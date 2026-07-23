Harfuch confirma detención del “Kado” y “El Chino Payaso”, objetivos prioritarios en Baja California y Nuevo León

El Kado, a la izquierda, es señalado en reportes previos como operador del Cártel Arellano Félix. Crédito: X - Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este 23 de julio la detención de dos objetivos prioritarios del crimen organizado en operativos coordinados del Gabinete de Seguridad: Héctor Manuel Gil García, alias “Kado”, capturado en Yucatán, y Óscar Luna, alias “El Chino Payaso”, detenido en Nayarit.

Ambos respondían a actividades delictivas en Baja California y Nuevo León, respectivamente. Reportes periodísticos vinculan al “Kado” con el Cártel Arellano Félix (CAF), y a “El Chino Payaso” con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Operativos coordinados en dos estados de la república

La operación que derivó en la captura del “Kado” se realizó con información de agencias de Estados Unidos y contó con la participación de la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, según los datos oficiales.

Gil García fue identificado como líder de una célula responsable del trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de extorsiones y homicidios en Baja California. Reportes previos señalan con el alias adicional de “El Ka2ador”.

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Por otra parte, en Nayarit, tras meses de trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y Fuerza Civil ejecutaron órdenes de cateo en dos inmuebles para detener a Óscar Luna Colunga, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León. Extraoficialmente se le relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Chino Payaso” fue vinculado con la distribución de droga, el tráfico de armas y el lavado de dinero en Nuevo León. Las autoridades también lo señalaron como responsable de abastecer de armamento a células delictivas y de organizar agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en esa entidad.

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Cabe señalar que el operativo en Yucatán se ejecutó en el municipio de Valladolid, donde elementos de seguridad corroboraron la identidad del “Kado” antes de proceder a su detención. En Nayarit, el cateo se realizó en un inmueble en Bahía de Banderas; al momento de su detención, a “El Chino Payaso” le fueron asegurados cargadores, cartuchos y diversa documentación. En ambos casos, los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

Autoridades indicaron que ambas detenciones contribuirán a reducir la violencia en Baja California y Nuevo León.

El “Kado” era señalado como probable sucesor del CAF tras la caída de “El Flaquito”

El semanario Zeta Tijuana documentó desde 2023 que Gil García encabezaba una célula del Cártel Arellano Félix activa en Tecate y con expansión hacia el Valle de Guadalupe, en Ensenada. La Unidad de Investigación de la FGE de Baja California lo identificó como integrante del “viejo CAF”, originario de Tijuana con domicilio en Tecate. Sus nexos con esa organización están documentados desde 2015.

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"El Flaquito" fue detenido en Tijuana en 2025. (X/@OHarfuch)

Tras la captura de Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, en junio de 2025, autoridades lo señalaron como uno de los tres probables sucesores al frente de esa organización.

En febrero de 2024, narcomantas atibuidas al el Cártel de Sinaloa fueron localizadas en varios puntos de Tecate. Se mencionaba a “Kado” junto con otros dos presuntos integrantes del CAF. Los mensajes, firmados como “Operativa CDS 2024”, lo acusaban de perpetrar homicidios de civiles en esa ciudad y de publicitar los crímenes en páginas de Facebook.

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Fotografía antigua del "Kado". Crédito: Zeta Tijuana

El “Kado” acumulaba dos detenciones previas: una en 2009 por conducir un vehículo con reporte de robo y otra en 2016 por contrabando y portación de arma de fuego.

El Registro Nacional de Detenciones afirma que fue capturado el pasado miércoles 22 de julio a las 20:20 horas sobre la Carretera Costera del Golfo, frente a una gasolinería y un OXXO en el municipio de Valladolid, Yucatán. Al momento de su detención vestía playera blanca, shorts café y sandalias. Quedó a disposición del Ministerio Público en la sede de la FGR en Mérida.

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“El Chino Payaso” fue trasladado a la sede de la FGR en Tepic

El Registro Nacional de Detenciones confirma que Óscar Luna Colunga fue detenido este jueves 23 de julio a las 08:26 de la mañana horas en un domicilio ubicado en la calle Portovella 806, entre las calles Carena y Eslora, en el Fraccionamiento Portovella, Bahía de Banderas, Nayarit.

Al momento de su detención vestía playera color café, pantalón de mezclilla y tenis negros; mide 1.70 metros, tez apiñonada, complexión media, barba tupida oscura y cirugía de injerto capilar visible.

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Fotografía previa de El Chino Payaso. Crédito: Redes Sociales

Sin tatuajes. La detención fue ejecutada por la SSPC y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en su sede de Tepic, donde se encontraba en traslado al momento de la consulta del registro.

No existe información tan precisa que lo vincule al CJNG como en el caso de la otra detención.