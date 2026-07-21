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Esta es la cábala de Cruz Azul y España que los hizo campeones

Ambos equipos fueron campeones en el primer semestre del año

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Cruz Azul y España comparten una cábala que parece que es la que los hizo ser campeones (REUTERS | EFE)
Cruz Azul y España comparten una cábala que parece que es la que los hizo ser campeones (REUTERS | EFE)

La coincidencia de Cruz Azul y la Selección de España en el Estadio Cuauhtémoc ha llamado la atención tras sus recientes títulos. Ambos equipos, aunque en contextos diferentes, han encontrado en la cancha de Puebla un punto común en sus caminos hacia el campeonato.

El club mexicano, tras finalizar su vínculo contractual con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), eligió el Cuauhtémoc como su sede temporal. En ese periodo, Cruz Azul logró conquistar el torneo Clausura 2026, consolidando así una etapa que muchos aficionados consideran cargada de misticismo y buena fortuna.

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Cruz Azul se coronó como campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la Gran Final (REUTERS)
Cruz Azul se coronó como campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la Gran Final (REUTERS)

Por otro lado, el seleccionado español visitó Puebla el pasado 8 de junio, enfrentándose a Perú en un amistoso previo a la Copa del Mundo. Ese partido, que terminó con un marcador de 3-1 a favor de La Furia Roja, sirvió como preparación inmediata antes de su campeonato en el Mundial 2026.

La pregunta sobre por qué Cruz Azul y España comparten una cábala vinculada al Estadio Cuauhtémoc encuentra su respuesta en la secuencia: ambos equipos disputaron encuentros clave en ese recinto poco antes de coronarse campeones durante el mismo año.

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El jugador español Marc Pubill de España en foto de archivo de Alex Cruz
El jugador español Marc Pubill de España en foto de archivo de Alex Cruz
Jugadores de España aplauden a los aficionados tras vencer a Perú en partido de preparación para Mundial. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. 8 de junio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Jugadores de España aplauden a los aficionados tras vencer a Perú en partido de preparación para Mundial. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. 8 de junio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El campeonato de Cruz Azul

La inesperada consagración de Cruz Azul en el Clausura 2026 marcó un cierre de torneo que pocos anticipaban. Tras atravesar una crisis de resultados que llevó a la destitución de su técnico argentino, la institución capitalina encontró en el relevo un impulso que la llevó a lo más alto del fútbol mexicano.

El cambio en el banquillo fue determinante. Con Joel Huiqui como nuevo responsable, el equipo dejó atrás una racha de nueve partidos sin conocer la victoria. Huiqui, quien asumió la dirección en un momento crítico, condujo a los suyos por una senda invicta hasta alzar el trofeo. La directiva decidió renovar su contrato y su inicio en la nueva campaña mantuvo la tendencia, ya que sumó un triunfo en su primer encuentro.

La Máquina renovó a Huiqui tras ganar el título del Clausura 2026
La Máquina renovó a Huiqui tras ganar el título del Clausura 2026 (X / CRUZ AZUL)

El Mundial de España

España vivió un proceso de transformación similar durante la máxima cita internacional. El combinado europeo, dirigido por Luis de la Fuente, debutó en el Mundial con un empate ante Cabo Verde que encendió dudas en la afición y la prensa.

Ese resultado, lejos de desmoralizar al grupo, representó un punto de inflexión. La selección española encadenó victorias frente a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina, asegurando el campeonato sin conocer la derrota.

España ganó la Copa Mundial 2026 y los festejos llegaron al Ángel de la Independencia, las celebraciones causaron reacciones en redes sociales (X/ @miklopez)

El rendimiento defensivo fue sobresaliente: España solo recibió un gol en todo el certamen, lo que la consolidó como la mejor defensa del torneo. La capacidad de reacción y la solidez táctica fueron claves en un Mundial en el que la regularidad marcó la diferencia.

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