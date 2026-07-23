México

Así fue el encuentro entre Aylín Mujica y su ex Osamu Menéndez tras enterarse de la muerte de su hijo Mauro

La actriz reapareció en los medios para hablar de la terrible perdida familiar

Guardar
Google icon
Estos son los hijos de Aylín Mujica
Aylín Mujica perdió a su primogénito(Captura de pantalla: Instagram/aylinmujic) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aylín Mujica y su ex Osamu Menéndez se reencontraron en Barbados tras la muerte de su hijo Mauro, conocido artísticamente como Maahez. La actriz cubana lo contó en La Mesa Caliente, en su primera aparición pública desde la tragedia.

Mauro Menéndez tenía 30 años. Trabajaba como DJ y productor de música electrónica. Murió en un hospital de Barbados adonde llegó con vida, pero donde se complicó un cuadro de neumonía que derivó en dos infartos.

PUBLICIDAD

Aylín aterrizó llorando y Osamu le pidió que no fuera sola al hospital

osamu y mauro -México- 23 julio
Osamu tambipen viajó a Barbados para reecontrarse con su hijo Mauro (Instagram)

La actriz describió el momento en que llegó a la isla. Venía de una escala en Panamá, donde recibió la noticia. “Yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas diciendo: ‘No entiendo, no entiendo, no entiendo’”, relató. “El mundo se detuvo y era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación”.

Al aterrizar en Barbados, la situación no mejoró. “No paré de llorar en toda la fila de migración”, dijo. Fue en ese punto cuando recibió un mensaje de Osamu Menéndez, padre de Mauro y su expareja: que no fuera sola al hospital.

PUBLICIDAD

Osamu llegó y los dos se encontraron frente a frente en medio del dolor. “Cuando llegó nos dimos un abrazo, estábamos anestesiados del dolor”, contó Aylín. El abrazo, según ella, no fue de derrumbe sino de acción: “El abrazo fue: ‘vamos a salvar a nuestro hijo’. Los dos queríamos resolver”.

Ambos padres querían traer a Mauro de regreso a Miami

Mauro Menéndez (ig/maahez)
Mauro Menéndez (ig/maahez)

La actriz explicó que tanto ella como Osamu tenían un objetivo concreto al llegar: gestionar el traslado del cuerpo. “Queríamos traer el cadáver a Miami”, dijo. Los trámites en Barbados se complicaron, y a una semana del fallecimiento Mujica aún no había podido recuperar los restos de su hijo, pese a que ambos padres ya habían reconocido el cuerpo y cubierto todos los gastos.

El proceso burocrático en la isla los mantuvo en un limbo. Los dos actuaron en conjunto, sin importar la historia que los separaba.

“Si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera”

Yoraisy Gómez sobre mauro -México- 18 julio
La esposa de Osamu lamentó la muerte del joven (Instagram)

Aylín llegó al hospital con miedo de ver a Mauro. “Dije que yo no lo quería ver descompuesto ni con los ojos cerrados”, relató. Lo que encontró la dejó sin palabras: “Cuando veo la cara de Mauro, tenía una sonrisa en sus labios, a pesar de que había estado entubado con neumonía, sin oxígeno".

Ahí lo abrazó. “Le reclamé porque no tenía que irse”, dijo. Y le pidió una sola cosa: “Lo único que te voy a pedir es que me des fuerza, fortaleza para seguir. Dame fuerza”.

En uno de los momentos más crudos de la entrevista, la actriz cuestionó el porqué de la pérdida. “Yo digo, si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer”, afirmó. “No entiendo por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido se tenga que ir”.

Aylín decidió hablar pese a las críticas

aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
(Instagram)

Desde que se anunció la entrevista, cientos de críticas aparecieron en redes sociales cuestionando que la actriz hablara tan pronto. Varios colegas salieron en su defensa. La exintegrante de Garibaldi Luisa Fernanda pidió empatía: “Cada quien decide cómo vivir su duelo. Seamos amables y amorosos”. El presentador Carlos Adyan dijo que “los que critican son los primeros en ver toda la entrevista”.

La propia Aylín le aclaró a la conductora Verónica Bastos que no quería dar una declaración formal. “No estaba lista para dar una entrevista, pero sé que contigo no va a ser una entrevista”, dijo. Su propósito era desmentir versiones que circulaban y, en sus palabras, “darle fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que pueda pasar”.

Al cierre de ese mensaje, la actriz se aferró a una certeza: “A mi primogénito Mauro, que no se ha ido todavía, está aquí conmigo". Este 23 de julio tomó un vuelo hacia Bogotá, Colombia, para retomar su participación en un reality de cocina en el que trabaja actualmente.

Temas Relacionados

Aylín Mujicaneumoníamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rosa María Noguerón confirma interés de sumar un talento extra para La Casa de los Famosos México

La productora del reality mantiene abierta la posibilidad de más ingresos para esta temporada

Rosa María Noguerón confirma interés de sumar un talento extra para La Casa de los Famosos México

Pescadores de Campeche retienen a elementos de la Guardia Nacional para recuperar herramientas decomisadas

Ante la indignación por el decomiso de su equipo de trabajo, los pescadores estaban dispuestos a enfrentarse con los uniformados

Pescadores de Campeche retienen a elementos de la Guardia Nacional para recuperar herramientas decomisadas

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

El temblor se produjo a las 17:21 horas, a una distancia de 145 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Chiapas

El movimiento sísmico aconteció a las 17:03 horas, a una distancia de 159 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Chiapas

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El movimiento sísmico pasó a las 17:11 horas, a una distancia de 119 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” ya salió del tribunal federal de Brooklyn

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” ya salió del tribunal federal de Brooklyn

Detienen a “Don Manuel”, líder histórico de Los Garibay con operaciones en Baja California

Detienen a “El Gordo Frank” presunto líder del CJNG en Veracruz

No hay vuelta atrás: el documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” Zambada ya salió del tribunal federal de Brooklyn

Harfuch confirma detención del “Kado” y “El Chino Payaso”, objetivos prioritarios en Baja California y Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Rosa María Noguerón confirma interés de sumar un talento extra para La Casa de los Famosos México

Rosa María Noguerón confirma interés de sumar un talento extra para La Casa de los Famosos México

Danna huye de la prensa al ser cuestionada sobre las amenazas a Belinda y Kenia Os

La Casa de los Famosos México 2026: Aldo Rendón se ofrece a vestir a Flor Vigna tras su ruptura con Lau Styling

Survivor México: quién gana los suministros hoy 23 de julio

Alejandra Tijerina pide medidas de protección contra Masad Altamimi ante la Fiscalía de la CDMX por presunta violencia mediática y psicológica

DEPORTES

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

Inicia la era de Rafa Márquez: México define a cuatro rivales tras competir en el Mundial 2026

La Liga MX supera la Premier League y LaLiga como una de las competencias de mayor valor tras el Mundial 2026

Checo Pérez advierte un progreso real de Cadillac en su primera temporada en Fórmula 1

Quién es Benji Flowers, promesa mexicana que habría fichado el Chelsea