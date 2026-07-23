La Liga MX supera la Premier League y LaLiga como una de las competencias de mayor valor tras el Mundial 2026

La Liga MX vive un momento de revalorización sin precedentes después del Mundial 2026, con cifras que la colocan por encima de competencias históricas como la Premier League, la Bundesliga y LaLiga en términos de crecimiento porcentual.
El futbol mexicano se benefició de la exposición global y del rendimiento de sus jugadores, lo que detonó un repunte considerable en el valor de mercado de la liga y sus protagonistas.
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Tras la justa mundialista, el campeonato mexicano se acerca a la barrera de los mil millones de euros, impulsado por una generación de futbolistas que destaca en el ámbito nacional e internacional.
El salto porcentual de la Liga MX tras el Mundial 2026
El crecimiento de la Liga MX en valor de mercado ahora sobresale entre las ligas más importantes del mundo, situándola como la segunda de mayor avance tras la Copa del Mundo, según el sitio especializado Transfermarkt.
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- Crecimiento del 5.06%, superior al de la Premier League (4.8%), la Bundesliga (3.9%) y LaLiga (2.0%).
- Valor de mercado actual: 994.85 millones de euros.
- Sólo la Serie A de Italia alcanza un porcentaje mayor, con 9.0%.
Este repunte ha generado expectativas renovadas sobre el potencial del futbol mexicano, reforzando su imagen como una de las más dinámicas y con mayor proyección en el escenario internacional.
Futbolistas mexicanos, protagonistas del mercado
El papel de los futbolistas mexicanos resulta decisivo en la revalorización de la Liga MX. Sus actuaciones durante el Mundial 2026 en casa y el interés de equipos europeos por sus talentos han elevado las cotizaciones a niveles récord.
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- Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, ahora vale 25 millones de euros.
- Santiago Giménez mantiene su cotización en 18 millones de euros.
- Otros jugadores como Armando González, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Erik Lira y Roberto Alvarado también aumentaron su valor notablemente.
Así, el desempeño de estos jugadores impulsa la percepción internacional del futbol mexicano y podría motivar la llegada de nuevas inversiones.
Clubes y contexto continental
A nivel de clubes, la Liga MX también ha experimentado cambios relevantes. Chivas se posiciona como el equipo más valioso del país, mientras América y Tigres mantienen cifras competitivas frente a otros mercados del continente.
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- Chivas: 109.33 millones de euros.
- América: 99.65 millones de euros.
- Tigres: 82.80 millones de euros.
- En América, la Liga MX solo se ubica por debajo del Brasileirao, la MLS y la Primera División de Argentina en valor absoluto.
En este sentido, la consolidación de clubes y el repunte de la liga refuerzan el atractivo de México como destino para futbolistas, patrocinadores y aficionados.
La tendencia confirma que la Liga MX es hoy uno de los espacios más atractivos para el desarrollo y la inversión en el balompié mundial.
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