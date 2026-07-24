México

Con mariachi y veladoras: así despidieron a Rocky, el perrito asesinado tras ser arrastrado por su dueña en Saltillo

Mascotas y personas rindieron un amoroso tributo al hermoso animal y exigieron todo el peso de la ley contra Liliana “N”, quien ya está detenida

Guardar
Google icon

Velas, mariachis y mucho amor como parte del homenaje al perrito más querido de Saltillo

Rocky, el perrito que fue agredido en Saltillo, Coahuila, falleció en el hospital Pets Care pese al intento de los veterinarios por salvarle la vida. El can de 14 años fue despedido por varias personas que se dieron citas a las afueras de la clínica, donde prendieron veladoras, cantaron canciones y hasta le llevaron mariachi.

SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- Personas instalaron un altar en honor al perro Rocky, quien murió tras ser arrastrado por varias calles, atado a una camioneta. Veterinarios lo atendieron durante tres días, pero no pudieron salvarle la vida. La responsable se encuentra detenida y los asistentes exigieron que las autoridades castiguen el caso conforme a la ley. El altar fue colocado en la clínica veterinaria que lo atendió de manera gratuita. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM
SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- Personas instalaron un altar en honor al perro Rocky, quien murió tras ser arrastrado por varias calles, atado a una camioneta. Veterinarios lo atendieron durante tres días, pero no pudieron salvarle la vida. La responsable se encuentra detenida y los asistentes exigieron que las autoridades castiguen el caso conforme a la ley. El altar fue colocado en la clínica veterinaria que lo atendió de manera gratuita. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

El caso ha indignado a todo México debido a la brutalidad de la agresión: Rocky fue amarrado a la cajuela de una camioneta y arrastrado por las calles, también fue atropellado tres veces. Por el caso fue detenida y vinculada a proceso a Liliana “N”, su dueña, señalada como la autora material del crimen, y a su esposo, Jorge “N”, por obstrucción a la justicia.

PUBLICIDAD

El veterinario confirmó que las lesiones del arrastre causaron la muerte

SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- El caso de Rocky continúa indignando a toda una nación que exige justicia. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM
SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- El caso de Rocky continúa indignando a toda una nación que exige justicia. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

El director médico de Pets Care, el médico veterinario Humberto Baca, informó el fallecimiento con un mensaje que publicó en redes sociales. “A las 9:05 del día de hoy Rocky dejó de tener signos vitales”, anunció. El médico explicó que el diagnóstico presuntivo desde el ingreso fue un trauma medular agudo, “sin duda causado por las lesiones por arrastre que sufrió principalmente a nivel cervical”.

La inestabilidad fisiológica del perrito impidió practicarle una tomografía o resonancia magnética. “Perdió la capacidad para concentrar oxígeno, por lo que fue colocada una punta nasal”, detalló. Humberto cerró su mensaje con reconocimiento a su equipo: “La atención médica fue oportuna, fue ética, fue con mucho amor”.

PUBLICIDAD

La excusa con la que Liliana “N” habría intentado zafarse de su crimen

El sábado 18 de julio, vecinos del fraccionamiento Villas de San Miguel grabaron el momento en que Rocky quedó atrapado con una correa enganchada a la parte trasera de la camioneta de Liliana “N”. La mujer maniobró el vehículo hacia adelante y hacia atrás dentro de la cochera mientras el animal era arrastrado varios metros.

Perritos y sus dueños asistieron a la clínica para darle un último adiós a Rocky. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM
Perritos y sus dueños asistieron a la clínica para darle un último adiós a Rocky. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Al ser confrontada por los vecinos, Liliana respondió con indiferencia: “¡Ay, no me di cuenta que mis hijos amarraron al perro ahí atrás!”. Fue otro vecino quien retiró la correa a Rocky, que en ese momento sangraba y estaba tendido en el piso. Leonel García, otro habitante del fraccionamiento, cargó al perro en su camioneta y lo trasladó al hospital. Mientras tanto, según los testigos, Liliana “N” salió con agua a limpiar la sangre de la cochera sin atender al animal.

Jorge “N” fue detenido por obstruir el cateo de la Agencia de Investigación Criminal

SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- Velas, música y mucho amor fue la forma en la que habitantes de Saltillo rindieron homenaje al hermoso animal. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM
SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- Velas, música y mucho amor fue la forma en la que habitantes de Saltillo rindieron homenaje al hermoso animal. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Antes de la aprehensión de Liliana, la noche del lunes 20 de julio fue detenido su esposo, Jorge “N”, por obstrucción a la justicia. Según la FGE, el hombre impidió el trabajo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el cateo al domicilio familiar y amenazó a los policías presentes. Fue arrestado en el lugar.

La investigación se robusteció con pruebas periciales, inspección del domicilio autorizada por juez de control e información biológica recabada en el lugar de los hechos. La Fiscalía también habilitó el acceso de médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal, al expediente clínico de Rocky.

