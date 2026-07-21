Isaac del Toro vuelve a brillar en el Tour de Francia 2026: así terminó la etapa 16

(REUTERS/Stephanie Lecocq)

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a demostrar su gran nivel en el Tour de Francia 2026. Este martes 21 de julio, tras la jornada de descanso, el corredor del UAE Team Emirates XRG finalizó en la quinta posición de la etapa 16, resultado que le permitió conservar su lugar dentro del podio de la clasificación general.

La decimosexta etapa del Tour de Francia se disputó en una modalidad de contrarreloj individual sobre un recorrido de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, una prueba que combinó velocidad y resistencia con un ascenso de segunda categoría en la Côte de Larringes.

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Del Toro llegó a esta jornada como tercer lugar de la clasificación general, después de una destacada actuación durante el fin de semana. En la etapa 14 consiguió el segundo puesto y en la etapa 15 terminó tercero, resultados que le permitieron recuperar el maillot blanco como líder de la clasificación de jóvenes.

Isaac del Toro queda quinto en la contrarreloj de la etapa 16

(REUTERS/Stephanie Lecocq)

El mexicano de 22 años tuvo una actuación sólida en una de las pruebas más exigentes del Tour. Del Toro concluyó la contrarreloj individual en la quinta posición, manteniéndose cerca de los principales favoritos de la competencia.

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La jornada estuvo marcada por el dominio de especialistas en esta modalidad, con Remco Evenepoel y Tadej Pogačar como los principales candidatos a pelear por la victoria. Desde el inicio, Isaac del Toro tomó la salida como el tercer ciclista de la clasificación general, solo antes de sus rivales directos.

En los primeros parciales, el corredor mexicano registró tiempos competitivos. En el primer punto de control marcó 8:08 minutos, colocándose detrás de Evenepoel, quien estableció la referencia inicial.

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Posteriormente, en el segundo control tras el ascenso de segunda categoría, Del Toro registró un tiempo de 16:48 minutos, igualando la marca del francés Paul Seixas, quien representa una amenaza directa en la lucha por el maillot blanco.

El resultado final permitió al mexicano mantenerse entre los mejores corredores del Tour y conservar su posición en la clasificación general.

Así quedó la etapa 16 del Tour de Francia 2026

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La victoria de la etapa 16 fue para el belga Remco Evenepoel, uno de los grandes especialistas contra el reloj, seguido por el esloveno Tadej Pogačar y el danés Mattias Skjelmose.

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Top 5 de la etapa 16:

Remco Evenepoel (Bélgica) Tadej Pogačar (Eslovenia) Mattias Skjelmose (Dinamarca) Paul Seixas (Francia) Isaac del Toro (México)

Isaac del Toro continúa tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026

Después de completar la etapa 16, Isaac del Toro permanece en el tercer lugar de la clasificación general, solo por detrás de dos de los grandes favoritos del ciclismo internacional: Tadej Pogačar y Remco Evenepoel.

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Además, el mexicano continúa en la pelea por el maillot blanco, que reconoce al mejor ciclista joven de la competencia.

Top 10 de la clasificación general del Tour de Francia 2026:

Tadej Pogačar (Eslovenia) Remco Evenepoel (Bélgica) Isaac del Toro (México) Paul Seixas (Francia) Juan Ayuso (España) Mattias Skjelmose (Dinamarca) Lenny Martinez (Francia) Tom Pidcock (Reino Unido) Jordan Jegat (Francia) Yannis Voisard (Suiza)

Con todavía etapas por disputarse, Isaac del Toro mantiene una posición privilegiada en el Tour de Francia 2026 y continúa como uno de los protagonistas de la edición, buscando cerrar su participación entre los mejores corredores de la competencia.

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