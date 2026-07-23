Así fue el encuentro entre Aylín Mujica y su ex Osamu Menéndez tras enterarse de la muerte de su hijo Mauro

Aylín Mujica perdió a su primogénito(Captura de pantalla: Instagram/aylinmujic) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aylín Mujica y su ex Osamu Menéndez se reencontraron en Barbados tras la muerte de su hijo Mauro, conocido artísticamente como Maahez. La actriz cubana lo contó en La Mesa Caliente, en su primera aparición pública desde la tragedia.

Mauro Menéndez tenía 30 años. Trabajaba como DJ y productor de música electrónica. Murió en un hospital de Barbados adonde llegó con vida, pero donde se complicó un cuadro de neumonía que derivó en dos infartos.

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Aylín aterrizó llorando y Osamu le pidió que no fuera sola al hospital

Osamu tambipen viajó a Barbados para reecontrarse con su hijo Mauro (Instagram)

La actriz describió el momento en que llegó a la isla. Venía de una escala en Panamá, donde recibió la noticia. “Yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas diciendo: ‘No entiendo, no entiendo, no entiendo’”, relató. “El mundo se detuvo y era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación”.

Al aterrizar en Barbados, la situación no mejoró. “No paré de llorar en toda la fila de migración”, dijo. Fue en ese punto cuando recibió un mensaje de Osamu Menéndez, padre de Mauro y su expareja: que no fuera sola al hospital.

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Osamu llegó y los dos se encontraron frente a frente en medio del dolor. “Cuando llegó nos dimos un abrazo, estábamos anestesiados del dolor”, contó Aylín. El abrazo, según ella, no fue de derrumbe sino de acción: “El abrazo fue: ‘vamos a salvar a nuestro hijo’. Los dos queríamos resolver”.

Ambos padres querían traer a Mauro de regreso a Miami

Mauro Menéndez (ig/maahez)

La actriz explicó que tanto ella como Osamu tenían un objetivo concreto al llegar: gestionar el traslado del cuerpo. “Queríamos traer el cadáver a Miami”, dijo. Los trámites en Barbados se complicaron, y a una semana del fallecimiento Mujica aún no había podido recuperar los restos de su hijo, pese a que ambos padres ya habían reconocido el cuerpo y cubierto todos los gastos.

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El proceso burocrático en la isla los mantuvo en un limbo. Los dos actuaron en conjunto, sin importar la historia que los separaba.

“Si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera”

La esposa de Osamu lamentó la muerte del joven (Instagram)

Aylín llegó al hospital con miedo de ver a Mauro. “Dije que yo no lo quería ver descompuesto ni con los ojos cerrados”, relató. Lo que encontró la dejó sin palabras: “Cuando veo la cara de Mauro, tenía una sonrisa en sus labios, a pesar de que había estado entubado con neumonía, sin oxígeno".

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Ahí lo abrazó. “Le reclamé porque no tenía que irse”, dijo. Y le pidió una sola cosa: “Lo único que te voy a pedir es que me des fuerza, fortaleza para seguir. Dame fuerza”.

En uno de los momentos más crudos de la entrevista, la actriz cuestionó el porqué de la pérdida. “Yo digo, si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer”, afirmó. “No entiendo por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido se tenga que ir”.

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Aylín decidió hablar pese a las críticas

(Instagram)

Desde que se anunció la entrevista, cientos de críticas aparecieron en redes sociales cuestionando que la actriz hablara tan pronto. Varios colegas salieron en su defensa. La exintegrante de Garibaldi Luisa Fernanda pidió empatía: “Cada quien decide cómo vivir su duelo. Seamos amables y amorosos”. El presentador Carlos Adyan dijo que “los que critican son los primeros en ver toda la entrevista”.

La propia Aylín le aclaró a la conductora Verónica Bastos que no quería dar una declaración formal. “No estaba lista para dar una entrevista, pero sé que contigo no va a ser una entrevista”, dijo. Su propósito era desmentir versiones que circulaban y, en sus palabras, “darle fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que pueda pasar”.

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Al cierre de ese mensaje, la actriz se aferró a una certeza: “A mi primogénito Mauro, que no se ha ido todavía, está aquí conmigo". Este 23 de julio tomó un vuelo hacia Bogotá, Colombia, para retomar su participación en un reality de cocina en el que trabaja actualmente.