Revisión del T-MEC: Sheinbaum descarta aranceles de EEUU para México tras nueva medida contra Canadá

La mandataria responde “No” en la mañanera, luego de una pregunta sobre una posible medida equivalente a la impuesta por Donald Trump a productos canadienses por casi USD 20,000 millones

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Estados Unidos vaya a imponer a México aranceles similares a los que aplicó recientemente a Canadá, esto luego de que un reportero le preguntara directamente sobre el tema.

"No“, respondió entre risas la mandataria, al ser cuestionada sobre si México podría enfrentar una medida equivalente.

Arranca la revisión formal del T-MEC

Sheinbaum aprovechó la pregunta para confirmar que este día iniciaron en México los trabajos formales de revisión del tratado comercial, y adelantó que ella misma sostendrá un encuentro personal con el embajador Jamieson Greer durante esta semana.

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La presidenta se comprometió a mantener informada a la opinión pública sobre los avances de la negociación conforme se desarrollen las reuniones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

“Buena coordinación”, pero con diferencias

Al ser cuestionada sobre la relación con Washington, la presidenta señaló que existe una buena coordinación entre ambos gobiernos, aunque reconoció que no siempre hay consenso total.

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“Y cuando no estamos de acuerdo, lo decimos”, afirmó, subrayando que cualquier desacuerdo se maneja “siempre en el marco de nuestra soberanía”.

El anuncio de Greer llegó después

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron antes de que el propio Greer revelara, en entrevista con CNBC, que Estados Unidos prepara una nueva ronda de aranceles a 60 países vinculada a la ley contra el trabajo forzado.

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Es decir, al momento de responder en la mañanera, la presidenta aún no se había referido a esta medida específica, por lo que su descarte de aranceles se enmarcó en el contexto de lo ocurrido con Canadá, no en el nuevo anuncio sobre trabajo forzado que trascendería horas más tarde.

Contexto: la presión sobre Canadá

Un día antes de la conferencia de Sheinbaum, el gobierno de Donald Trump había impuesto nuevos aranceles a productos canadienses por casi 20 mil millones de dólares, dejando a Canadá fuera de las conversaciones más recientes del T-MEC.

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Este antecedente fue el que motivó la pregunta a la presidenta sobre un posible escenario similar para México.

Lo que sigue

Con el arranque de la tercera ronda de negociaciones en Ciudad de México, los próximos días serán clave para conocer:

El avance en temas de contenido regional automotriz

La postura sobre aranceles a acero y aluminio

Si el nuevo anuncio de Greer sobre trabajo forzado se integra o no a la agenda bilateral con México

Por ahora, el gobierno mexicano mantiene su postura de no represalia frente a las medidas comerciales de Estados Unidos, a la espera de mayor claridad sobre el alcance real del esquema de aranceles anunciado por Greer.

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