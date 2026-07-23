Survivor México: quién gana los suministros hoy 23 de julio

(FB/SurvivorMx)

El episodio más reciente de Survivor México estuvo marcado por la preocupación en torno a la salud de uno de los concursantes.

Durante una de las pruebas, Sebastián sufrió un desvanecimiento en plena competición, lo que generó la inmediata intervención del equipo médico.

El incidente ocurrió en el contexto de un desafío en el que varios participantes competían con los ojos vendados y bajo condiciones físicas exigentes.

Qué pasará con Sebastían tras desvanecerse

El estado de Sebastián mantiene en vilo a los seguidores del programa.

Muchos se preguntan qué sucederá con su participación y si podrá continuar en la competencia.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial, se especula que el desvanecimiento podría deberse a una descompensación física, una situación recurrente en Survivor debido a la exigencia de las pruebas y la limitada alimentación.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)

<br>

Competencias y tensiones dentro de los equipos

La jornada también estuvo marcada por la rivalidad entre los equipos verdes y amarillos.

Los verdes lograron una remontada significativa, ganando una de las competencias clave de la semana y asegurando el tótem de salvación.

Esta victoria les permitió evitar el consejo de eliminación, lo que obligó a los amarillos a enfrentar una votación interna cargada de tensión.

La eliminación más reciente tuvo como protagonistas a Sheila, Bobby y Azalia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Bobby fue el primero en salvarse durante el duelo de extinción, mientras que la competencia entre Sheila y Azalia se definió bajo la lluvia, en una prueba de encender fuego.

PUBLICIDAD

Finalmente, Sheila logró imponerse, lo que dejó a Azalia fuera de la competencia, aunque el episodio cerró con su llegada a un refugio neutro, dejando abierta la posibilidad de un giro inesperado en su destino.

Reglas, infracciones y drama en Survivor México

El ambiente en Survivor se vio alterado por la detección de una infracción en el juego, según anunció el conductor Warrior.

(Survivor México/FB)

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la naturaleza de esta falta, la producción ha dejado claro que el cumplimiento de las reglas es fundamental y que cualquier manipulación será sancionada.

PUBLICIDAD

Esta situación añade incertidumbre sobre el desarrollo de las próximas pruebas y posibles repercusiones para los involucrados.

Otra figura en el centro de la controversia es Sheila, quien no solo enfrentó críticas por su desempeño en la competencia, sino que también está a la espera de un diagnóstico médico tras una lesión en la mano.

PUBLICIDAD

La radiografía pendiente podría definir su futuro inmediato en el programa, mientras sus compañeros debaten sobre su lealtad y su rol en las recientes disputas internas.

¿Qué se espera en los próximos episodios?

Los seguidores de Survivor México están atentos a la evolución de los equipos, especialmente porque la dinámica de eliminaciones dobles se extenderá hasta el domingo, de acuerdo con la programación actual.

PUBLICIDAD

El ritmo de la competencia se mantiene intenso y, aunque se ha rumorado que la temporada podría ser más corta, la producción no ha confirmado cambios en la duración.

En la competencia del jueves, los participantes disputarán dos pruebas adicionales, con recompensas que podrían incluir alimentos y herramientas para mejorar sus condiciones de vida en el refugio.

PUBLICIDAD

El equipo verde, pese a sus recientes victorias, sigue enfrentando dificultades con la comida, mientras los amarillos buscan recuperar su racha ganadora tras la reciente derrota.

La salida de Azalia podría tener un impacto significativo en la dinámica de los equipos.

Según algunos, su ausencia podría favorecer a los amarillos debido a su fuerte personalidad y liderazgo, aunque su rendimiento en competencia había sido cuestionado.