La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

(La cotorrisa/Ig tiopedritosola)

La polémica por los comentarios de Pedro Sola sobre los animales continúa generando reacciones en el mundo del entretenimiento digital.

En uno de los episodios más recientes de La Cotorrisa, el popular pódcast conducido por Ricardo Pérez y Slobotsky, los comediantes no dejaron pasar la oportunidad de abordar el escándalo animalista y lanzaron fuertes críticas tanto al conductor de Ventaneando como al programa y a otras figuras del espectáculo.

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Sus comentarios combinaron el humor ácido característico del show con señalamientos directos y reflexiones sobre el impacto social de los discursos de odio.

La Cotorrisa arremetió contra Pedro Sola y la polémica animalista

Durante su charla, Ricardo Pérez y Slobotsky hicieron énfasis en la gravedad de las declaraciones de Pedro Sola sobre los perros y criticaron el intento de minimizar el daño con disculpas públicas.

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La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

“Hay que aprovechar para mandar a chingar su [silbido] a Pedro Sola”, soltó Slobotsky, marcando el tono del segmento. Ambos coincidieron en que “nadie va a ganar nunca el cariño que la gente le tiene a los perritos”, y calificaron de “psicópata” a quien crea que puede competir en empatía social con los animales.

Los conductores ironizaron sobre la afirmación de Sola respecto a los perros en restaurantes: “¿Cuándo has visto que un perro se cague en un restaurante? Ese güey ya trae pañal”, bromeó Slobotsky, mientras Ricardo agregó:

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“Yo creo que se ha c*gado más veces él en el set de Ventaneando que mi perro en un restaurante”. Para ellos, el error de Sola fue pensar que su comentario sería aplaudido en televisión abierta, cuando en realidad “con los perros no se juega”.

La Cotorrisa también abordó el tema de la doble moral y la falta de empatía en América Latina respecto al trato a los animales.

El comunicador convivió con perros e incluso los acarició (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos hemos encargado de ser un infierno para los animales y sobre todo la poca empatía que hay… para que llegue este pendej* imbécil y diga eso y todavía le dé carnita, literalmente, a todos los imbéciles que piensan como él”, lamentó Slobotsky.

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Ambos insistieron en que la lucha por el respeto animal es genuina y que figuras como Sola “no nos representan” y Pérez arremetió contra Ventaneando:

“Tiempo extra el que está viviendo ese programa, güey. Es un zombi viviente".

Antecedentes de tensiones entre La Cotorrisa y Ventaneando

El enfrentamiento entre los integrantes de La Cotorrisa y el universo de Ventaneando no es nuevo. Todo empezó cuando durante un encuentro con la prensa, Ricardo Pérez se peleó con la prensa y defendió a Susana Zabaleta.

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La tensión escaló cuando los conductores de La Cotorrisa hicieron un sketch con referencias a Ventaneando en donde criticaban su forma de trabajar.

Los conductores de TV Azteca arremetieron contra los comediantes e, incluso, Susana Zabaleta llegó a ser abucheada por la prensa y terminó acusando misoginia.

Ricardo Pérez y Slobotzky se burlaron de ‘Ventaneando’ y otros programas de televisión tras un tenso encuentro entre el standupero y su pareja, Susana Zabaleta, en el aeropuerto de la CDMX. (La Corporisa, YouTube)

En el episodio reciente, los hosts retomaron esa línea al señalar que el verdadero problema reside en la falta de autocrítica y hablaron sobre las marcas que dejaron de patrocinar al vespertino.

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“Aprovecharon para salirse de un programa muerto”, comentó Slobotsky respecto a la reacción de las marcas que se desligaron de Ventaneando tras la crisis.

“Si realmente quisieran defender a los perros, lo mismo que le iban a pagar a Ventaneando, págueselo a fundaciones que ayuden a promover la adopción, la esterilización”, propusieron.

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La conversación también incluyó referencias a viejas polémicas de Pedro Sola, como sus comentarios sobre cortar las cuerdas vocales a los perros y episodios en los que, según los conductores, mostró actitudes inapropiadas hacia otros personajes públicos.

“No nos representas, viejo depravado”, lanzó Slobotsky, reafirmando su postura crítica.