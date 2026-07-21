México

¿La diarrea explosiva es mortal? Este es el tratamiento que ha aliviado a pacientes con cyclospora

David Kershenobich, secretario de Salud en México, compartió cómo han sido medicados los tres casos confirmados de esta infección parasitaria

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Hombre con traje y corbata habla en un podio con la bandera de México detrás; un círculo superpuesto muestra dos microorganismos esféricos azul verdosos
David Kereshenobich expone sobre la cyclospora durante una conferencia de prensa de La Mañanera en México, con una ilustración del parásito. (Infobae México )

El aumento de contagios de ciclosporosis, una infección estomacal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanesis en Estados Unidos, y la confirmación de tres personas contagiadas en México, ha encendido las alarmas. El síntoma más característico de esta infección parasitaria es una ‘diarrea explosiva’.

Ante la preocupación ciudadana, las autoridades mexicanas han dado a conocer información relevante de este brote y su impacto en el país, así como su tratamiento médico.

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¿Es mortal la diarrea explosiva por Cyclospora?

La respuesta rápida y directa es no. Aunque el término “explosiva” suena alarmante, las autoridades de salud son claras: no es una enfermedad mortal.

El secretario de Salud en México, David Kershenobich, aclaró en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 21 de julio, que la ciclosporosis provoca episodios diarreicos muy severos e incómodos, pero el parásito por sí solo no pone en riesgo la vida de los pacientes.

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Infografía sobre Cyclospora muestra parásitos, lavado de vegetales, incubación, lechuga, cocción a 70 grados y atención médica para grupos vulnerables.
La infografía de Infobae explica el riesgo de la cyclospora en vegetales frescos y los métodos de prevención, con un periodo de incubación de hasta dos semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos muestran el número de personas contagiadas:

  • En Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha monitoreado más de 1,600 contagios recientes. ¿El saldo de fallecimientos? Cero.
  • En México, los tres pacientes detectados actualmente están fuera de peligro y en plena recuperación. Además, las autoridades confirmaron que son casos aislados habituales en la temporada, por lo que no existe un brote nacional.

El tratamiento: ¿Cómo se cura la ciclosporosis?

La mejor noticia es que esta infección responde a medicamentos muy accesibles en el país. Los médicos en México han logrado controlar los síntomas y cortar el ciclo de la diarrea de forma rápida y efectiva.

El secretario de Salud, Kershenobich, dijo que la diarrea, en los tres casos confirmados en el país, ha sido controlada “muy bien” con el uso de “Trimetoprim, también conocida como Bactrim”.

Vista cercana del torso de una persona, vestida con camiseta blanca y jeans, inclinada con una mano sobre su abdomen.
Una persona joven, vestida con camiseta blanca, se agarra el abdomen en señal de profundo malestar o dolor estomacal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el esquema médico que está aliviando a los pacientes:

  • El medicamento clave: Se utiliza un antibiótico que combina trimetoprima y sulfametoxazol. Cuyos nombres comerciales son Bactrim o Septra.
  • La dosis habitual: Por lo general, se administra una tableta de doble concentración dos veces al día.
  • Tiempo de recuperación: El tratamiento dura entre 7 y 10 días. Cumpliendo este periodo, el parásito es eliminado y la digestión vuelve a la normalidad.

Aunque este sea el tratamiento de referencia, se recomienda evitar la automedicación en este tipo de infecciones, así como con otros padecimientos. La diarrea explosiva puede ser causada por múltiples bacterias, virus o parásitos, y tomar el medicamento equivocado puede empeorar tu salud. Si tienes molestias estomacales severas, acude siempre a una consulta médica para recibir un diagnóstico y la receta adecuada para ti.

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