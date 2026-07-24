Detienen a “Don Manuel”, líder histórico de Los Garibay con operaciones en Baja California

Fotografías antiguas de Don Manuel. Crédito: Redes Sociales

Manuel Garibay Espinoza, alias “Don Manuel”, fue detenido el pasado miércoles 22 de julio de 2026 por fuerzas de seguridad durante un operativo en la zona de Maneadero, municipio de Ensenada. La detención quedó confirmada por el Registro Nacional de Detenciones, el cual señala que fue aprehendido a las 13:11 horas.

El narcotraficante de más de 60 años de edad encabezó durante los años 80 y 90 la organización criminal más sanguinaria del Valle de Mexicali, conocida como “Los Garibay”.

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Los Garibay dominaron el Valle de Mexicali con secuestros y ejecuciones

Según investigaciones previas de Infobae México, la organización presuntamente encabezada por “Don Manuel” tuvo como eje de operaciones el Ejido Chiapas III, al sur de la zona rural de Mexicali, desde donde coordinó el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Reportes señalan que el grupo no se limitó al narcotráfico: también ejecutó a policías, desapareció personas y secuestró empresarios de la región.

El Valle de Mexicali colinda con San Luis Río Colorado, en Sonora, lo que lo convierte en un corredor de paso entre dos estados y la frontera con Estados Unidos. Esa posición geográfica fue el principal activo que Los Garibay defendieron y que distintas organizaciones criminales buscaron arrebatarles con el paso de los años.

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Ficha de detención el presunto líder criminal. Crédito: RND

Se conoce que la familia operó bajo tres estructuras distintas: primero con los hermanos Arellano Félix, luego con Ismael “El Mayo” Zambada y finalmente con la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa. Esa capacidad de adaptación les permitió mantenerse activos pese a los cambios de poder en el crimen organizado regional.

Hasta el momento de desconoce si continua operando la facción criminal encabezada por los hijos de “El Chapo”.

“Don Manuel” desapareció casi dos décadas antes de su primera captura en 2010

Garibay Espinoza estuvo prófugo durante casi veinte años hasta que fue detenido por primera vez en junio de 2010, según el Semanario Zeta. Cumplió tiempo en una prisión de Estados Unidos y al ser entregado a autoridades mexicanas no había mandamiento judicial vigente en su contra, por lo que fue cedido sucesivamente a la Procuraduría de Sonora y a la de Baja California.

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En esa última entidad se le imputó el homicidio de un agente de la Policía Ministerial del Estado. El proceso concluyó con su absolución por falta de pruebas.

La captura de familiares y el ascenso de Los Rusos aceleraron el declive del grupo

Entre octubre de 2021 y mayo de 2022, Los Garibay encajaron sufrieron consecutivos que fracturaron su estructura. Jesús Eduardo Garibay, alias “El Pexoxo”, de 25 años, fue asesinado. Luis Alfredo Garibay Félix, alias “El Wicho”, fue detenido. Y el 17 de mayo de 2022, Jesús Garibay Espinoza, padre de “El Pexoxo” y hermano de “Don Manuel”, fue ultimado a balazos en el Ejido Tabasco, a 58 minutos de la zona urbana de Mexicali.

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En paralelo, el grupo comandado por Jesús Alexander Sánchez, alias “El Ruso”, brazo armado de los Zambada en el valle, fue ganando terreno en la zona que Los Garibay habían controlado históricamente.

Esa combinación de bajas propias y competencia interna dentro del Cártel de Sinaloa redujo al grupo a una presencia marginal antes de la detención de su líder.

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“El Mayo” habría ordenado el asesinato de un sobrino de “Don Manuel”

Manuel Garibay Félix, alias “El Gordo” o “El Manuelón”, sobrino de “Don Manuel” y uno de los narcotraficantes más poderosos del noroeste en su momento, fue ejecutado el 23 de febrero de 2013 a la orilla de una carretera, con huellas de tortura, fracturas en extremidades e impactos de bala.

La vez que El Mayo ordenó la ejecución de El Gordo Garibay

La periodista Anabel Hernández reconstruyó su muerte en el libro Emma y las otras señoras del narco. Según su investigación, “El Gordo” asistió a una fiesta en San Luis Río Colorado celebrada en casa de un líder rival del Cártel de Sinaloa. Mandos superiores de esa organización se enteraron y concluyeron que había traicionado al grupo. “El Mayo” Zambada habría ordenado su ejecución.

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“Todo indica que en realidad ‘El Gordo’ no había traicionado a ‘El Mayo’, solo había corrido tras las faldas de su esposa, hasta el último momento Brenda fue la ruina de Manuel”, escribió Hernández.

Cuando murió “El Gordo”, “Don Manuel” estaba preso y sus hermanos también se encontraban encarcelados.