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La polémica frase con la que Bellakath habría descartado entrar a La Casa de los Famosos México 2026

La cantante sorprendió con un mensaje en redes sociales que encendió las especulaciones entre sus seguidores

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Bellakath quiere entrar a La Casa de los Famosos México y manda mensaje: “Sólo Dios me puede funar” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Bellakath quiere entrar a La Casa de los Famosos México y manda mensaje: “Sólo Dios me puede funar” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Bellakath volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de compartir una publicación en X que muchos de sus seguidores interpretaron como una despedida anticipada de La Casa de los Famosos México 2026. La reguetonera mexicana era una de las celebridades que más sonaban para incorporarse al reality, por lo que su mensaje llamó de inmediato la atención.

Desde hace varias semanas, el nombre de la intérprete figuraba entre las posibles participantes del programa. Aunque la producción continúa revelando habitantes de manera escalonada y nunca existió una confirmación oficial sobre su ingreso, las especulaciones crecían conforme avanzaban los anuncios y las listas de posibles integrantes circulaban en redes sociales.

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Fue entonces cuando Bellakath publicó un breve mensaje que cambió el rumbo de la conversación. “No no paguen Vix, hasta el año q viene jijij”, escribió en X. La frase fue interpretada por muchos usuarios como una señal de que finalmente no formará parte de la nueva temporada del reality, aunque la cantante no ofreció más explicaciones sobre el motivo de su publicación.

Los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)
La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)

Mientras continúan las especulaciones sobre Bellakath, la producción sigue revelando poco a poco a quienes sí formarán parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Hasta la mañana de este 21 de julio de 2026, la lista oficial de habitantes confirmados incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al-tamimi, Aranza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani y Brianda Deyanara. Los nombres se han dado a conocer de manera escalonada conforme se acerca el estreno del reality.

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La nueva temporada llegará a la pantalla el próximo 26 de julio de 2026 y contará nuevamente con la conducción de Galilea Montijo en las galas principales, acompañada por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, quienes estarán al frente de las distintas emisiones y coberturas del programa.

Aunque ya se conoce la mayor parte del elenco, la producción aún no ha cerrado la lista definitiva. Se espera que en las próximas horas sean revelados los dos participantes, con lo que se estará conformado parte del grupo de habitantes que ingresarán a competir por el triunfo en la casa más famosa de México.

¿El box habría cambiado los planes de Bellakath?

Bellakath rompe las redes con polémico video bailando ‘La Reina del Reguetón Mexicano’: “Nuestra Nicki Minaj” (Foto: Instagram/@labellakath)
Bellakath rompe las redes con polémico video bailando ‘La Reina del Reguetón Mexicano’: “Nuestra Nicki Minaj” (Foto: Instagram/@labellakath)

Aunque Bellakath no explicó el motivo de su publicación, existe otro proyecto que ha despertado expectativas entre sus seguidores y que podría marcar su agenda en los próximos meses. La boxeadora Mariana “La Barby” Juárez confirmó anteriormente que entrenará a la cantante para su debut en Ring Royale, un evento en el que influencers y celebridades se enfrentan sobre el cuadrilátero.

La excampeona mundial aseguró que ambas ya trabajan juntas para afrontar este desafío deportivo. Sin embargo, hasta ahora los organizadores de Ring Royale no han confirmado la presencia de la cantante, la fecha de la siguiente edición ni han revelado quién podría llegar a ser la rival de Bellakath, por lo que su participación continúa sin detalles oficiales.

Entre las posibilidades que más interés generan está un eventual enfrentamiento con Yeri Mua, debido a la rivalidad que ambas han protagonizado en redes sociales. No obstante, esa pelea tampoco ha sido anunciada por la organización, por lo que permanece únicamente como una especulación entre los seguidores de ambas figuras.

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