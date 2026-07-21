México

Ni cúrcuma ni canela: la especia que usan los mexicanos y que puede desinflamar el vientre y mejorar la digestión

Un ensayo clínico midió el efecto del comino, utilizado en adobos y frijoles mexicanos, comprobando reducción de gases, dolor abdominal y menor tiempo para evacuar tras cirugía

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Ilustración acuarela de mujer mexicana moliendo comino en molcajete. Un plato de comino en primer plano y una silueta de intestinos en su abdomen.
El comino pertenece a la misma familia botánica del cilantro, el hinojo y el anís, según el CIAD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comino, especia de uso cotidiano en la cocina mexicana presente en frijoles, adobos, caldos y guisos, puede desinflamar el vientre y mejorar la digestión gracias a sus compuestos activos.

Esta capacidad se debe particularmente al cuminaldehído (el compuesto orgánico que da a la especia su aroma cálido y terroso), según documentan el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y tres estudios científicos recientes.

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Granos marrones de alcaravea, especia para pan, condimento herbal, semillas curativas, sabor anisado, uso gastronómico, remedio natural, hierbas aromáticas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El valor del comino en la dieta mexicana no está en los minerales que aporta sino en sus aceites esenciales y compuestos antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar al intestino, ese compuesto relaja la musculatura digestiva, reduce la inflamación y ayuda a que el intestino se mueva con más fluidez.

Comino: especia que llegó con los españoles y se volvió parte de platillos tradicionales mexicanos

El comino no es originario de México. Llegó desde el Mediterráneo oriental durante la época colonial, traído por los españoles, lo que provocó que se incorporara a la gastronomía nacional.

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Los pueblos indígenas lo adoptaron y lo molían en molcajete para intensificar su aroma y potenciar su sabor en los platillos virreinales.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) documenta el uso de las especias que caracterizan la cocina mexicana. (YouTube/@CulturaUAEH)

Hoy es una de las 10 especias más vendidas en el mundo. En México se usa principalmente molido, en frijoles de olla, adobos, caldos, carnes, recados y guisos.

Así lo documenta documenta el portal de El Poder del Consumidor, organización civil mexicana enfocada a la defensa de los derechos de los consumidores en materia de alimentación.

Infografía con mapa de México, barcos, mujer moliendo, olla de comida, tacos, molcajete, semillas de comino, frasco de especias, texto y logo Infobae.
Esta infografía detalla el origen del comino desde el Mediterráneo, su llegada a México con los españoles, su adopción indígena y su papel esencial en la cocina actual, según El Poder del Consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CIAD indica que su mayor valor no está en los nutrientes que aporta en cantidad, sino en hacer más sabrosos y tolerables diversas preparaciones tradicionales.

El CIAD explica por qué funciona en la dieta mexicana

Fernando Ayala Zavala, investigador del CIAD (institución del sistema CONAHCYT), a través del portal oficial de la institución, señala que el comino pertenece a la misma familia botánica del cilantro, el hinojo y el anís.

En la cocina mexicana, dice, su aporte real no son los minerales sino los aceites esenciales que activan la digestión.

Un taco de guisado, tortillas, cilantro, cebolla picada, limones, salsa en molcajete, chiles jalapeños y chile naranja sobre una mesa de madera.
El comino acompaña alimentos fermentables como adobos, frijoles, moles y lentejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida diaria se consume entre un cuarto y una cucharadita al día —de 0.5 a 2 gramos—, una cantidad pequeña que no suma nutrientes en cantidad relevante pero sí concentra aceites esenciales y compuestos fenólicos.

Su función más práctica está en acompañar alimentos fermentables: frijoles, lentejas, garbanzos y coles, que son parte de la base de la dieta nacional.

Receta de Oaxaca, chile chilhuacle amarillo, ajo, cebolla, comino, pimienta, caldo de pollo, papas, ejotes, acompañamiento con tortillas, platillo festivo, aroma herbal, cocina lenta, tradición prehispánica, color vibrante - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cuminaldehído es el compuesto orgánico del comino responsable de su aroma y de su acción sobre el sistema digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación mexicana confirma actividad antioxidante en especias de cocina local

Un estudio publicado en CienciaUAT, revista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encontró que el comino puede inhibir la enzima que regula la absorción de azúcares en el intestino, lo que podría reducir la glucosa en sangre después de comer.

La capacidad inhibitoria sobre esa enzima —la α-glucosidasa— se ubicó entre 22% y 70%.

Mujer con cabello corto comiendo un sándwich en un café, con una ilustración translúcida del sistema digestivo humano con órganos iluminados superpuesta.
Investigadores de la UAT estudiaron el comino junto con canela, orégano, pimienta negra y clavo como especias de uso cotidiano en platillos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores evaluaron extractos acuosos de comino junto con canela, orégano, pimienta negra y clavo, todas especias de uso común en la cocina mexicana.

En laboratorio, todas demostraron actividad antioxidante de entre 30% y 80%, al frenar el deterioro celular provocado por moléculas dañinas que se acumulan en el organismo.

Los autores indican que el uso de especias culinarias mexicanas podría representar una estrategia útil en etapas tempranas de hiperglucemia.

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El comino es el fruto seco de una planta herbácea; lo que se usa en la cocina como "semilla" es en realidad ese fruto deshidratado, de acuerdo con el CIAD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo clínico que midió dolor y distensión abdominal con uso del comino

Un ensayo publicado en la revista científica BMC Complementary Medicine and Therapies evaluó el efecto del comino en 74 pacientes operados del abdomen.

El grupo que recibió miligramos de extracto de comino expulsó gases en promedio a las 9 horas; el grupo control tardó casi 12. El tiempo para defecar fue de 17 horas contra 26.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pacientes que consumieron extracto de comino expulsaron gases casi 3 horas antes que el grupo control, según BMC Complementary Medicine and Therapies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pacientes que tomaron comino también reportaron menos dolor, menos distensión y menos náusea.

Los autores del estudio explican que la planta bloquea ciertas señales nerviosas en el intestino, lo que relaja los espasmos, facilita la expulsión de gases y reactiva el movimiento natural que empuja los alimentos a lo largo del tubo digestivo.

Granos marrones de alcaravea, especia para pan, condimento herbal, semillas curativas, sabor anisado, uso gastronómico, remedio natural, hierbas aromáticas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El comino puede combinarse con ajo, cebolla, chile, orégano, cilantro y limón para reducir el uso de sal y sazonadores comerciales, señala el CIAD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propios investigadores advierten que se necesitan más estudios para confirmar dosis, duración y condiciones de uso antes de establecer recomendaciones clínicas generales.

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