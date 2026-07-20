Festejos de españoles por el Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia CDMX desata polémica

España ganó la Copa Mundial 2026 y los festejos llegaron al Ángel de la Independencia, las celebraciones causaron reacciones en redes sociales (X/ @miklopez)

España ganó la Copa Mundial 2026 y con ello firmó su segunda estrella en su historia. Tras una final extenuante que se alargó hasta los tiempos extra, La Roja logró salir adelante y con ello le dio motivos a su afición para celebrar. En México, la comunidad de españoles se congregaron en restaurantes y en la Fuente de Cibeles en la Roma, Ciudad de México.

Posteriormente los festejos se trasladaron hasta el emblemático Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma; durante el Mundial 2026 se volvió habitual que la afición Tricolor se congregara aquí para festejar y victorear a la Selección Mexicana.

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Sin embargo, después de la final del Mundial 2026, algunos fanáticos nacionales y extranjeros acudieron al Ángel para continuar con los festejos, esta decisión causó una serie de reacciones en redes sociales, pues el monumento representa la Independencia de México del reino español, por lo que en redes rápidamente surgieron comentarios contradictorios por los festejos.

Aficionados festejan a España en el Ángel de la Independencia en la CDMX (X/ @OVIALCDMX)

“Irónicamente en el Ángel de la Independencia. Los Héroes de la Patria han de estar revolcándose en tu tumba”, “A mis hermanos españoles les prestamos el Ángel de la Independencia para celebrar”, “Españoles celebrando en el Ángel en México, un gran orgullo para ellos!“, ”Ahora si estamos hermanados con España?? Ya no se piden disculpas? Ahora todos somos descendientes de don Hernán Cortés??? Qué tal mexicanos en el Ángel de la Independencia bailando payaso de rodeo celebrando la Copa del Mundo por España, no le digan al Faitelson porque se enoja", fueron parte de los comentarios que surgieron.

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Alrededor de las 17:00 horas empezaron a arribar los primeros aficionados a las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia, a los que se les sumaron fanáticos mexicanos y volvieron a protagonizar bailes con espuma y una fiesta por el triunfo del equipo español en la Copa Mundial.

¿Qué simboliza el Ángel de la Independencia?

La actuación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026provocó que la afición se uniera en festejos masivos (REUTERS/Roberto Hernandez)

El Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, simboliza la libertad y la independencia de México. Es un monumento conmemorativo construido para celebrar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia, que comenzó en 1810.

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El “Ángel” es en realidad la figura de la Victoria Alada, una representación clásica de la diosa griega Niké, que sostiene una corona de laurel (símbolo del triunfo) y una cadena rota (emblema de la libertad). El monumento también alberga los restos de varios héroes de la independencia, como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, entre otros.

Así fueron los últimos festejos de México en el Ángel de la Independencia

La actuación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026provocó que la afición se uniera en festejos masivos, miles de personas tomaron el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma para hacer de las calles una fiesta mundialista. Pero, luego de la eliminación ante Inglaterra en octavos de final, la euforia terminó.

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La afición de la Selección Mexicana volvió este domingo 12 de julio al Ángel de la Independencia para un último festejo tras el fin del Mundial 2026, una despedida convocada en redes sociales que tomó Paseo de la Reforma aun después de la eliminación del Tri en octavos de final ante Inglaterra.

La dimensión de esa convocatoria se entiende por lo ocurrido días antes en la CDMX: autoridades capitalinas informaron una afluencia de 1.4 millones de personas en las calles después de la clasificación de México a octavos de final, una cifra registrada como récord en celebraciones deportivas en la capital.

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Decenas de personas acudieron por la tarde al llamado para el “Adiós de la Selección Mexicana”, con la intención de repetir por última vez la postal que marcó las jornadas mundialistas: el “quiere volar”, la espuma entre aficionados y Reforma convertida en pista de baile.

Alrededor de las 17:00 horas, un grupo numeroso de seguidores con la camiseta del Tricolor comenzó a llegar a las inmediaciones del monumento. La lluvia no frenó la concentración y, como en los partidos de México durante la Copa del Mundo, los asistentes bailaron “Payaso de rodeo”, ondearon banderas y volvieron a lanzar espuma.

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