera en la ronda de 8vos de Final, a costa de Bélgica con una humillante derrota de 1-4.

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Finalmente, el 8 de octubre la Selección Mexicana se meterá al Rose Bowl de Pasadena para cerrar la Fecha FIFA, contra la Selección Chilena, que no vuelve a una justa mundialista desde su participación en Brasil 2014; fue último lugar en las eliminatorias sudamericanas.

El equipo Tricolor acordará duelos de preparación contra selecciones de más alto nivel que exijan a los jugadores mexicanos y no flaqueen en su rendimiento rumbo a la Copa del Mundo 2030, el principal objetivo para Rafa Márquez en su etapa como seleccionador nacional.

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“No es momento de frenar, sino de acelerar”

El Kaiser pasará de asistente a director técnico de la Selección Mex9icana. (REUTERS)

En entrevista para la Selección Mexicana, el Kaiser Rafael Márquez Álvarez reveló el principal compromiso que deberá asumir como estratega así como los objetivos a conseguir para dejar atrás lo hecho en la Copa del Mundo 2026.

“Estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la selección, de mantener este nivel que ha mostrado y obviamente intentarlo mejorar, No es momento de frenar, sino de acelerar", subrayó el ahora entrenador del Tricolor.

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“El objetivo, pues obviamente es tratar de mantener o mejorar el nivel de la selección hoy en día. Creo que hay una muy buena base y un trabajo hecho durante la etapa pasada y, sobre todo, tratar de llegar lo más lejos posible e intentar mejorar el nivel del futbol mexicano”, indicó Rafael Márquez.

México en el top 10 del Ranking FIFA

La Selección es la mejor selección de Concacaf en el Ranking FIFA. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Azteca cierra la lista de las mejores diez selecciones afiliadas a la FIFA tras el Mundial 2026. México se posiciona detrás de: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica y Países Bajos.

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Reto para el Kaiser en la Liga de Naciones

Después de los encuentros de septiembre y octubre, la Selección de México disputará los 4tos de Final de la Concacaf Liga de Naciones. instancia a la que clasificó gracias a su posición en el ranking de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe.

Será este jueves 23 de julio cuando la Selección Nacional conozca a su rival en turno tras la realización del sorteo. La Concacaf Liga de Naciones tendrá un incentivo extra, ya que funcionará como torneo clasificatorio para la Copa Oro del 2027.

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