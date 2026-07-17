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Oficial: Lista completa de confirmados para ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas el reality de Televisa

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Tres personas sonrientes, dos mujeres y un hombre, junto al logo 3D de "La Casa de los Famosos México" sobre un fondo azul y rosa con líneas luminosas.
Tres personalidades del espectáculo posan sonrientes junto al logo de "La Casa de los Famosos México" en un escenario con luces de neón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 ha generado expectativa con el anuncio paulatino de los habitantes que formarán parte de su cuarta temporada.

El reality, uno de los programas más seguidos del verano, mantiene en suspenso a la audiencia con revelaciones diarias sobre los famosos que ingresarán a la casa más vigilada del país.

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A días del estreno, el interés por conocer la lista oficial de participantes confirmados crece en redes sociales y plataformas digitales.

Todo lo que se sabe del estreno de ‘La Casa de los Famosos México 2026’

El estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México está programado para el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por el canal Las Estrellas, con transmisión continua a través de la plataforma ViX.

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La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)
La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)

La producción informó que serán 16 las figuras del espectáculo que competirán por un premio de 4 millones de pesos, en una dinámica de convivencia, retos y nominaciones que se extenderá durante varias semanas.

Al frente de las galas principales estará Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán las pregalas y posgalas. El formato mantiene el suspenso con la revelación paulatina de los habitantes, quienes son anunciados a través de pistas en videos y redes oficiales del programa.

A diferencia de ediciones anteriores, la producción ha apostado por una selección diversa en cuanto a perfiles: actores, conductores, creadores de contenido, deportistas y figuras de la música.

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La expectativa se alimenta con la posibilidad de alianzas, rivalidades y momentos virales dentro de la casa, así como la interacción constante con el público que podrá votar para salvar a sus favoritos.

El reality ha sido tendencia en redes sociales desde la primera lista de confirmados, con seguidores atentos a cada pista y al debate sobre quiénes faltan por integrarse al elenco. La producción ha mantenido el hermetismo sobre los últimos nombres, lo que incrementa la conversación en torno a sorpresas y posibles ingresos de último minuto.

Lista oficial de habitantes confirmados hasta el momento

Hasta este 17 de julio, la lista oficial de habitantes confirmados para La Casa de los Famosos México 2026 incluye a figuras de diferentes ámbitos del entretenimiento nacional, elegidas tanto por su trayectoria como por su popularidad y capacidad de generar conversación.

Micrófono de condensador sobre soporte, auriculares, consola de mezcla con luces LED y un letrero de neón "La casa de los famosos México" en magenta y azul.
Ya se acerca la nueva temporada de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción ha revelado los nombres de los siguientes participantes:

  • Ernesto Laguardia: Actor y conductor con amplia experiencia en televisión.
  • Karina Torres: Influencer y activista conocida como “La Licenciada”, integrante del colectivo Las Perdidas.
  • Ximena Herrera: Actriz, modelo y cantante boliviana con trayectoria en telenovelas y series.
  • Aldo Rendón: Stylist y consultor de moda, referente en el mundo del espectáculo y redes sociales.
  • Moisés Peñaloza: Actor y modelo, reconocido por su participación en telenovelas y realities.
  • Cynthia Klitbo: Actriz de teatro, cine y televisión, con décadas de carrera y presencia mediática.
  • Yahir: Cantante y actor, ex participante de La Academia y figura en musicales y novelas.
  • Flor Vigna: creadora de contenido argentina, boxeadora amateur, modelo de OnlyFans y cantante
  • Masad Altamimi: Creador de contenido de origen árabe, conocido en TikTok y por su presencia mediática.
  • Arantza Ruiz: Actriz, cantante y gamer, con una comunidad digital activa y papeles en telenovelas.

Falta revelar seis participantes más, cuyos nombres se irán actualizando en esta nota tras su respectivo anuncio oficial.

La producción ha prometido sorpresas y momentos inesperados con la integración de los últimos habitantes, que podrían incluir tanto figuras consagradas como nuevos talentos del medio digital y artístico. La dinámica de convivencia, retos y votaciones promete una temporada intensa, donde cada habitante buscará conquistar al público y asegurar su lugar hasta la gran final.

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