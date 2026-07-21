Luisito Comunica crítica a Fede por entrar a La Casa de los Famosos: “Espero te hayan ofrecido muchísimo dinero”

Este 19 de julio se confirmó a Fede Vigevani como el doceavo participante de La Casa de los Famosos México 2026.

El youtuber Luisito Comunica cuestionÓ la decisión de Fede Vigevani de participar en La Casa de los Famosos México 2026 y espera que haya recibido “muchísimo dinero” por hacerlo. El comentario colocado en la publicación de Televisa que confirma al creador uruguayo como nuevo habitante del reality provocó polémica.

La reacción de Luisito genera debate entre seguidores de ambos influencers y pone de nuevo en discusión el papel de los creadores digitales en la televisión tradicional.

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Luisito Comunica: “Día triste para la resistencia YouTubera”

Luisito Comunica expresó en redes sociales su inconformidad por la entrada de Fede Vigevani al reality de Televisa. “Ay amigo. Espero te hayan ofrecido pero muchísimo dinero. Día triste para la resistencia YouTube”, escribe el mexicano en el anuncio oficial de la televisora.

En el mensaje, Luisito sostiene que la decisión de Vigevani representa un retroceso para la comunidad de creadores digitales. El influencer advierte que otros youtubers que han participado en realities, como Caeli, Gomita y Ricardo Peralta, han visto afectadas sus carreras. “No enaltece a los youtubers que tanto se han esforzado por ser las celebridades y estar por encima de la industria del entretenimiento antiguo”, señala Luisito Comunica en su publicación.

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(Instagram: Luisito Comunica)

Fede Vigevani responde: “No fue por dinero”

Horas después de la confirmación, Fede Vigevani explica que su ingreso al reality no responde a una negociación económica. En entrevista con Maxine Woodside para el programa Todo para la Mujer, el uruguayo afirma: “Mucha gente piensa que es como: ‘Ah, me pagaron muchísimo’, y la verdad eso no. No es un tema económico, cero”.

Vigevani detalla que su principal motivo es explorar nuevas dinámicas en su carrera y llegar a un público más amplio. “Entrar al reality es para que me ubique un público diferente y más grande”, sostiene el creador, quien cuenta con millones de seguidores en México y Latinoamérica.

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El influencer también revela que grabó material para continuar activo en YouTube y redes sociales durante su estancia en el programa. “Mis editores van a hacer un gran trabajo y van a ser los encargados de subir todo el contenido cuando yo esté adentro”, explica Vigevani en la charla con Woodside.

Debate entre seguidores y gestión de contenido

Luisito Comunica crítica a Fede por entrar a La Casa de los Famosos: “Espero te hayan ofrecido muchísimo dinero” (RS)

La reacción de la fanaticada no tarda. Varios seguidores de Fede Vigevani aseguran que Luisito Comunica habla desde la envidia, pues la popularidad de Vigevani supera la del mexicano en plataformas digitales. Usuarios argumentan que la exposición en La Casa de los Famosos México podría convertir a Vigevani “en una super estrella más de lo que ya es”.

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En cuanto a la logística, Vigevani detalla que dejó videos grabados para mantener su presencia en las plataformas. Precisa que no podrá revisar ni ajustar los videos publicados durante su encierro, y que su equipo de editores se hará cargo de todo el proceso. “No voy a poder corregir porque no tendré tiempo, porque estoy encerrado en la casa”, aclara a Woodside.

Estrategia y vida personal durante el reality

El uruguayo revela que conocía a pocos de los participantes antes de ingresar al reality y que solo identificó a Ese Pérez por colaboraciones previas. Comenta que vivencias anteriores con amigos le generaron estrés por la convivencia, pero reconoce que el reality implica exposición permanente: “Nos están grabando veinticuatro siete… al fin y al cabo es un reality show”, indica.

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Sobre su situación sentimental, Vigevani confirma que entra soltero y que su última relación fue en 2020. “Yo entro a jugar, entro a hacer amigos, entro a llevarme bien”, afirma el creador de contenido.

En el aspecto profesional, Vigevani informa que no tiene conciertos programados durante los meses que permanecerá en el programa. “El último que hicimos fue el Arena Ciudad de México el 30 de abril. Tenemos pensado conciertos para fin de año, como para diciembre”, comparte en la misma entrevista.

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