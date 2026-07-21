Aseguran lancha con más de 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas: cinco extranjeros fueron detenidos

En el material se observa la lancha cuando navegaba por las costas en Chiapas. Video: Marina

Una embarcación con un cargamento de más de 1.5 toneladas de presunta cocaína fue asegurada en costas de Chiapas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes también detuvieron a cinco personas que se encontraban en la lancha.

La lancha fue localizada aproximadamente a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas durante un vuelo de patrullaje marítimo, lo que motivó a los elementos navales a desplegar una patrulla oceánica para interceptarla.

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Al ubicarla, los elementos aplicaron los protocolos de inspección que permitió la localización de cinco personas y 51 bultos con un peso aproximado de mil 530 kilos de presunta cocaína.

En coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), los cinco hombres detenidos serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público una vez que arribe a puerto.

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Hombres que la trasladaban son extranjeros: afectación económica supera los 350 mdp

Foto: Marina

Datos obtenidos por Infobae México refieren que los cinco hombres detenidos son de origen extranjero: dos de ellos ecuatorianos y tres guatemaltecos. Los hombres fueron identificados como Guillermo “N”, Víctor “N”, Isidro “N”, José Luis “N” y Hugo “N”.

La Secretaría de Marina informó que el decomiso de presunta droga representa una afectación económica estimada en 355 millones 452 mil 500 pesos a la delincuencia organizada. Además, se evitó la distribución de aproximadamente 3 millones 60 mil dosis de cocaína.

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Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Marina ha realizado el decomiso de casi 78.5 toneladas de cocaína en el mar.

Foto: Marina

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, junto con las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de mantener operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir las actividades de la delincuencia organizada, fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad de las y los mexicanos”, detalló la Marina en un comunicado.

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Marina aseguró 259 millones de pesos en cocaína en Michoacán

Un reciente hecho ocurrió el pasado 7 de julio, cuando elementos de la Secretaría de Marina interceptaron más de una tonelada de cocaína a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Aduana Marítima del recinto portuario.

Fue durante labores de inspección que los elementos navales, a través de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), llevó a cabo la revisión física de los contenedores a bordo de la embarcación con apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, lo que permitió hallar la sustancia.

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El decomiso fue revelado este 7 de julio. Crédito: Gabinete de Seguridad

En la revisión, los perros localizaron 20 bultos con un peso aproximado de mil 187 kilogramos de una sustancia similar a la cocaína, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien dio inicio a la integración de la carpeta de investigación.

La droga decomisada tenía un valor estimado de 259 millones de pesos mexicanos y habría generado más de 2 millones de dosis en el mercado ilícito.

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Antecedentes recientes en el mismo puerto michoacano

El operativo no fue el primero registrado en Lázaro Cárdenas. El 19 de junio, elementos de la UNAPROP adscritos a la Décima Sexta Zona Naval detectaron 137 kilogramos de presunta cocaína ocultos en cinco bultos dentro de un contenedor a bordo de otro buque mercante en el mismo recinto. Un binomio canino marcó irregularidades en una carga comercial, lo que derivó en la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos. Ese decomiso generó una afectación de 29 millones 711 mil pesos al crimen organizado.