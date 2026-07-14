Isaac del Toro desciende al séptimo lugar general tras la Etapa 10 del Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano perdió el tercer lugar en el ranking y ahora buscará remontar peldaños en los siguientes días para seguir soñando con el podio. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Isaac del Toro terminó en la octava posición durante la Etapa 10 del Tour de Francia, resultado que lo hizo descender al séptimo lugar de la clasificación general. El ciclista mexicano buscará recuperar tiempo en las próximas etapas, que favorecen a los sprinters, para mantenerse cerca de los primeros puestos.

El ciclista mexicana finalizó la etapa a un minuto y 31 segundos del ganador, su compañero de equipo Tadej Pogacar. Este resultado también le hizo perder posiciones en la clasificación de los jóvenes por el maillot blanco, donde ahora se encuentra a 46 segundos de Juan Ayuso.

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En la clasificación general, Del Toro marcha séptimo, a 1 minuto y 21 segundos de Remco Evenepoel, quien actualmente ocupa el tercer puesto.

Desarrollo de la competencia

Isaac del Toro no tuvo la mejor de sus etapas y buscará recuperarse en las siguientes competencias. (REUTERS/Gonzalo Fuentes

Isaac del Toro perdió el maillot blanco y salió del podio general al descender cuatro posiciones luego de la Etapa 10 del Tour de Francia 2026.

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La jornada, de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, incluyó siete puertos de montaña y estuvo marcada por tres caídas. Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, ofreció una exhibición de poder y sumó su cuarta victoria de etapa en esta edición.

El maillot blanco, que distingue al mejor joven, le duró seis días a Del Toro. Ahora el español Juan Ayuso lidera la Clasificación de los Jóvenes.

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Por otra parte, el italiano Matteo Trentin, ganador de tres etapas en el Tour, no tomó la salida este martes 14 de julio por fiebre, según informó el equipo Tudor.

La etapa comenzó con ataques y contraataques que fueron neutralizados rápidamente por el pelotón. Mads Pedersen, portador del maillot verde, resolvió un problema mecánico y ganó el sprint intermedio tras un cerrado duelo con Max Kanter, definido por foto finish.

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El UAE Team Emirates controló el ritmo en los siete puertos de montaña. Valentin Paret-Peintre se llevó el primero, mientras que Javier Romo dominó el segundo, tercero y cuarto. Javier Romo fue alcanzado por el pelotón en el inicio del quinto puerto, donde Richard Carapaz se escapó para ganar los puntos de montaña, seguido de Del Toro, que sumó cuatro unidades.

Durante el descenso de Puy Mary se registraron caídas de Tom Pidcock, Matteo Jorgenson y Chris Harper. Más adelante, en el Col de Pertus, Pogacar atacó y alcanzó a Carapaz restando 14.8 kilómetros para la meta, momento en que Del Toro perdió contacto con los líderes. El mexicano intentó recuperar terreno con un ataque a 4.4 kilómetros del final.

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Pogacar aseguró la victoria al cruzar primero el último puerto y llegar en solitario a la meta con tiempo de 3:58:08. Del Toro, a pesar de su esfuerzo, perdió 1:31 respecto al líder y terminó octavo, mientras que Ayuso finalizó quinto y tomó el liderato entre los jóvenes.

Cómo marcha la clasificación general

Isaac del Toro saluda a su compañero de equipo Tadej Pogacar tras finalizar la competencia. (REUTERS/Yoan Valat)

A continuación, te presentamos cómo están las posiciones tras la Etapa 10 del Tour de Francia:

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) – 36:15:02 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – a 3:36 Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) – a 4:06 Juan Ayuso (Lidl-Trek) – a 4:22 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – a 4:35 Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) – a 4:44 Isaac del Toro (MEX) (UAE Team Emirates – XRG) – a 5:08 Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – a 5:45 Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) – a 6:34 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) – a 11:49

Con esto, el oriundo de Ensenada buscará remontar posiciones en la clasificación para nuevamente aspirar a terminar en el podio.