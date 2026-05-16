Tendencias

El anís estrellado, mucho más que una especia de cocina

Las virtudes de este fruto de ocho puntas abarcan desde la defensa frente a virus y bacterias hasta usos culinarios que lo vuelven indispensable en guisos de invierno

Guardar
Google icon
Un bol de cerámica lleno de anís estrellado sobre una superficie de madera, con algunos anises esparcidos y sacos borrosos en el fondo.
El anís estrellado destaca por sus 201 compuestos bioactivos con potentes propiedades antimicrobianas, antioxidantes y antiinflamatorias, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anís estrellado (Illicium verum) lleva más de mil años en la medicina tradicional asiática y hoy la ciencia confirma lo que los herbolarios practicaban desde tiempos ancestrales: sus frutos concentran 201 compuestos bioactivos con propiedades antimicrobianas, antioxidantes y antiinflamatorias.

Originaria del suroeste de Asia, esta especia de ocho puntas es hoy materia prima de uno de los antivirales más recetados del planeta y objeto de estudio en laboratorios de tres continentes.

PUBLICIDAD

1. Fuente del Tamiflu: el beneficio antiviral más documentado

El ácido shikímico, presente en los frutos secos de I. verum en concentraciones que pueden alcanzar el 25% del peso seco en algunas especies del género Illicium, es la materia prima para la síntesis industrial del oseltamivir fosfato, el principio activo del Tamiflu del Grupo Roche.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomienda como único fármaco específico contra la influenza aviar del subtipo H5N1, según recoge la revisión de Scientific Experimental Center.

PUBLICIDAD

Primer plano de una estrella de anís estrellado marrón con sus semillas visibles, rodeada de semillas sueltas sobre una superficie de madera veteada.
El ácido shikímico del anís estrellado es la materia prima para el antiviral Tamiflu, recomendado contra la gripe aviar H5N1 por la OMS - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido shikímico presenta además actividad analgésica, anticoagulante, antitrombótica y neuroprotectora, y actúa como precursor de agentes antibacterianos y anticancerígenos, según la misma fuente.

2. Actividad antibacteriana frente a patógenos resistentes

El aceite esencial de anís estrellado (SAO) representa entre el 9% y el 10% del peso del fruto. Su componente mayoritario, el trans-anethole, oscila entre el 72% y el 92% de la composición total.

Un estudio de Noumi et al. de la Universidad de Hail (Arabia Saudí) y la Universidad de Salerno (Italia), publicado en Molecules, identificó mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS) 24 compuestos en el aceite esencial, con el (E)-anethole al 83,68% como componente dominante.

Los ensayos antibacterianos del mismo estudio demostraron que el aceite esencial inhibió ocho cepas patógenas —entre ellas Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enterica y Pseudomonas aeruginosa— con una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 0,048 mg/mL.

La revisión de Scientific Experimental Center, añade que extractos de I. verum mostraron actividad frente a 67 aislados clínicos resistentes a múltiples fármacos, incluyendo cepas de Acinetobacter baumannii y Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA).

Primer plano de una taza blanca de infusión humeante con dos vainas de anís estrellado flotando, rodeada de ramas de canela, clavos y semillas de hinojo sobre madera.
El aceite esencial de anís estrellado inhibe bacterias resistentes como Staphylococcus aureus y MRSA, mostrando eficacia frente a 67 cepas clínicas multirresistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Poder antifúngico: freno al moho y a la Candida

El aceite esencial de I. verum exhibe una amplia actividad inhibitoria frente a hongos patógenos. Frente a Aspergillus flavus, Fusarium tricinctum y Candida albicans, la especia muestra valores de concentración mínima inhibitoria y concentración mínima fungicida de entre 2,5 y 25 µL/mL, según datos recogidos por Scientific Experimental Center.

El trans-anethole actúa como principal agente activo al dañar las membranas celulares fúngicas, con valores IC₅₀ de inhibición del crecimiento miceliar de entre 0,06 y 0,25 mg/mL frente a 11 patógenos distintos.

En aplicaciones alimentarias, el aceite de anís estrellado al 0,1% (w/w) logró una inhibición del 100% de tres especies de insectos de almacén —Tribolium castaneum, Rhizopertha dominica y Tenebrio molitor—, lo que abre su uso como conservante natural en la industria alimentaria.

4. Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes

Los extractos acuosos de anís estrellado redujeron el edema auricular inducido por xileno en modelos murinos, mientras que un enjuague bucal a base de la especia confirmó sus propiedades antiinflamatorias en tejido gingival humano en un estudio con diseño cruzado recogido por Scientific Experimental Center.

La actividad antioxidante del aceite esencial, evaluada mediante el método DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazilo), alcanzó un valor EC₅₀ de 0,089 mg/mL a 60 °C.

Entre los flavonoides identificados en los frutos figuran la quercetina, el kaempferol y la isorhamnetina. Un flavonoide nuevo, el ácido illiciumflavane, aislado en 2015, mostró efecto inhibidor sobre células cancerosas A549 con un IC₅₀ de 4,63 µM, según la misma revisión de Molecules.

Una olla de guiso burbujea en una estufa, mientras una mano agrega anís estrellado. Junto a ella, frascos de especias, pan artesanal y hierbas frescas en una mesa de madera.
La capacidad antifúngica del anís estrellado controla el crecimiento de hongos como Aspergillus flavus y Candida albicans, además de ofrecer protección ante plagas en alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Inhibición de biopelículas bacterianas

El aceite esencial de I. verum demostró capacidad para frenar la formación de biopelículas, estructuras que aumentan la resistencia bacteriana a los antibióticos convencionales.

