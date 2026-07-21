¿Gobierno de CDMX promueve Ley Serrano? Esto dice la polémica iniciativa que provocó la detención de periodistas en San Luis Potosí

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley Serrano, aprobada a finales de 2025 por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, busca regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en la entidad, sin embargo, colectivos y organizaciones de derechos humanos como Artículo 19 denunciaron desde su promulgación que esta normativa es ambigua y pone en riesgo la libertad de expresión. Hasta ahora, han documentado al menos 16 casos de periodistas perseguidos bajo esta legislación, acusados de “mal uso de IA” en sus trabajos periodísticos.

Por esa razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derogue esta ley; a esta exigencia se sumó Artículo 19 con una figura de amicus curiae.

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Esta ley, llamada así porque fue propuesta por el diputado del PT, Héctor Serrano Cortés, busca combatir el “mal uso” de tecnologías como la IA para evitar que se difunda información falsa y castigar a quienes publiquen o reproduzcan estos contenidos.

Gobierno de la CDMX apoya esta ley y utiliza como fuente artículo que la cuestiona

En ese contexto, en el que organizaciones buscan la derogación de esta ley por considerarla una amenaza para periodistas y comunicadores, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México realizó una publicación en sus redes sociales para explicar qué dice la “Ley Serrano”, a la que denominó “una propuesta para combatir el uso malintencionado de contenido creado con IA”.

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La Agencia tiene entre sus responsabilidades diseñar y vigilar la implementación de políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto y digital en la capital. En el post publicado el 16 de julio, el organismo compartió una infografía utilizando imágenes del programa chileno 31 Minutos para explicar lo que busca esta ley, que catalogó como “uno de los primeros intentos en México por establecer reglas sobre el uso de la inteligencia artificial”.

Con Tulio, Juan Carlos Bodoque y Calcetín con Rombos Man, la dependencia del gobierno capitalino explicó que la ley busca sancionar cuando se use IA para:

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Suplantar la identidad de una persona

Engañar o manipular

Generar desinformación o pánico

Publicación en Facebook

En la imagen, agrega que esta normativa será analizada por la Suprema Corte para ver “si la ley es compatible con los derechos y libertades reconocidos en la Constitución”, sin embargo, no explica por qué no sería compatible con derechos y libertades.

Como fuente, la dependencia coloca en letras grandes a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y cita su artículo titulado “Ley Serrano bajo escrutinio por su impacto en la libertad de expresión y la regulación de la IA en México”. En dicho artículo, la organización civil realiza un análisis sobre por qué esta legislación es un atentado contra la libre expresión en la entidad e incluso acusa que fue promovida para beneficiar al gobernador Ricardo Gallardo, quien en 2025 fue vinculado con grupos del crimen organizado a través de videos difundidos en redes sociales, de los cuales negó su autenticidad y acusó haber sido creados con inteligencia artificial.

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En ese contexto, el gobernador hizo un llamado al Congreso estatal para legislar sobre la materia. “Semanas después, el diputado Héctor Serrano Cortés presentó una iniciativa para sancionar el ‘uso indebido de inteligencia artificial para promover alarma social’”.

De manera general, el artículo de R3D recopila la preocupación de organizaciones —incluyéndose— por la vigencia de esta normativa. “Los procesos iniciados contra periodistas y otras voces críticas evidencian su potencial para ser utilizados como mecanismo de intimidación y censura, especialmente de cara al proceso electoral de 2027″, subraya.

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No obstante, a pesar de ser un texto crítico sobre la llamada Ley Serrano, la dependencia gubernamental lo cita para detallar que esta iniciativa propone combatir el uso malintencionado de la inteligencia artificial.

En la publicación en Facebook de la Agencia Digital, usuarios reaccionaron sobre el tema y algunos se sumaron a las críticas sobre la legislación actual en San Luis Potosí. “Esta ley encarceló a 3 periodistas que ventilan y exponen los negocios turbios del gobierno estatal, además de perseguir a más periodistas, nada que ver con la IA”, comentó un usuario en el post.

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Héctor Serrano, diputado del PT que propuso ley para regular la IA. (Cuartoscuro)

¿Qué dice la Ley Serrano y por qué es tan preocupante?

La ley es una reforma al Código Penal de San Luis Potosí y considera como delito la manipulación y difusión de imágenes, voz o videos producidos o modificados mediante inteligencia artificial sin contar con la autorización correspondiente. El marco legal define tres tipos penales principales relacionados con el uso indebido de estas tecnologías.

Uso no autorizado de imagen o voz generada con IA (art. 187 TER): 1 a 3 años de prisión y multa. Señala una excepción para fines periodísticos, académicos, artísticos o de parodia, pero solo si no hay “intención de dañar el honor, la reputación o la vida privada” de la persona.

Manipulación institucional mediante IA (art. 272 TER): 3 a 6 años de prisión y multa a quien use IA para afectar la confianza pública o la seguridad del Estado.

Difusión dolosa de desinformación creada con IA (art. 272 BIS): 2 a 5 años de prisión y multa a quien, intencionalmente, genere desinformación con IA que genere alarma pública, altere la paz social o afecte a terceros.

Gobernador pide derogación de Ley Serrano

Actualmente, la reforma al Código Penal potosino será revisada en la Suprema Corte a petición de la CNDH y organizaciones civiles; sin embargo, ha trascendido que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, envió una propuesta a Sara Rocha Medina, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de San Luis Potosí, para derogar la llamada Ley Serrano.

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El funcionario destacó su compromiso por proteger la libertad de expresión en la entidad y se comprometió a construir una ley que regule en esta materia, pero sin atentar contra los derechos de los periodistas y ciudadanos.

Ante ello, Artículo 19 reiteró su llamado para que el proceso legislativo de esta derogación (que requiere que sea efectuada por el Poder Legislativo) avance y puedan protegerse los derechos de comunicadores.

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