Neuroplasticidad: qué pasa en el cerebro cuando haces ejercicios mentales todos los día

Ejercicios mentales diarios mantienen el cerebro joven y adaptable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que una persona incorpora ejercicios mentales diarios —como aprender un idioma, resolver acertijos, tocar un instrumento o practicar meditación—, su cerebro pone en marcha mecanismos de neuroplasticidad.

Investigadores del National Institutes of Health y la Universidad de Harvard han documentado desde la década de 2000 que esta capacidad no se limita a la infancia y sigue activa en la adultez, permitiendo modificar la estructura y el funcionamiento cerebral frente a experiencias y desafíos constantes.

PUBLICIDAD

La repetición fortalece conexiones entre neuronas, reorganiza redes funcionales y cambia el volumen de materia gris, como respuesta adaptativa a los retos cognitivos cotidianos.

Bases biológicas del cambio cerebral

El National Institutes of Health sostiene que la neuroplasticidad es la habilidad del sistema nervioso para reorganizarse estructural y funcionalmente frente a estímulos y experiencias repetidas.

PUBLICIDAD

Cuando una persona realiza ejercicios mentales cada día, se activan procesos como el refuerzo de sinapsis, el crecimiento de dendritas y la liberación de moléculas como el BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro).

Estas transformaciones celulares y moleculares favorecen el aprendizaje y la memoria, tanto en jóvenes como en adultos mayores.

La plasticidad permite que el cerebro mantenga su adaptabilidad, incluso ante el envejecimiento o tras lesiones.

Uno de los componentes clave de este proceso es la potenciación a largo plazo, un mecanismo que incrementa la eficacia de las sinapsis tras la práctica repetida.

PUBLICIDAD

El NIH ha documentado que el fortalecimiento de ciertas rutas neuronales depende de la coincidencia frecuente de impulsos eléctricos entre neuronas conectadas, lo que favorece la consolidación de nuevos recuerdos y habilidades.

Además, la neurogénesis —la formación de nuevas neuronas en regiones como el hipocampo— también se estimula con el aprendizaje complejo y la actividad intelectual regular.

PUBLICIDAD

Cuando una persona realiza ejercicios mentales cada día, se activan procesos como el refuerzo de sinapsis, el crecimiento de dendritas y la liberación de moléculas como el BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plasticidad en adultos y meditación

Investigadores de Harvard Medical School y Massachusetts General Hospital han demostrado en ensayos clínicos que el entrenamiento mental sistemático produce cambios medibles en la estructura cerebral, incluso en adultos. Un ejemplo es la práctica diaria de meditación mindfulness, que durante ocho semanas aumenta la densidad de materia gris en el hipocampo, una zona esencial para la memoria.

Simultáneamente, se ha observado una disminución en la densidad de la amígdala, región vinculada al estrés y la ansiedad.

Los participantes en estos estudios también reportaron una mejora subjetiva en su bienestar y en la regulación emocional.

Los efectos del entrenamiento mental no se limitan a la meditación.

Programas informatizados de memoria de trabajo, aplicados en adultos jóvenes y mayores, han demostrado que el rendimiento mejora y que la actividad cerebral durante las tareas se hace más eficiente.

PUBLICIDAD

Tras semanas de práctica diaria, se reduce la activación de redes frontoparietales —un signo de que el cerebro logra los mismos resultados con menos esfuerzo neuronal.

Estos hallazgos confirman que la plasticidad cerebral permanece activa en la adultez y puede ser estimulada con actividades cognitivas exigentes.

Cambios específicos según la habilidad practicada

Estudios publicados en revistas como Nature y Proceedings of the National Academy of Sciences han documentado que la adquisición de nuevas habilidades mediante práctica constante genera cambios anatómicos específicos en el cerebro.

PUBLICIDAD

El trabajo de Draganski y colaboradores mostró que aprender malabarismo durante varias semanas incrementa el volumen de materia gris en áreas responsables del procesamiento visual y motor.

Si los participantes dejan de practicar, parte del cambio estructural desaparece, resaltando la dependencia de la plasticidad respecto de la continuidad de la experiencia.

Un caso paradigmático es el de los taxistas londinenses, estudiados por Maguire y su equipo.

Memorizar rutas urbanas complejas durante años produce un aumento en el volumen del hipocampo posterior, la zona relacionada con la memoria espacial.

Estas investigaciones confirman que el tipo de entrenamiento mental y su duración determinan qué regiones cerebrales se modifican y en qué medida.

Siete actividades cotidianas que estimulan la neuroplasticidad cerebral para fortalecer la memoria, la coordinación y la adaptabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reserva cognitiva ante el envejecimiento

La Asociación Estadounidense de Psicología ha resaltado el papel de la actividad mental regular en la construcción de la reserva cognitiva, un concepto clave para entender la resiliencia cerebral frente al envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas.

PUBLICIDAD

Las personas que mantienen una vida mentalmente activa —a través de educación continua, hobbies complejos o programas de entrenamiento intelectual— desarrollan redes neuronales más robustas y flexibles.

Esto les permite compensar eventuales daños cerebrales y retrasar la aparición de síntomas clínicos en casos como el Alzheimer.

El aprendizaje diario, la participación en actividades intelectualmente exigentes y la estimulación cognitiva estructurada son estrategias que, según la APA, pueden mejorar la calidad de vida y preservar la autonomía en adultos mayores.

PUBLICIDAD

La reserva cognitiva actúa como un amortiguador: permite al cerebro recurrir a rutas alternativas y mantener el funcionamiento más allá de lo esperado por la carga de patología cerebral.

El impacto del estilo de vida

Instituciones como MindCrowd, Mayo Clinic y Harvard Health coinciden en que la máxima expresión de la neuroplasticidad se logra cuando los ejercicios mentales se combinan con otros pilares del bienestar.

La actividad física regular, una dieta equilibrada, el sueño suficiente y la gestión del estrés potencian el entorno biológico necesario para que el cerebro responda de manera óptima a la práctica cognitiva diaria.

Estas organizaciones recomiendan priorizar actividades novedosas, complejas y desafiantes, realizadas de forma constante, para mantener la adaptabilidad y resiliencia cerebral.

El BDNF y otras neurotrofinas aumentan con la sinergia entre la actividad física y mental, facilitando la formación de nuevas conexiones y la supervivencia de neuronas.

Además, estilos de vida enriquecidos con aprendizaje activo, interacción social y creatividad potencian aún más los efectos positivos del entrenamiento mental.

La actividad física regular, una dieta equilibrada, el sueño suficiente y la gestión del estrés potencian el entorno biológico necesario para que el cerebro responda de manera óptima a la práctica cognitiva diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos, límites y recomendaciones

Especialistas de la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard subrayan que la neuroplasticidad es bidireccional.

Los hábitos mentales constructivos —como la atención plena, la resolución positiva de problemas y la práctica de nuevas habilidades— refuerzan circuitos útiles y promueven el bienestar.

En cambio, el estrés crónico, la rumiación y la inactividad mental consolidan patrones menos adaptativos, afectando el equilibrio emocional y cognitivo.

Por eso, la selección de actividades diarias debe ser consciente y orientada al desafío personal. Los expertos recomiendan integrar el entrenamiento mental en un enfoque global de salud cerebral, que incluya ejercicio, sueño, buena alimentación y manejo emocional.

A partir de la evidencia científica acumulada durante las últimas décadas, se concluye que la práctica diaria de ejercicios mentales no es una solución mágica, pero sí una herramienta poderosa para fortalecer el cerebro, preservar sus funciones y mejorar la calidad de vida a cualquier edad.