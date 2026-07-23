La Liga MX supera la Premier League y LaLiga como una de las competencias de mayor valor tras el Mundial 2026

El mercado del futbol mexicano subió un 5.06% después de la Copa Mundial 2026, siendo sólo superada por la Serie A de Italia, mientras la Liga MX roza los mil millones de euros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Liga MX vive un momento de revalorización sin precedentes después del Mundial 2026, con cifras que la colocan por encima de competencias históricas como la Premier League, la Bundesliga y LaLiga en términos de crecimiento porcentual.

El futbol mexicano se benefició de la exposición global y del rendimiento de sus jugadores, lo que detonó un repunte considerable en el valor de mercado de la liga y sus protagonistas.

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El futbol mexicano se impulsa por la exposición global del Mundial 2026 y el rendimiento de sus jugadores, con un alza en su valor de mercado. REUTERS/Pawel Kopczynski

Tras la justa mundialista, el campeonato mexicano se acerca a la barrera de los mil millones de euros, impulsado por una generación de futbolistas que destaca en el ámbito nacional e internacional.

El salto porcentual de la Liga MX tras el Mundial 2026

El crecimiento de la Liga MX en valor de mercado ahora sobresale entre las ligas más importantes del mundo, situándola como la segunda de mayor avance tras la Copa del Mundo, según el sitio especializado Transfermarkt.

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Crecimiento del 5.06% , superior al de la Premier League (4.8%), la Bundesliga (3.9%) y LaLiga (2.0%).

Valor de mercado actual: 994.85 millones de euros .

Sólo la Serie A de Italia alcanza un porcentaje mayor, con 9.0%.

La Serie A de Italia lidera el crecimiento porcentual con 9.0%, por encima del repunte del futbol mexicano. (Foto: Jesús Avilés)

Este repunte ha generado expectativas renovadas sobre el potencial del futbol mexicano, reforzando su imagen como una de las más dinámicas y con mayor proyección en el escenario internacional.

Futbolistas mexicanos, protagonistas del mercado

El papel de los futbolistas mexicanos resulta decisivo en la revalorización de la Liga MX. Sus actuaciones durante el Mundial 2026 en casa y el interés de equipos europeos por sus talentos han elevado las cotizaciones a niveles récord.

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Gilberto Mora , mediocampista de Xolos, ahora vale 25 millones de euros .

Santiago Giménez mantiene su cotización en 18 millones de euros .

Otros jugadores como Armando González, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Erik Lira y Roberto Alvarado también aumentaron su valor notablemente.

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, ahora es el jugador mexicano con mayor valor en el mercado mundial. REUTERS/Henry Romero

Así, el desempeño de estos jugadores impulsa la percepción internacional del futbol mexicano y podría motivar la llegada de nuevas inversiones.

Clubes y contexto continental

A nivel de clubes, la Liga MX también ha experimentado cambios relevantes. Chivas se posiciona como el equipo más valioso del país, mientras América y Tigres mantienen cifras competitivas frente a otros mercados del continente.

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Chivas : 109.33 millones de euros.

América : 99.65 millones de euros.

Tigres : 82.80 millones de euros.

En América, la Liga MX solo se ubica por debajo del Brasileirao, la MLS y la Primera División de Argentina en valor absoluto.

Chivas se coloca como el club más valioso de la Liga MX actualmente, con valor de 109.33 millones de euros. REUTERS/Daniel Becerril

En este sentido, la consolidación de clubes y el repunte de la liga refuerzan el atractivo de México como destino para futbolistas, patrocinadores y aficionados.

La tendencia confirma que la Liga MX es hoy uno de los espacios más atractivos para el desarrollo y la inversión en el balompié mundial.

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