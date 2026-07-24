Con mariachi y veladoras: así despidieron a Rocky, el perrito asesinado tras ser arrastrado por su dueña en Saltillo

Velas, mariachis y mucho amor como parte del homenaje al perrito más querido de Saltillo
Rocky, el perrito que fue agredido en Saltillo, Coahuila, falleció en el hospital Pets Care pese al intento de los veterinarios por salvarle la vida. El can de 14 años fue despedido por varias personas que se dieron citas a las afueras de la clínica, donde prendieron veladoras, cantaron canciones y hasta le llevaron mariachi.
El caso ha indignado a todo México debido a la brutalidad de la agresión: Rocky fue amarrado a la cajuela de una camioneta y arrastrado por las calles, también fue atropellado tres veces. Por el caso fue detenida y vinculada a proceso a Liliana “N”, su dueña, señalada como la autora material del crimen, y a su esposo, Jorge “N”, por obstrucción a la justicia.
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El veterinario confirmó que las lesiones del arrastre causaron la muerte
El director médico de Pets Care, el médico veterinario Humberto Baca, informó el fallecimiento con un mensaje que publicó en redes sociales. “A las 9:05 del día de hoy Rocky dejó de tener signos vitales”, anunció. El médico explicó que el diagnóstico presuntivo desde el ingreso fue un trauma medular agudo, “sin duda causado por las lesiones por arrastre que sufrió principalmente a nivel cervical”.
La inestabilidad fisiológica del perrito impidió practicarle una tomografía o resonancia magnética. “Perdió la capacidad para concentrar oxígeno, por lo que fue colocada una punta nasal”, detalló. Humberto cerró su mensaje con reconocimiento a su equipo: “La atención médica fue oportuna, fue ética, fue con mucho amor”.
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La excusa con la que Liliana “N” habría intentado zafarse de su crimen
El sábado 18 de julio, vecinos del fraccionamiento Villas de San Miguel grabaron el momento en que Rocky quedó atrapado con una correa enganchada a la parte trasera de la camioneta de Liliana “N”. La mujer maniobró el vehículo hacia adelante y hacia atrás dentro de la cochera mientras el animal era arrastrado varios metros.
Al ser confrontada por los vecinos, Liliana respondió con indiferencia: “¡Ay, no me di cuenta que mis hijos amarraron al perro ahí atrás!”. Fue otro vecino quien retiró la correa a Rocky, que en ese momento sangraba y estaba tendido en el piso. Leonel García, otro habitante del fraccionamiento, cargó al perro en su camioneta y lo trasladó al hospital. Mientras tanto, según los testigos, Liliana “N” salió con agua a limpiar la sangre de la cochera sin atender al animal.
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Jorge “N” fue detenido por obstruir el cateo de la Agencia de Investigación Criminal
Antes de la aprehensión de Liliana, la noche del lunes 20 de julio fue detenido su esposo, Jorge “N”, por obstrucción a la justicia. Según la FGE, el hombre impidió el trabajo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el cateo al domicilio familiar y amenazó a los policías presentes. Fue arrestado en el lugar.
La investigación se robusteció con pruebas periciales, inspección del domicilio autorizada por juez de control e información biológica recabada en el lugar de los hechos. La Fiscalía también habilitó el acceso de médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal, al expediente clínico de Rocky.
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¿Cuántos años de prisión para Liliana “N”?
El Código Penal de Coahuila reformó en diciembre de 2023, mediante el Decreto 567, su título sobre delitos contra animales. Con ese cambio, los animales dejaron de ser considerados bienes muebles y pasaron a la categoría jurídica de seres sintientes.
El Artículo 261 establece una pena base de dos a cuatro años de prisión para actos de crueldad animal con dolo. La Fracción VI activa los agravantes: si el animal muere a consecuencia de los actos, las penas mínimas y máximas se duplican. Dado que Rocky murió por las lesiones del arrastre, la pena aplicable para Liliana “N” oscila entre cuatro y ocho años de prisión efectiva, más una sanción económica de 200 a 1,000 días multa y el decomiso definitivo de cualquier animal a su cuidado.
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La FGE descartó cualquier interferencia externa en el proceso y citó la postura del gobernador de Coahuila: “Aquí en Coahuila se aplica todo el peso de la ley sin contemplación alguna y sin que pueda inferir o intervenir alguna situación que pueda llegar a controvertir esta situación”. El PAN también se deslindó públicamente de Jorge “N”, a quien algunos medios vinculaban con aspiraciones políticas dentro del partido.
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