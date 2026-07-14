Programa Hombres Bienestar 2026: cómo cobrar el beneficio de 3 mil pesos y a partir de cuándo

El Gobierno de la Ciudad de México entregó tarjetas a 20 mil nuevos beneficiarios del programa Pensión Hombres Bienestar, evento encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada.

El programa Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años es una iniciativa exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México.

Los beneficiarios no reciben el dinero a través del Banco del Bienestar, el depósito de 3 mil pesos bimestrales llega a una tarjeta del proveedor Toka y las fechas las anuncia la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) por sus propios canales.

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La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina incorporó a 20 mil nuevos beneficiarios en julio de 2026, con lo que el padrón suma 110 mil hombres, según publicó en su cuenta oficial de Facebook.

El Programa Pensión Hombres Bienestar es una iniciativa exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México para hombres de 60 a 64 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta, detalló, es llegar a 154 mil beneficiarios antes de que termine el año, con una inversión de mil 700 millones de pesos.

La SEBIEN aclaró que el pago del bimestre mayo-junio se retrasó

El depósito correspondiente al bimestre mayo-junio no llegó en las fechas habituales.

Según informó la Casa de Gobierno de la CDMX en Iztapalapa, el pago se retrasó y se terminó de reflejar entre el 1 y el 3 de julio de 2026.

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Los beneficiarios activos pueden tener ese depósito ya disponible en su tarjeta de Toka.

El pago bimestral de apoyos sociales mayo-junio en la Ciudad de México sufrió retraso y fue dispersado entre el 1 y el 3 de julio, sin fecha oficial aún para julio-agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el bimestre julio-agosto, la SEBIEN no ha publicado aún ningún calendario oficial de dispersión.

Los avisos se comunican directamente a los beneficiarios a través de los canales oficiales de la SEBIEN en Facebook y WhatsApp, una vez que concluyen los procesos administrativos internos.

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El apoyo económico se deposita directamente en una tarjeta del proveedor Toka, no en el Banco del Bienestar. Foto: Jefatura de Gobierno

Cómo verificar si ya llegó el depósito: tres formas de consultar el saldo en la tarjeta Toka

Dado que el programa no sigue el calendario general del Gobierno federal, la única forma de confirmar si el dinero ya está disponible es consultando directamente el saldo de la tarjeta. Hay tres vías para hacerlo.

La primera es llamar al número oficial de Toka: 55 1000 1000, y seleccionar la opción 2 para escuchar el saldo disponible.

La segunda es descargar la Super App Toka, donde se pueden consultar saldo y movimientos.

La infografía ilustra las tres vías oficiales para consultar el saldo de la tarjeta Toka de la Pensión Hombres Bienestar 60-64 y los avisos de SEBIEN CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, no es necesario acudir a ninguna oficina.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados de la SEBIEN CDMX en Facebook, donde se anuncia el día exacto en que se liberan los fondos de cada bimestre.

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Residir en la CDMX y tener entre 60 y 64 años son los dos requisitos de entrada

El programa está dirigido exclusivamente a hombres que vivan en cualquiera de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y tengan entre 60 y 64 años al momento de la inscripción.

Para registrarse se necesita identificación oficial con fotografía: credencial del INE, del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.

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Para registrarse se requiere identificación oficial, comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad y, en algunos casos, acta de nacimiento y CURP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se requiere un comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad: recibo de teléfono, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente.

El acta de nacimiento solo se solicita si la fecha no es visible en la identificación.

Las inscripciones al programa no son permanentes: abren por convocatoria en fechas específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CURP se pide únicamente cuando no aparece en el documento oficial. Todos los originales se presentan para cotejar las fotocopias y no quedan en el expediente.

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Las inscripciones abren por convocatoria y el trámite es presencial ante la SEBIEN

El registro se realiza ante las áreas operativas de la SEBIEN. El solicitante llena una solicitud de ingreso que las propias autoridades proporcionan en el módulo.

La entrega incompleta de documentos impide el ingreso sin excepción, según las autoridades.

El apoyo económico se deposita directamente en una tarjeta del proveedor Toka, no en el Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez aceptado, el beneficiario recibe su tarjeta en eventos masivos institucionales o en algún módulo de la secretaría.

El programa opera como antesala a la pensión federal para adultos mayores, que se convierte en derecho constitucional a partir de los 65 años.

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