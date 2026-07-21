México

Revisión del T-MEC: Sheinbaum descarta aranceles de EEUU para México tras nueva medida contra Canadá

La presidenta descarta represalias arancelarias de EE.UU. contra México en el arranque de la revisión del tratado

Guardar
Google icon
La mandataria responde “No” en la mañanera, luego de una pregunta sobre una posible medida equivalente a la impuesta por Donald Trump a productos canadienses por casi USD 20,000 millones

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Estados Unidos vaya a imponer a México aranceles similares a los que aplicó recientemente a Canadá, esto luego de que un reportero le preguntara directamente sobre el tema.

"No“, respondió entre risas la mandataria, al ser cuestionada sobre si México podría enfrentar una medida equivalente.

Arranca la revisión formal del T-MEC

Sheinbaum aprovechó la pregunta para confirmar que este día iniciaron en México los trabajos formales de revisión del tratado comercial, y adelantó que ella misma sostendrá un encuentro personal con el embajador Jamieson Greer durante esta semana.

PUBLICIDAD

La presidenta se comprometió a mantener informada a la opinión pública sobre los avances de la negociación conforme se desarrollen las reuniones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

“Buena coordinación”, pero con diferencias

Al ser cuestionada sobre la relación con Washington, la presidenta señaló que existe una buena coordinación entre ambos gobiernos, aunque reconoció que no siempre hay consenso total.

PUBLICIDAD

“Y cuando no estamos de acuerdo, lo decimos”, afirmó, subrayando que cualquier desacuerdo se maneja “siempre en el marco de nuestra soberanía”.

El anuncio de Greer llegó después

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron antes de que el propio Greer revelara, en entrevista con CNBC, que Estados Unidos prepara una nueva ronda de aranceles a 60 países vinculada a la ley contra el trabajo forzado.

Es decir, al momento de responder en la mañanera, la presidenta aún no se había referido a esta medida específica, por lo que su descarte de aranceles se enmarcó en el contexto de lo ocurrido con Canadá, no en el nuevo anuncio sobre trabajo forzado que trascendería horas más tarde.

Imagen CU4QVR4AAVGGBDP46TMP3I4W3I

Contexto: la presión sobre Canadá

Un día antes de la conferencia de Sheinbaum, el gobierno de Donald Trump había impuesto nuevos aranceles a productos canadienses por casi 20 mil millones de dólares, dejando a Canadá fuera de las conversaciones más recientes del T-MEC.

Este antecedente fue el que motivó la pregunta a la presidenta sobre un posible escenario similar para México.

Lo que sigue

Con el arranque de la tercera ronda de negociaciones en Ciudad de México, los próximos días serán clave para conocer:

  • El avance en temas de contenido regional automotriz
  • La postura sobre aranceles a acero y aluminio
  • Si el nuevo anuncio de Greer sobre trabajo forzado se integra o no a la agenda bilateral con México

Por ahora, el gobierno mexicano mantiene su postura de no represalia frente a las medidas comerciales de Estados Unidos, a la espera de mayor claridad sobre el alcance real del esquema de aranceles anunciado por Greer.

Temas Relacionados

T-MECClaudia SheinbaumLa MañaneraCanadáEstados UnidosDonald TrumpArancelesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Gobierno de CDMX promueve Ley Serrano? Esto dice la polémica iniciativa que provocó la detención de periodistas en San Luis Potosí

Organizaciones han promovido una Acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte revise esta ley que, acusan, atenta contra la libertad de expresión

¿Gobierno de CDMX promueve Ley Serrano? Esto dice la polémica iniciativa que provocó la detención de periodistas en San Luis Potosí

Isaac del Toro vuelve a brillar en el Tour de Francia 2026: así terminó la etapa 16

El mexicano de 22 años resistió una complicada jornada contra el reloj y mantiene sus aspiraciones de terminar en el podio del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro vuelve a brillar en el Tour de Francia 2026: así terminó la etapa 16

Neuroplasticidad: qué pasa en el cerebro cuando haces ejercicios mentales todos los día

Resolver acertijos o aprender algo nuevo fortalece las conexiones neuronales

Neuroplasticidad: qué pasa en el cerebro cuando haces ejercicios mentales todos los día

Oficial: Lista completa de confirmados para ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas el reality de Televisa

Oficial: Lista completa de confirmados para ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Gobierno solicitará a la FGR revisar decomiso de bienes a ‘El Mayo’ Zambada tras sentencia de cadena perpetua

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía analizará si México puede reclamar parte del patrimonio del líder del Cártel de Sinaloa; además, cuestionó la versión de Estados Unidos sobre la participación del FBI en su captura

Gobierno solicitará a la FGR revisar decomiso de bienes a ‘El Mayo’ Zambada tras sentencia de cadena perpetua
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

Aseguran lancha con más de 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas: cinco extranjeros fueron detenidos

Gobierno solicitará a la FGR revisar decomiso de bienes a ‘El Mayo’ Zambada tras sentencia de cadena perpetua

“El Mayo” Zambada y Ciudad Juárez: la guerra por la plaza que dejó más de 3 mil muertos en 2010

Lamborghini, Ferrari y Porsche: así es la colección de autos de lujo asegurada a presunto operador del Cártel del Noreste en Yucatán

ENTRETENIMIENTO

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

Oficial: Lista completa de confirmados para ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Luisito Comunica crítica a Fede por entrar a La Casa de los Famosos: “Espero te hayan ofrecido muchísimo dinero”

Survivor México 2026: Así estarán repartidos los integrantes en cada tribu dentro de la competencia

La polémica frase con la que Bellakath habría descartado entrar a La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Esta es la cábala de Cruz Azul y España que los hizo campeones

Esta es la cábala de Cruz Azul y España que los hizo campeones

Isaac del Toro vuelve a brillar en el Tour de Francia 2026: así terminó la etapa 16

Selección Mexicana lidera el crecimiento en redes sociales tras la Copa del Mundo 2026

Penta Zero Miedo consigue importante victoria previo a WWE SummerSlam 2026

Esta es la cantidad de dinero que recibirán los atletas mexicanos si ganan una medalla en Santo Domingo 2026