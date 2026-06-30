7 hábitos al despertar que ayudan a estabilizar los niveles de glucosa a lo largo del día

Conocer y poner en práctica estas rutinas puede ser un apoyo valioso para quienes buscan un mejor control de su salud desde las primeras horas del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del día marca una diferencia clave en el control de la glucosa. Adoptar hábitos saludables al despertar ayuda a mantener los niveles de azúcar estables y previene fluctuaciones bruscas que pueden afectar la energía, el ánimo y la salud metabólica.

Desde la hidratación y la elección de un desayuno balanceado hasta la actividad física ligera y el manejo del estrés, pequeñas acciones matutinas pueden facilitar el equilibrio glucémico durante toda la jornada.

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Conocer y poner en práctica estas rutinas puede ser un apoyo valioso para quienes buscan un mejor control de su salud desde las primeras horas del día.

Un hombre con diabetes utiliza un dispositivo de punción para extraer una muestra de sangre de su dedo, mientras su medidor de glucosa, un vaso de agua y manzanas frescas reposan sobre la mesa de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores hábitos al despertar que ayudan a estabilizar los niveles de glucosa a lo largo del día

Algunos hábitos al despertar que ayudan a estabilizar los niveles de glucosa a lo largo del día incluyen:

Tomar agua al levantarse : Mantenerse hidratado desde temprano favorece el metabolismo y ayuda a regular la absorción de glucosa.

Desayunar alimentos integrales y balanceados : Un desayuno con proteína magra (huevo, pollo, yogur griego), carbohidratos complejos (avena, pan integral, frutas enteras con fibra) y grasas saludables (aguacate, semillas, nueces) ayuda a evitar picos de glucosa.

Evitar azúcares simples y alimentos ultraprocesados : Los alimentos con azúcares añadidos o harinas refinadas pueden provocar subidas bruscas y caídas rápidas en la glucosa.

Realizar actividad física ligera por la mañana : Caminar, estirarse o hacer ejercicio moderado después de despertar mejora la sensibilidad a la insulina y favorece el control glucémico.

Mantener horarios regulares de comida : Desayunar a la misma hora cada día y evitar periodos largos de ayuno ayuda a mantener niveles estables de glucosa.

Exponerse a la luz natural : Abrir las cortinas o salir a un espacio con luz solar ayuda a sincronizar el ritmo circadiano, lo cual tiene impacto en la regulación metabólica.

Evitar el estrés matutino: Crear rutinas sencillas, como preparar la ropa o el desayuno la noche anterior y evitar el uso del celular o redes sociales al despertar, reduce el estrés, lo que contribuye a mantener la glucosa más estable.

Estos hábitos, combinados con una alimentación equilibrada y actividad física regular, ayudan a mantener la glucosa en rangos saludables y a prevenir picos o caídas bruscas a lo largo del día.

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Consejos matutinos que estabilizan los niveles de glucosa en la sangre a lo largo del día, según información de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores bebida para tomar por la mañana y mantener estables los niveles de glucosa durante

Las mejores bebidas para tomar por la mañana y mantener estables los niveles de glucosa durante el día, según especialistas y fuentes médicas recientes, son:

Licuados verdes integrales : Mezclas con espinaca, plátano y bayas (fresas, arándanos, zarzamoras). Lo importante es que la fruta y la verdura estén enteras para aprovechar la fibra, que ayuda a evitar picos de glucosa y favorece la saciedad. Agregar piña, yogur natural y jugo de naranja puede sumar sabor y beneficios antioxidantes. La fibra y los antioxidantes de estos ingredientes ayudan a regular la respuesta glucémica y apoyan la función hepática y renal.

Agua natural : Es la base para una hidratación óptima. Se puede tomar simple, con gas o añadirle rodajas de frutas (limón, naranja, pepino) para saborizar sin azúcares añadidos. Mantenerse hidratado es clave para el metabolismo y la salud general.

Infusiones sin azúcar : El té de hierbas (como manzanilla, menta o té verde) y el café solo son buenas opciones si se consumen sin azúcar ni endulzantes. Si tomas café, es recomendable acompañarlo con agua para no deshidratarte.

Yogur natural bajo en grasa : Puede ser bebible o en batido, siempre sin azúcares añadidos. El yogur bajo en grasa ofrece proteínas y probióticos que ayudan a la saciedad y al control glucémico.

Batidos ricos en proteínas: Al incorporar ingredientes como yogur griego, leche de almendra sin azúcar, semillas (chía, linaza), y frutas enteras, se promueve la estabilidad de la glucosa, sobre todo si se evita el uso de jugos filtrados o azúcar extra.

Recomendaciones clave:

Evita jugos industriales, bebidas azucaradas y tés endulzados, ya que elevan rápidamente la glucosa.

Prefiere siempre frutas enteras, no en jugo, para aprovechar la fibra.

Mantén el consumo de agua durante todo el día.

Si buscas variedad, puedes alternar estas bebidas según tus gustos y necesidades. Para personas con diabetes o problemas metabólicos, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios importantes en la dieta.

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