El estudio comprobó que, a una concentración equivalente a MIC/16 (0,003 mg/mL), el aceite ya mostraba efecto antibiopelícula frente a S. aureus ATCC 6538. A concentraciones de 4×MIC, tanto el aceite como el trans-anethole alcanzaron porcentajes de erradicación de biopelícula del 70% sobre superficies de poliestireno y vidrio.

El aceite inhibió además el sistema de quorum sensing —mecanismo de comunicación intercelular bacteriana— con una reducción de la producción de violaceína del 76,18% a concentración MIC en Chromobacterium violaceum, lo que abre su potencial como agente anti-virulencia bacteriana.

Cómo consumir el anís estrellado

La Farmacopea de la República Popular (edición 2020) clasifica el aceite esencial de anís estrellado como líquido transparente incoloro o amarillo pálido, soluble en etanol al 90%, con un contenido mínimo de trans-anethole del 4,0%.

En uso culinario, la especia integra la mezcla de las Cinco Especias junto con clavo, canela, pimienta de Sichuan y semillas de hinojo, y da sabor a preparaciones tan diversas como el pho vietnamita, el biryani del sur de Asia o el vino especiado europeo.

Las formas de consumo más documentadas en la literatura científica son:

  • Infusión: una o dos vainas ligeramente trituradas en agua hirviendo, con reposo de 10 a 15 minutos antes de colar. La literatura etnofarmacológica no recomienda superar tres tazas diarias.
  • Decocción: tres o cuatro vainas hervidas en 300 ml de agua hasta reducir el líquido a la mitad, para síntomas digestivos persistentes.
  • Polvo: dosis típica de 0,5 a 3 gramos diarios de semilla molida.
  • Uso culinario directo: una o dos estrellas por preparación en guisos, caldos y marinadas.

Scientific Experimental Center documenta casos de intoxicación atribuibles a la confusión con el anís estrellado japonés (Illicium anisatum), que contiene anisatina, un compuesto con neurotoxicidad demostrada que produce convulsiones a dosis orales de 1 mg/kg en modelos animales.

Varios casos de toxicidad neurológica y gastrointestinal en lactantes han sido reportados en la literatura científica, asociados tanto al exceso de consumo como a posible contaminación con la especie japonesa, por lo que su administración a bebés está contraindicada.

Temas Relacionados

Anís EstrelladoCompuestos BioactivosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿El frío despierta el hambre? Qué dicen nutricionistas y cómo evitar el aumento de peso

Baja la temperatura y muchas personas sienten que el cuerpo les “pide” platos más calóricos. Especialistas consultadas por Infobae explicaron que el organismo no requiere tantas calorías adicionales como se cree y brindaron recomendaciones para mantener hábitos saludables

¿El frío despierta el hambre? Qué dicen nutricionistas y cómo evitar el aumento de peso

Angioedema hereditario: claves para detectar los síntomas y evitar diagnósticos erróneos

Cada 16 de mayo se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad genética poco frecuente, que transforma la rutina y la salud emocional de quienes la padecen y suele confundirse con cuadros alérgicos

Angioedema hereditario: claves para detectar los síntomas y evitar diagnósticos erróneos

Cómo el whisky conquista a nuevas generaciones y reinventa su lugar en la coctelería

En el día mundial de esta bebida, Infobae consultó a expertos que destacan la transformación de su consumo, la diversidad de estilos y el rol central que ocupa en barras y tragos

Cómo el whisky conquista a nuevas generaciones y reinventa su lugar en la coctelería

5 técnicas fáciles y económicas para transformar las paredes del hogar

Una simple técnica con materiales caseros permite resultados visuales sorprendentes sin necesidad de grandes inversiones ni experiencia previa en decoración

5 técnicas fáciles y económicas para transformar las paredes del hogar

Cómo detectar a un mentiroso: las señales que revela la psicología

Detectar el engaño resulta complejo, ya que no hay señales universales que garanticen identificar a quien falta a la verdad. Sin embargo, la ciencia ha permitido reconocer ciertos patrones y comportamientos

Cómo detectar a un mentiroso: las señales que revela la psicología

DEPORTES

Barcelona anunció la salida de una de sus máximas estrellas en los últimos años

Barcelona anunció la salida de una de sus máximas estrellas en los últimos años

David Trezeguet elevó la temperatura de la semifinal entre River y Rosario Central

Un estudio reveló cuál es la canción más popular de la historia de los Mundiales

Un boxeador alemán protagonizó el que puede ser el nocaut más rápido de la historia: su rival duró menos de 5 segundos

River Plate y Rosario Central disputarán la primera semifinal del Torneo Apertura 2026: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Andrea Politti: “Qué lindo es hacer de mala, me fascina”

El desafío de abrir un teatro en la Argentina: Almagna, la apuesta de Gastón Cocchiarale en tiempos adversos

Ricky Maravilla: “Le prometí a mi mamá que íbamos a dejar de ser pobres”

Diego Latorre recordó la particular frase que dijo sobre Yanina el día de su boda: “La que no está acostumbrada es ella”

INFOBAE AMÉRICA

Abinader firma decreto que extiende vigencia de licencias de conducir para mayores de 65 en República Dominicana

Abinader firma decreto que extiende vigencia de licencias de conducir para mayores de 65 en República Dominicana

El gobierno de Panamá interviene plantas potabilizadoras para mejorar el suministro de agua

Los migrantes salvadoreños impulsan nuevas inversiones y transforman la economía del país

El papa León XIV aprobó la creación de una comisión vaticana sobre inteligencia artificial

El papa León XIV viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre y visitará la sede de la Unesco