EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de julio

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Agenda de movilizaciones en la CDMX hoy jueves 23 de julio

. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capital del país vivirá una intensa jornada de movilizaciones sociales, actividades recreativas y eventos culturales y religiosos este jueves 23 de julio, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, sobre todo en puntos neurálgicos de la ciudad.

Seis movilizaciones sociales concentrarán la atención pública

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, al menos seis concentraciones sociales están previstas este jueves en distintas alcaldías:

Movimiento de Regeneración Sindical (Benito Juárez): Durante todo el día, integrantes del movimiento realizarán una campaña de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, demandando destitución del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas. Plataforma 4:20 (Cuauhtémoc): A partir de las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, colectivos cannábicos organizarán una jornada itinerante con talleres y charlas a favor de la legalización y derechos humanos de usuarios de cannabis. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (Benito Juárez): A las 10:00 horas se realizará una asamblea general extraordinaria en la sede sindical para informar sobre la revisión contractual con Aeroméxico (vigencia 2026-2028). Colectivo “Libertad para Mauricio” (Iztapalapa): Desde las 10:00 horas en los Juzgados Anexos al Reclusorio Oriente, exigirán la liberación de un activista pro-palestino detenido el 17 de julio; habrá audiencia judicial y conferencia de prensa a las 12:00 horas. El colectivo advierte posible afectación vial. Iniciativa Ciudadana “Libertad Para Morir”, A.C. (Cuauhtémoc): A las 13:00 horas en Biblioteca Vasconcelos recolectarán firmas a favor de la “Ley de Asistencia Médica para Morir” en la CDMX, que busca despenalizar la eutanasia. Agrupación Juvenil Anticapitalista (Venustiano Carranza): A las 15:00 horas en Casa Marx, proyectarán el documental “Ayotzinapa fue el Estado”, como parte de su “Verano Anticapitalista”.

Citas agendadas y posibles bloqueos

Además, el Movimiento Ruta 24 tendrá reuniones en la Secretaría de Gobierno (14:00 horas, Plaza de la Constitución Nº 1) para discutir demandas sociales relativas a programas en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. También se espera otro grupo de esta organización a las 7:00 en Av. Miguel Ángel de Quevedo (Coyoacán).

Rodadas ciclistas y en patines incrementarán la actividad vial

Por la tarde y noche, se prevén dos rodadas ciclistas, “Ciclópolis” (Iztapalapa, 20:00 horas) y “Evobici Aventura” (Cuauhtémoc, 20:30 horas), además de la rodada de patinadores “Amazonas Rollers” en el Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo, 16:00 y 19:30 horas). Se recomienda a automovilistas y peatones extremar precauciones en avenidas principales.

Intensa agenda cultural, deportiva y religiosa

La programación de esparcimiento incluye desde el musical “El Rey León” y “Disney On Ice”, hasta el tradicional “Mitos del Ring” de lucha libre en Arena México, así como partidos de basquetbol profesional Diablos Rojos vs Panteras de Aguascalientes en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.