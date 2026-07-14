Spiderman un Nuevo Día, ya hay fecha oficial para el Fan Event: dónde, cuándo y cómo asistir

El evento se realizará en Aztlán Parque Urbano, la antigua Feria de Chapultepec, con apertura de puertas a las 5:00 p.m. y el inicio de la alfombra roja programado para las 8:30 p.m. (Reuters)

Tom Holland y Zendaya llegarán a la Ciudad de México el próximo 20 de julio para el Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día, el encuentro oficial con fans organizado por Sony Pictures México como parte del Spidey World Tour, la gira mundial de promoción de la nueva película de Marvel Studios. El acceso es gratuito pero limitado, y los boletos solo se obtienen a través de dinámicas en redes sociales.

El evento se realizará en Aztlán Parque Urbano, la antigua Feria de Chapultepec, con apertura de puertas a las 5:00 p.m. y el inicio de la alfombra roja programado para las 8:30 p.m. La organización no descarta la presencia de otros integrantes del elenco, cuyos nombres se mantienen como sorpresa.

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Fuente: Marvel Latinoamérica Oficial/Youtube

Cómo conseguir boletos para el Fan Event

Un póster promociona un evento de Spider-Man: Un Nuevo Día en Aztlán Feria de Chapultepec, México, el 20 de julio. (@sonypicturesmx/Instagram)

Los accesos no están disponibles para venta al público. Cinco canales oficiales distribuyen entradas de forma gratuita a partir del martes 14 de julio, según indica el comunicado oficial de Marvel Studios.

Cinemex anunció en sus redes sociales que rifará boletos durante toda la semana mediante dinámicas en sus plataformas digitales. La cadena invitó a los seguidores a preparar su disfraz de Spider-Man para vivir la experiencia al máximo.

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Cinépolis también confirmó que este 14 de julio publicaría su propia dinámica para obtener entradas sin costo. Ambas cadenas recomiendan seguir sus cuentas oficiales para no perder la convocatoria.

La tercera y cuarta vía son a través de LOS40 Principales y su canal de entretenimiento De Estreno, en colaboración con Sony Pictures México. La dinámica de LOS40 consiste en una trivia de tres preguntas sobre Spider-Man: quienes respondan correctamente en el menor tiempo posible aumentan sus posibilidades de ganar un lugar.

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Finalmente, Sony Pictures MX distribuirá boletos directamente a través de sus propias redes sociales, lo que la convierte en la quinta y última vía oficial confirmada por los materiales de la producción.

Está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, armas, objetos punzocortantes o contundentes, envases de vidrio y pirotecnia (@sonypicturesmx/Instagram)

Reglas de ingreso al evento

Al tratarse de un evento privado, cada boleto cuenta con un código de barras único e intransferible. Es obligatorio presentar una identificación oficial cuyos datos coincidan con el registro del acceso.

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Está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, armas, objetos punzocortantes o contundentes, envases de vidrio y pirotecnia. El personal de seguridad se reserva el derecho de restringir el acceso a objetos no contemplados en esa lista. Como la actividad se desarrolla al aire libre, los organizadores recomiendan asistir con ropa abrigadora y preparada para lluvia.

De qué trata <i>Spider-Man: Un Nuevo Día</i>

Aislado y sin red de apoyo, Peter se dedica a tiempo completo a proteger Nueva York. Pero la presión acumulada desencadena una mutación física inesperada que amenaza su propia supervivencia, y al mismo tiempo una ola de crímenes revela una amenaza que solo él puede percibir. (Captura de pantalla/Youtube Marvel Latinoamérica)

La película retoma la historia cuatro años después de los eventos de Spider-Man: Sin Camino a Casa. El hechizo del Doctor Strange borró la identidad de Peter Parker de la memoria colectiva: nadie recuerda quién es, ni sus amigos ni el resto del mundo.

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Aislado y sin red de apoyo, Peter se dedica a tiempo completo a proteger Nueva York. Pero la presión acumulada desencadena una mutación física inesperada que amenaza su propia supervivencia, y al mismo tiempo una ola de crímenes revela una amenaza que solo él puede percibir.

A diferencia de las entregas anteriores, la trama abandona los multiversos para adoptar un tono más callejero, centrado en la criminalidad de los barrios de Nueva York. La cinta tiene una duración de 180 minutos y fue filmada entre agosto y diciembre de 2025 en Glasgow, Escocia, y en Pinewood Studios, Inglaterra. Es la película 38 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y la quinta de la Fase 6, con la que se abre una nueva trilogía para Holland.

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El elenco completo

En el bando antagonista, Michael Mando retoma el papel de Mac Gargan para su debut completo como el Escorpión, el villano de mayor peso en la trama según los tráilers. (Captura de pantalla/Youtube Marvel Latinoamérica)

Tom Holland regresa como Peter Parker junto a Zendaya como MJ Watson y Jacob Batalon como Ned Leeds. En el bando de los aliados, Jon Bernthal retoma el papel de Frank Castle, el Punisher, con indicios de que su vínculo con Peter viene de antes del inicio de la historia.

Mark Ruffalo aparece como Bruce Banner, ahora profesor de mecánica cuántica en la Universidad Estatal del Imperio. En algún punto de la trama pierde el control y se transforma en el Hulk, lo que derivará en el primer enfrentamiento cinematográfico entre el Gigante Esmeralda y Spider-Man.

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En el bando antagonista, Michael Mando retoma el papel de Mac Gargan para su debut completo como el Escorpión, el villano de mayor peso en la trama según los tráilers. Marvin Jones III interpreta a Tombstone, el jefe del crimen organizado en Nueva York, y Tramell Tillman da vida a William Metzger, líder de una organización vinculada a la desinformación sobre mutantes.

Sadie Sink completa el reparto principal en un papel cuyo nombre no ha sido revelado oficialmente. Los tráilers la muestran como una figura encapuchada con capacidades que apuntan a la telekinesis y la telepatía, lo que ha alimentado la especulación de que interpreta a Jean Grey, futura anfitriona de la Fuerza Fénix.

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Lo que muestran los tráilers

El tráiler más reciente confirmó que Peter acude a Banner en busca de una solución científica para la mutación de su ADN. “Si alguna vez me ves sin esto, corre”, le advierte Banner al mostrarle el dispositivo que suprime su propia transformación. La advertencia no tarda en cumplirse: la escena del Hulk frente a Spider-Man se volvió viral en minutos tras su publicación.

Los adelantos también muestran enfrentamientos con La Mano, la organización ninja del universo de Daredevil, y secuencias junto al Punisher que sugieren una alianza previa entre ambos personajes. El primer tráiler incluyó además una aparición de Lionel Messi que se convirtió en uno de los momentos más comentados por los fans en redes sociales.

La película llega a los cines de México el 29 de julio de 2026, nueve días después del Fan Event en Chapultepec.