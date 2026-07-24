Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

La mexicana vuelve a la Liga MX después de una actuación histórica. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Katia Itzel García Mendoza se convirtió en un ejemplo para las futuras generaciones, por romper estigmas y límites al demostrar a millones de mujeres que los sueños sí se cumplen tras representar al arbitraje mexicano en la Copa del Mundo varonil del 2026.

Tras regresar a nuestro país como una mujer histórica al ser la primera árbitra mexicana en dirigir un partido mundialista para varones, Katia Itzel volverá al campo de juego para desempeñar el cargo de silbante central en el duelo de la Liga Mx entre Atlante y América.

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La Comisión de Árbitros designó a Katia para impartir justicia en el estadio Azteca, escenario que mantiene abierta las celebraciones deportivas al ser la sede oficial tanto de los Potros de Hierro como de los Azulcremas; la Máquina de Cruz Azul también es local ahí.

La participación de Katia Itzel García fue reconocido por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) al igual que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por este logro histórico para el arbitraje mexicano y para la representación femenina en el futbol internacional.

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La árbitra mexicana rompió barreras y límites en el Mundial 2026. REUTERS/Claudia Greco

“Imagínense lo que le costó a Katia (Itzel García), de por sí, un árbitro, para llegar a un partido del Mundial requiere muchísimos exámenes, tener que pasar distintos filtros. Ahora imaginense para una mujer, ser árbitra de un partido de hombres. Porque a lo mejor podía ser árbitra de un partido de mujeres, pero no, es árbitra de un partido de hombres del Mundial 2026”, subrayó la mandataria.

“Un esfuerzo extraordinario de Katia (Itzel García) y de la auxiliar, se llama Sandra Ramírez, porque es difícil llegar a ese nivel de competitividad. Habla del esfuerzo personal, pero también de la reivindicación de las mujeres, que podemos ser lo que queremos ser”, agregó la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

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¿Cuándo será el debut de Katia Itzel García en el Apertura 2026?

La primera presentación de la árbitra mexicana, en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, sucederá este viernes 24 de julio desde el Monumental estadio Azteca. El partido Atlante vs América, correspondiente a la jornada 2, se jugará a las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Katia Itzel García en el Mundial 2026

Katia Itzel García Mendoza hizo historia en el Mundial 2026 al convertirse en la primera mujer árbitra central mexicana en dirigir un partido en el torneo varonil. Su debut ocurrió en la Fase de Grupos, durante el encuentro entre las selecciones de Túnez y Países Bajos, perteneciente al Grupo F.

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Además, Katia Itzel García también estuvo presente como cuarta árbitra en cinco partidos de la Copa del Mundo, incluyendo el duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia. En total, su presencia se registró en seis partidos del magno evento.

La actuación en la Copa del Mundo se considera un punto de inflexión tanto en el arbitraje mexicano como en el desarrollo del futbol femenil en la región. Katia Itzel formó parte de la delegación de árbitros que pusieron en alto el nombre de México, incluyendo a César Arturo Ramos, Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez, junto a Erick Yair Miranda y Guillermo Pacheco, quien estuvo como reserva del VAR en la gran final España vs Argentina.

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Pide erradicar la violencia de género y el machismo en el futbol

Katia Itzel García fue la primera árbitra central mexicana en participar en un Mundial varonil de la FIFA (Cortesía FMF)

Antes de su inolvidable participación en la Copa del Mundo, Katia Itzel García Mendoza se presentó en la mañanera, organizada desde Palacio Nacional, para enviar un poderoso mensaje contra la violencia, la exclusión, el machismo y la discriminación en nuestra sociedad,

“Debemos sacar la tarjeta roja directa y expulsar a la violencia, a la exclusión y al machismo, a la discriminación, no solo del futbol, sino de cada espacio de esta gran sociedad, porque juntas y juntos, como un gran equipo, debemos seguir transformando a México en un gran campeón, en una gran campeona", dijo la árbitra.

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“A cada mujer, cada joven y cada niña que participan dentro del mundo del futbol, representan a nuestras antepasadas, a nuestras abuelas, aquellas que les dijeron que el futbol era sólo para hombres y vieron esfumarse un sueño sin ni siquiera haber comenzado",

“Representa a nuestras tías y madres, aquellas que escapaban de casa para tener el mayor encuentro de amor con una pelota de futbol, acompañada de muchas mujeres más cuya única meta era hacer rodar el balón y poder gritarme fuerte gol".

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“Este gran momento es nuestro presente, el de nosotras las mujeres y las niñas que buscamos fielmente seguir nuestros sueños y tratar de romper barreras y límiees que han existido a lo largo del tiempo, pero más importante aún hoy es el momento para que niñas y niños que sueñan con el futbol logren hacer sus sueños realidad", enfatizó Katia Itzel García.