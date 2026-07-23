La Casa de los Famosos México 2026: Aldo Rendón se ofrece a vestir a Flor Vigna tras su ruptura con Lau Styling

Aldo Rendón ofreció su ayuda a Flor Vigna para ser su stylist dentro de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los problemas con su anterior stylist, la creadora de contenido, Flor Vigna compartió en redes sociales un video cómico en el que se cuestionaba que usar durante el reality.

En el video se puede ver a Flor Vigna pensativa mientras con ayuda de su madre logra hacer un vestuario a base de bolsas de basura. Concluyendo por decir que no sabe que hacer ahora, pidiendo la ayuda de sus seguidores en los comentarios.

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Ante este video viral el stylist y también habitante de La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón comentó que él se ofrece a ayudar a la creadora de contenido.

“Llévate varias bolsas allá armamos vestidos ¡Yo te ayudo!“, comentó el stylist.

Flor aún no responde al comentario de Aldo Rendón, sin embargo, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, resaltando la buena fe de Aldo.

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“Te amo Aldo, ya dijo el mero mero de moda en todo México. No vas a ocupar más si estará contigo el mejor, él te ayudará”

“Tan bello Aldo”

“No te conozco, pero vos ya pintas para ser de mis favoritos”

“De verdad que pensé en ti Aldo, que se lleve ropa y tiene al mismísimo Aldo Rendón para que le ayude”

Los usuarios ya se preguntan si esta colaboración podría derivar en una poderosa alianza dentro de La Casa de los Famosos México.

Flor Vigna aún no sabe que hacer después de romper la relación que teína con su stylist. (Video: Instagram/florivigna)

¿Cuál fue el problema con su stylist?

Lau Styling era la estilista responsable del vestuario de Flor Vigna para su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Sin embargo, unos polémicos comentarios por parte de esta stylist en contra de los mexicanos derivaron en su “cancelación” en redes sociales.

La polémica alcanzó de inmediato a la actriz y cantante argentina, confirmada como octava habitante del programa.

En un primer momento, Vigna reconoció estar “re triste” por lo ocurrido, pero descartó separarse de su colaboradora por razones económicas.

“No me animo a ser esa persona que la deja sin trabajo y sin dinero”, explicó Vigna.

Detallando que la stylist atraviesa dificultades financieras por deudas de su showroom. Incluso circuló un audio filtrado en el que mencionaba que no prescindiría de sus servicios.

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Flor Vigna es anunciada como octava habitante de LCDLFM (Ig)

A pesar de esto y ante la presión sostenida en redes, Vigna dio marcha atrás, a través de su canal de Telegram y de sus historias de Instagram, anunció la ruptura laboral con un mensaje directo:

“Estoy en total desacuerdo con lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y los ataques. Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué todas las formas, pero le pedí que se retire del equipo y que pida perdón por lo sucedido. Me verán mal vestida, pero nunca siendo mala persona. Los valores no se negocian”, compartió Vigna.

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¿Cuáles fueron los comentarios de Lau Styling?

Los comentarios fueron emitidos horas después de que España derrotara 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, la estilista Laura Villa, conocida en redes como Lau Styling, publicó una serie de videos en sus historias de Instagram atacando a los aficionados mexicanos que festejaban el resultado.

“Todos los mexicanos: ‘¿Ganó España?’ Pero ¿vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste”, dijo en uno de los clips.

En otro fue más lejos: “Yo dejé de seguir mexicanos. No sabía que nos odiaban tanto. Ustedes no llegaron ni a cuartos de final”. En un tercer mensaje escribió: “¿Vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste, hijo de p**a”, compartió.

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Los videos se viralizaron de inmediato, intensificando la polémica ya que la stylist vive y trabaja en México, razón por la que miles de usuarios la calificaron de “malagradecida”

La stylist fue duramente criticada por sus comentarios tras la final del Mundial 2026. (Lau Styling TikTok/Captura)

Villa publicó un comunicado en el que alegó que sus palabras fueron sacadas de contexto: “Una cosa es el fútbol, otra cosa la gente”.

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Añadiendo que sus palabras generaron una reacción negativa ofreciendo una disculpa únicamente por su publicación aunque sin ofrecer una disculpa explícita a los mexicanos.

“Reconozco que mis palabras generaron una reacción negativa y entiendo por qué muchas personas se sintieron molestas. Lamento sinceramente que mi publicación haya causado ese impacto”, publicó Laura Villa.

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Tras este suceso la stylist Lau Styling restringió el acceso a sus perfiles de Instagram y TikTok.