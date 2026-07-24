Rosa María Noguerón confirma interés de sumar un talento extra para La Casa de los Famosos México

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón aseguró que recibió la llamada de un nuevo talento que quiere incluirse al reality.

Aseguró que es una personalidad que ha buscado para participar en otras ediciones del programa, sin embargo no se había presentado la oportunidad real de su ingreso.

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Noguerón señaló que fue el propio talento el que pidió ser un nuevo habitante, por lo que la productora mantiene abierta la posibilidad de contar con más celebridades antes del inició del reality.

“Y curiosamente ayer recibí la llamada de un talento al que hemos buscado en otras ocasiones para sumarlo a la casa y nos decía: ‘Quiero entrar’. Entonces, pues a lo mejor se suma otro más, ojalá se logre”, comentó la productora del reality.

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Tras ser cuestionada del lugar en el que este supuesto habitante dormiría, Rosa María contestó con humor: “Que duerma en la sala, ¿no?“.

NOGUERÓN DESTACA IGUALDAD DE GÉNERO AL ASUMIR DIRECCIÓN DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2026. (Infobae/Jenifer Nava)

El nombre del posible talento aún no ha sido revelado, por lo que se espera que en los próximos días surja más información al respecto.

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Tras la posibilidad de este ingreso “extra”, los usuarios en redes sociales ya se preguntan si habrá aún más habitantes de los confirmados en un inició.

Incluso se encuentran mencionando la posibilidad de más ingresos una vez arrancado el reality, una dinámica utilizada en otras versiones del reality.

Continúa la búsqueda de talentos

La producción de La Casa de los Famosos México continúa su búsqueda de talento antes del inició del reality, los últimos días los rumores acerca de una baja de último momento tomaron fuerza.

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La información señaló que uno de los habitantes ya cerrados se “bajo del barco” de último momento y antes de ser anunciado, generando que la producción trabajará a marchas forzadas para conseguir otro talento.

El nombre del habitante que abandonó el proyecto no fue compartido, pero las recientes declaraciones por parte de la productora abren la posibilidad del ingreso de más habitantes.

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La búsqueda no solo incluye habitantes, ya que Rosa María Noguerón también ha buscado la participación de ex habitantes como panelistas para esta temporada.

Especialmente la de Adrián Marcelo, Noguerón en diversas ocasiones ha manifestado su deseo de tener al creador de contenido regiomontano como panelista para esta temporada.

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La productora ha compartido la invitación en más de una ocasión y se mantiene en total apertura para la respuesta de Adrián Marcelo.

Al parecer, la producción trabaja a marchas forzadas para firmar a dos de los próximos habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México iniciará el próximo 26 de julio a las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. La transmisión se podrá seguir a través de El Canal de las Estrellas y la plataforma ViX.

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Por su parte, el contenido 24/7 únicamente se podrá encontrar en la plataforma de ViX.

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de los habitantes confirmados (RS)

¿Quiénes son los participantes confirmados hasta el momento?

Hasta el momento ya han sido revelados quince participantes para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Ernesto Laguardia : Actor y conductor con amplia experiencia en televisión.

Karina Torres : Influencer y activista conocida como “La Licenciada”, integrante del colectivo Las Perdidas.

Ximena Herrera : Actriz, modelo y cantante boliviana con trayectoria en telenovelas y series.

Aldo Rendón : Stylist y consultor de moda, referente en el mundo del espectáculo y redes sociales.

Moisés Peñaloza : Actor y modelo, reconocido por su participación en telenovelas y realities.

Cynthia Klitbo : Actriz de teatro, cine y televisión, con décadas de carrera y presencia mediática.

Yahir : Cantante y actor, ex participante de La Academia y figura en musicales y novelas.

Flor Vigna : creadora de contenido argentina, boxeadora amateur, modelo de OnlyFans y cantante

Masad Altamimi : Creador de contenido de origen árabe, conocido en TikTok y por su presencia mediática.

Arantza Ruiz : Actriz, cantante y gamer, con una comunidad digital activa y papeles en telenovelas.

Ese Pérez: creador de contenido, comediante.

Fede Vigevani: creador de contenido para niños, hace retos extremos, historias de terror y bromas de alto riesgo.

Brianda Deyanara : influencer que participó en el colectivo 404 Girls.

Memo Schutz: comentarista y periodista deportivo en TUDN

Yanet García: conocida como ‘La chica del clima’, modelo de OnlyFans y coach fitness

Hasta el momento estos son los habitantes confirmados, pero tras las recientes declaraciones, la producción no descarta la posibilidad de sumar más nombres ya sea antes o durante el programa.

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