Reviven video de diputado de la CDMX pidiendo intervención de EEUU y remata con baile al estilo Trump

El legislador migrante del PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicita apoyo externo durante una intervención que circula en redes, donde también exhibe una pancarta con un mensaje en inglés

El Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México volvió a poner en el centro del debate al diputado Raúl Torres, luego de que Acción Nacional (PAN) lo designara como su nuevo enlace con la comunidad migrante en el exterior. La bancada guinda recuperó el video en el que el legislador panista pidió injerencia extranjera en México y remató su intervención bailando al estilo de Donald Trump.

El señalamiento de Morena

A través de su cuenta de X, el Grupo Parlamentario de Morena en CDMX cuestionó directamente al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, por haber “tenido a mal” designar a Torres para dicho cargo. El mensaje enmarcó la crítica en el contexto actual de violencia contra migrantes en Estados Unidos, subrayando la contradicción de que el mismo legislador que subió a tribuna a pedir intervención extranjera en el país hoy sea la cara panista ante la diáspora mexicana.

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La publicación recuperó el clip viral de noviembre pasado, cuando Torres, desde el pleno del Congreso capitalino, pidió a la comunidad internacional “voltear a ver” la situación de seguridad en México y mostró una pancarta con la leyenda “Make Mexico Safe Again”.

La bancada guinda cuestiona en X al dirigente nacional Jorge Romero por designar al diputado panista, y revive un video de noviembre pasado en el que solicita intervención internacional por la seguridad del país

¿Qué dijo el diputado Raúl Torres?

El hecho ocurrió el 19 de noviembre durante la sesión ordinaria del Congreso capitalino, en el marco de la discusión de un punto de acuerdo sobre la marcha de la Generación Z.

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Torres dirigió parte de su intervención en inglés, dirigiéndose a la comunidad internacional, al Parlamento Europeo y al Congreso de Estados Unidos. Entre sus declaraciones, señaló:

“Desafortunadamente, el régimen de López Obrador dejó un narcoestado”.

El legislador también llamó a que la comunidad internacional voltee a ver lo que está pasando en México y pidió colaboración dejando de lado las ideologías.

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Durante la sesión ordinaria de hoy 19 de noviembre, el legislador migrante del PAN dirige parte de su participación en inglés y convoca a que el Parlamento Europeo y EU atiendan la situación del país. (Infobae-Itzallana)

La pancarta y el baile que causaron polémica

Tras su discurso, Torres desplegó una pancarta con la frase “Make Mexico Safe Again”, en clara alusión al lema de campaña de Trump, “Make America Great Again”. El mensaje se traduce como “Hacer que México sea seguro de nuevo”.

Para cerrar su participación, el diputado imitó el característico baile de Trump, generando risas y algunos aplausos, mientras el presidente de la Mesa Directiva pedía orden en el recinto.

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Según su explicación a medios, Torres afirmó que pide la intervención del gobierno estadounidense porque, a su juicio, es “al único al que Morena le tiene miedo” y porque ha “revelado los vínculos de la 4T con el crimen organizado”.

Reacciones divididas

La postura del legislador no fue bien recibida por todos los sectores, incluidos algunos líderes de la comunidad migrante:

El activista Manuel Castro , de Chicago, criticó que Torres, siendo diputado local de la CDMX, opine sobre temas de seguridad que corresponden al ámbito federal.

Castro también señaló que hablar en inglés fuera del Congreso estadounidense representa una falta de respeto, y consideró grave el gesto en momentos en que miles de inmigrantes en EU enfrentan arrestos bajo la administración Trump.

La activista María de los Ángeles Galindo Sarmiento, radicada en Nueva York, cuestionó la legitimidad de Torres y afirmó que nunca lo han visto trabajar por la comunidad migrante.

La imagen la muestra Raúl Torres, representante migrante en el Congreso capitalino, en un episodio que se vuelve tendencia en plataformas digitales tras solicitar que actores externos se involucren en el país. REUTERS/Dan Mullan

Contexto: Sheinbaum ya había descartado intervención

El episodio se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara públicamente cualquier escenario de intervención extranjera. De acuerdo con reportes previos citados por medios locales, la mandataria defendió la soberanía de México y advirtió que “se equivoca” quien convoque a una intervención extranjera, además de descartar de nuevo una intervención militar de EU en el país.

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