¿Cuántos años de prisión para Liliana “N”?

SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- Personas instalaron un altar en honor al perro Rocky, quien murió tras ser arrastrado por varias calles, atado a una camioneta. Veterinarios lo atendieron durante tres días, pero no pudieron salvarle la vida. La responsable se encuentra detenida y los asistentes exigieron que las autoridades castiguen el caso conforme a la ley. El altar fue colocado en la clínica veterinaria que lo atendió de manera gratuita. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM
SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- Personas instalaron un altar en honor al perro Rocky, quien murió tras ser arrastrado por varias calles, atado a una camioneta. Veterinarios lo atendieron durante tres días, pero no pudieron salvarle la vida. La responsable se encuentra detenida y los asistentes exigieron que las autoridades castiguen el caso conforme a la ley. El altar fue colocado en la clínica veterinaria que lo atendió de manera gratuita. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

El Código Penal de Coahuila reformó en diciembre de 2023, mediante el Decreto 567, su título sobre delitos contra animales. Con ese cambio, los animales dejaron de ser considerados bienes muebles y pasaron a la categoría jurídica de seres sintientes.

El Artículo 261 establece una pena base de dos a cuatro años de prisión para actos de crueldad animal con dolo. La Fracción VI activa los agravantes: si el animal muere a consecuencia de los actos, las penas mínimas y máximas se duplican. Dado que Rocky murió por las lesiones del arrastre, la pena aplicable para Liliana “N” oscila entre cuatro y ocho años de prisión efectiva, más una sanción económica de 200 a 1,000 días multa y el decomiso definitivo de cualquier animal a su cuidado.

La FGE descartó cualquier interferencia externa en el proceso y citó la postura del gobernador de Coahuila: “Aquí en Coahuila se aplica todo el peso de la ley sin contemplación alguna y sin que pueda inferir o intervenir alguna situación que pueda llegar a controvertir esta situación”. El PAN también se deslindó públicamente de Jorge “N”, a quien algunos medios vinculaban con aspiraciones políticas dentro del partido.

Temas Relacionados

Perrito Rockymaltrato animalCoahuilaSaltillomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de panqué de yogurt griego y frutos rojos en sartén: ideal para un postre sin culpa

Este panqué, ideal para quienes desean cuidarse sin renunciar al placer, bebe de la repostería ligera contemporánea

Receta de panqué de yogurt griego y frutos rojos en sartén: ideal para un postre sin culpa

Té de menta: la infusión que ayuda en el síndrome de intestino irritable, pero puede no ser apta para todos

La menta puede ser aliada para la salud digestiva, aunque no siempre es apta para ciertas personas

Té de menta: la infusión que ayuda en el síndrome de intestino irritable, pero puede no ser apta para todos

ONG advierte que refinerías de Pemex procesan petróleo para el que no fueron diseñadas

El Observatorio Ciudadano de la Energía reportó que seis de las refinerías de Pemex fueron construidas para procesar 100 por ciento crudo Istmo

ONG advierte que refinerías de Pemex procesan petróleo para el que no fueron diseñadas

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

Después de convertirse en la primera mujer mexicana en arbitrar un partido mundialista, Katia Itzel debutará en el Apertura 2026 de la Liga MX

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

Temblor hoy 23 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 23 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” ya salió del tribunal federal de Brooklyn

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” ya salió del tribunal federal de Brooklyn

Detienen a “Don Manuel”, líder histórico de Los Garibay con operaciones en Baja California

Detienen a “El Gordo Frank” presunto líder del CJNG en Veracruz

No hay vuelta atrás: el documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” Zambada ya salió del tribunal federal de Brooklyn

Harfuch confirma detención del “Kado” y “El Chino Payaso”, objetivos prioritarios en Baja California y Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Intocable ofrecerá concierto en el Tigres vs San Luis: fecha, precios y venta de boletos

Intocable ofrecerá concierto en el Tigres vs San Luis: fecha, precios y venta de boletos

Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México

Rosa María Noguerón confirma interés de sumar un talento extra para La Casa de los Famosos México

Así fue el encuentro entre Aylín Mujica y su ex Osamu Menéndez tras enterarse de la muerte de su hijo Mauro

Danna huye de la prensa al ser cuestionada sobre las amenazas a Belinda y Kenia Os

DEPORTES

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

NFL: los Ravens cortan de forma sorpresiva al mexicano Diego Pavia

Mexicana narra cómo atendió a Jude Bellingham, él se disculpó por eliminar a México y habló de la polémica eliminación de Inglaterra

Inicia la era de Rafa Márquez: México define a cuatro rivales tras competir en el Mundial 2026

La Liga MX supera la Premier League y LaLiga como una de las competencias de mayor valor tras el Mundial 2026