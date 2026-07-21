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“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

La mandataria enfatizó que su gobierno busca atender a las causas

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Dos imágenes: una mujer con expresión seria en un podio con bandera de México al fondo; un hombre con bigote y camisa polo azul.
Claudia Sheinbaum responde a Ismael "El Mayo" Zambada por declaraciones dirigidas hacia los jóvenes para que "no sigan sus pasos" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a los jóvenes mexicanos para evitar que se acerquen a los grupos del crimen organizado, luego de las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien durante su audiencia realizada el lunes 20 de julio en Estados Unidos, pidió a los jóvenes que “elijan un camino distinto a la violencia”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 21 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió sobre los dichos del capo mexicano. “¿Qué es lo que hemos dicho nosotros a las y a los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es eso. Es una vida de penurias y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza", destacó la jefa del Ejecutivo Federal desde Palacio Nacional.

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Además, enfatizó que, más allá de lo que digan personajes del crimen organizado, como lo es “El Mayo” Zambada, una de las más grandes figuras criminales en la historia del narcotráfico en México, su gobierno insiste en atender las causas que llevan a los jóvenes a la criminalidad.

El legado de Zambada quedó marcado no solo por sus crímenes, sino también por el núcleo familiar que construyó. Crédito: Redes Sociales
El legado de Zambada quedó marcado no solo por sus crímenes, sino también por el núcleo familiar que construyó. Crédito: Redes Sociales

Respuesta a las declaraciones de ‘El Mayo’ Zambada

Durante su audiencia realizada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, el capo que lideró uno de los cárteles más grandes de México se declaró culpable y pidió disculpas por todos los daños que ocasionó.

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De acuerdo a su abogado, Frank A. Pérez, “El Mayo” quiso enviar un mensaje a los jóvenes mexicanos para que vean su caso como una advertencia y no como algo digno de admiración, aseguró el litigante al medio Pie de Nota.

Frente a sus palabras, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que se tomen como referencia las palabras de un narcotraficante, quien fue sentenciado a cadena perpetua por la corte estadounidense. “Obviamente, viniendo de quien viene, pues es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio: la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia”, declaró.

La presidenta también criticó la exaltación mediática y social de figuras del narcotráfico durante administraciones anteriores, especialmente la de Felipe Calderón. Recordó incluso la aparición más de una vez de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la revista Forbes, como uno de los hombres más ricos de México y del mundo.

“Se enalteció a estas figuras, ahora resulta que eran los grandes héroes, cuando supuestamente había una decisión desde el Estado de combatirlos y al mismo tiempo en la propaganda, pues haciéndolos grandes”, criticó la mandataria.

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