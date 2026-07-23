México

Survivor México: quién gana los suministros hoy 23 de julio

El reality tuvo ya su primera eliminación, la dinámica seguirá hasta el domingo

Guardar
Google icon
Survivor méxico quien gana hoy.
(FB/SurvivorMx)

El episodio más reciente de Survivor México estuvo marcado por la preocupación en torno a la salud de uno de los concursantes.

Durante una de las pruebas, Sebastián sufrió un desvanecimiento en plena competición, lo que generó la inmediata intervención del equipo médico.

El incidente ocurrió en el contexto de un desafío en el que varios participantes competían con los ojos vendados y bajo condiciones físicas exigentes.

Qué pasará con Sebastían tras desvanecerse

El estado de Sebastián mantiene en vilo a los seguidores del programa.

Muchos se preguntan qué sucederá con su participación y si podrá continuar en la competencia.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial, se especula que el desvanecimiento podría deberse a una descompensación física, una situación recurrente en Survivor debido a la exigencia de las pruebas y la limitada alimentación.

PUBLICIDAD

Un hombre y una mujer se enfrentan en una arena nocturna con antorchas. Banderas de Jaguares y Halcones y el logo de Survivor México son visibles.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

<br>

Competencias y tensiones dentro de los equipos

La jornada también estuvo marcada por la rivalidad entre los equipos verdes y amarillos.

Los verdes lograron una remontada significativa, ganando una de las competencias clave de la semana y asegurando el tótem de salvación.

Esta victoria les permitió evitar el consejo de eliminación, lo que obligó a los amarillos a enfrentar una votación interna cargada de tensión.

La eliminación más reciente tuvo como protagonistas a Sheila, Bobby y Azalia.

Fogata encendida en la arena de una playa con el mar y un atardecer de fondo. Piezas de un logo de piedra y madera con motivos indígenas dispersas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Bobby fue el primero en salvarse durante el duelo de extinción, mientras que la competencia entre Sheila y Azalia se definió bajo la lluvia, en una prueba de encender fuego.

PUBLICIDAD

Finalmente, Sheila logró imponerse, lo que dejó a Azalia fuera de la competencia, aunque el episodio cerró con su llegada a un refugio neutro, dejando abierta la posibilidad de un giro inesperado en su destino.

Reglas, infracciones y drama en Survivor México

El ambiente en Survivor se vio alterado por la detección de una infracción en el juego, según anunció el conductor Warrior.

(Survivor México/FB)
(Survivor México/FB)

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la naturaleza de esta falta, la producción ha dejado claro que el cumplimiento de las reglas es fundamental y que cualquier manipulación será sancionada.

Esta situación añade incertidumbre sobre el desarrollo de las próximas pruebas y posibles repercusiones para los involucrados.

Otra figura en el centro de la controversia es Sheila, quien no solo enfrentó críticas por su desempeño en la competencia, sino que también está a la espera de un diagnóstico médico tras una lesión en la mano.

La radiografía pendiente podría definir su futuro inmediato en el programa, mientras sus compañeros debaten sobre su lealtad y su rol en las recientes disputas internas.

¿Qué se espera en los próximos episodios?

Los seguidores de Survivor México están atentos a la evolución de los equipos, especialmente porque la dinámica de eliminaciones dobles se extenderá hasta el domingo, de acuerdo con la programación actual.

El ritmo de la competencia se mantiene intenso y, aunque se ha rumorado que la temporada podría ser más corta, la producción no ha confirmado cambios en la duración.

En la competencia del jueves, los participantes disputarán dos pruebas adicionales, con recompensas que podrían incluir alimentos y herramientas para mejorar sus condiciones de vida en el refugio.

El equipo verde, pese a sus recientes victorias, sigue enfrentando dificultades con la comida, mientras los amarillos buscan recuperar su racha ganadora tras la reciente derrota.

La salida de Azalia podría tener un impacto significativo en la dinámica de los equipos.

Según algunos, su ausencia podría favorecer a los amarillos debido a su fuerte personalidad y liderazgo, aunque su rendimiento en competencia había sido cuestionado.

Temas Relacionados

Survivor Méxicomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: siete asesinatos en 24 horas provocan despliegue de 900 elementos de seguridad en Mazatlán

El operativo se suma a los 400 militares enviados previamente al puerto sinaloense ante la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa y la temporada vacacional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: siete asesinatos en 24 horas provocan despliegue de 900 elementos de seguridad en Mazatlán

Chiapas registra sismo de 4.4 de intensidad en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.4 de intensidad en Cd Hidalgo

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Sonora

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Sonora

Chiapas registra sismo de 4.3 de intensidad en Mapastepec

El temblor aconteció a las 00:25 horas, a una distancia de 46 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 79.3 km

Chiapas registra sismo de 4.3 de intensidad en Mapastepec

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El temblor pasó a las 00:47 horas, a una distancia de 170 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 10.0 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: siete asesinatos en 24 horas provocan despliegue de 900 elementos de seguridad en Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: siete asesinatos en 24 horas provocan despliegue de 900 elementos de seguridad en Mazatlán

No hay vuelta atrás: el documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” Zambada ya salió del tribunal federal de Brooklyn

Harfuch confirma detención del “Kado” y “El Chino Payaso”, objetivos prioritarios en Baja California y Nuevo León

Red de “El Jardinero” continúa operando pese a su detención, asegura EEUU: estos son sus líderes y socios a los que sancionó

Desaparecen más de 10 jóvenes en Jalisco, cinco en sólo tres días: familias temen reclutamiento criminal

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Tijerina pide medidas de protección contra Masad Altamimi ante la Fiscalía de la CDMX por presunta violencia mediática y psicológica

Alejandra Tijerina pide medidas de protección contra Masad Altamimi ante la Fiscalía de la CDMX por presunta violencia mediática y psicológica

Niurka reacciona al despido de Alejandra Jaramillo: “el que se mete con México, le toca echar reversa”

El Bogueto arremete a groserías contra las críticas tras ir a La Mañanera de Sheinbaum

Aylín Mujica da su primera entrevista por la muerte de su hijo Mauro pese a que “no estaba lista”

México pone a BTS en la agenda política de América Latina: este es el país que busca recibir al grupo en su sede presidencial

DEPORTES

Checo Pérez advierte un progreso real de Cadillac en su primera temporada en Fórmula 1

Checo Pérez advierte un progreso real de Cadillac en su primera temporada en Fórmula 1

Quién es Benji Flowers, promesa mexicana que habría fichado el Chelsea

Campeón del Mundo Sub-17 llena de elogios a Gilberto Mora: “debería haber tres como él en cada equipo”

Se cae fichaje del América, David Vázquez no jugará con las águilas por esta razón

Julián Quiñones se mete entre los mejores 10 delanteros del Mundial 2026