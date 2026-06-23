Caída global de Facebook e Instagram dejó varios memes: desde Toy Story 5 hasta Los Simpson

La caída mundial que afectó a los servicios de Meta desató la publicación de memes en redes sociales - crédito Imagen ilustrativa IA Infobae

El 23 de junio de 2026 se volvió a presentar una fuerte caída de las redes sociales Facebook e Instagram que se extendió por varios minutos, dejando a los usuarios prácticamente incomunicados, por lo que muchos optaron por ir a otras plataformas para publicar sus inquietudes y, claramente, los memes no se hicieron esperar.

Como es costumbre, durante estas fallas, los usuarios recurren a otras plataformas que no usan de forma frecuente, no solo para alertar a los demás internautas, sino que aprovechan para interactuar con memes y generar conversación en redes como X y Telegram.

Precisamente, la caída ocurrió durante varios eventos que tienen al mundo atento a su desarrollo, como es el caso del Mundial 2026, las elecciones presidenciales en Colombia y Perú, entre otros.

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Por esta razón, los internautas no dejaron pasar la situación y para seguir en la conversación actual, entre los memes más destacados se encuentran algunos de Toy Story 5 para demostrar la rapidez con la que acudieron a otras redes sociales.

Toy Story 5 no pudo faltar para los que están atentos a las tendencias - crédito X

Algunos se fueron por el clásico programa Los Simpson para mostrar como todos los usuarios se fueron directamente a X, al que algunos siguen llamando Twitter, para demostrar su interés por continuar conectados con los eventos más importantes en el mundo.

Sin duda, Los Simpson se han convertido en uno de los memes favoritos en las redes - crédito X

Además, otro de los personajes que siempre aparece en las caídas de las redes sociales es el creador de contenido Juanda, que tiene miles de seguidores por sus ocurrencias y publicaciones que generan risa entre aquellos fanáticos del sarcasmo.

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Las típicas imágenes de Juanda también se volvieron tendencia - crédito X

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