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NFL: los Ravens cortan de forma sorpresiva al mexicano Diego Pavia

Previo al arranque de la pretemporada, la institución oficializó la salida del quarterback mexicano

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El quarterback de raíces mexicanas estuvo a prueba con Baltimore. Mandatory Credit: Steve Roberts-Imagn Images
El quarterback de raíces mexicanas estuvo a prueba con Baltimore. Mandatory Credit: Steve Roberts-Imagn Images

Los movimientos de pretemporada en la NFL comenzaron a cobrar fuerza y uno de los nombres que llamó la atención fue el de Diego Pavia, quarterback con raíces mexicanas que había llegado a los Baltimore Ravens como agente libre no reclutado tras el Draft 2026.

A pesar de haber sido uno de los jugadores universitarios más destacados de la temporada pasada y de terminar como finalista del Heisman Trophy, la franquicia decidió sorpresivamente prescindir de sus servicios apenas unos días antes del arranque del training camp, poniendo fin a su primera oportunidad dentro de la liga.

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¿Por qué Ravens decidió cortar a Diego Pavia?

Los Baltimore Ravens anunciaron este jueves 23 de julio la baja de Diego Pavia mediante la figura de waived, una decisión que responde principalmente a un ajuste en la plantilla de 90 jugadores previo al inicio del campamento de entrenamiento.

El movimiento permitió abrir espacio para incorporar al experimentado centro Ethan Pocic, quien reforzará la línea ofensiva del equipo.

Aunque Pavia había firmado un contrato como agente libre no reclutado tras el Draft 2026, su permanencia dependía de ganar la competencia por el puesto de tercer quarterback.

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Sin embargo, Baltimore redujo esa disputa a Skylar Thompson y el también novato Joe Fagnano, mientras que Lamar Jackson continúa como el mariscal de campo titular y Tyler Huntley se mantiene como el suplente con experiencia dentro del roster.

El quarterback de 24 años participó en las actividades organizadas de temporada baja y en el minicampamento obligatorio, pero finalmente el cuerpo técnico optó por liberar su lugar antes del inicio formal de los entrenamientos.

La decisión no necesariamente significa el final de su camino hacia la NFL, ya que al haber sido colocado en waivers cualquier otra franquicia puede reclamar sus derechos. Si eso no ocurre, quedará como agente libre para negociar con cualquier equipo.

El mexicano compitió contra otros quarterbacks destacados. Kirby Lee-Imagn Images
El mexicano compitió contra otros quarterbacks destacados. Kirby Lee-Imagn Images

Fue finalista del Heisman al sorprender en el futbol colegial

Antes de llegar a la NFL, Diego Pavia construyó una trayectoria poco convencional. Nació en Albuquerque, Nuevo México, y cuenta con raíces mexicanas por parte de su familia.

Su carrera universitaria comenzó en New Mexico Military Institute, donde conquistó el campeonato nacional de la NJCAA, antes de dar el salto a New Mexico State, institución con la que empezó a llamar la atención por su capacidad para extender jugadas tanto con el brazo como con las piernas.

En 2024 dio el paso a Vanderbilt, programa perteneciente a la poderosa Conferencia del Sureste (SEC), donde terminó de consolidarse como uno de los quarterbacks más destacados del país.

Durante la temporada 2025 lideró a los Commodores a una de las mejores campañas en la historia reciente de la universidad, guiándolos a su primera temporada de doble dígito de victorias y convirtiéndose en el primer jugador de Vanderbilt en finalizar como subcampeón del Heisman Trophy.

Compitió contra Mendoza, primer pick de la NFL en el Draft 2026. Brad Penner-Imagn Images
Compitió contra Mendoza, primer pick de la NFL en el Draft 2026. Brad Penner-Imagn Images

En esa campaña registró 3,539 yardas por pase, 29 touchdowns por aire y 39 anotaciones totales, además de ser reconocido como Jugador Ofensivo del Año de la SEC, ganar el Johnny Unitas Golden Arm Award y ser nombrado All-American, distinciones que lo colocaron entre los mejores jugadores del futbol americano universitario.

Pese a ese currículum, reportes mencionan que las dudas de los equipos sobre su estatura, de apenas 1.78 metros aproximadamente, y la transición de su estilo de juego al nivel profesional provocaron que ningún equipo lo seleccionara en el Draft 2026.

Aun así, Baltimore le abrió las puertas como agente libre, brindándole la oportunidad de competir por un lugar en la plantilla.

Con apenas 24 años y una destacada carrera universitaria detrás, el quarterback todavía podría recibir una nueva oportunidad en otra organización de la NFL o continuar su desarrollo en otra liga profesional.

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