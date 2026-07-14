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MLB Juego de Estrellas 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México

Las Grandes Ligas han llegado a su mitad de temporada y uno de los eventos más esperados por los aficionados al beisbol se llevará a cabo este martes

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Las Grandes Ligas han llegado a su mitad de temporada y uno de los eventos más esperados por los aficionados al beisbol se llevará a cabo este martes. (Dale Zanine-Imagn Images)
Las Grandes Ligas han llegado a su mitad de temporada y uno de los eventos más esperados por los aficionados al beisbol se llevará a cabo este martes. (Dale Zanine-Imagn Images)

El Juego de Estrellas 2026 de la MLB se llevará a cabo este martes 14 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Citizens Bank Park, casa de los Philadelphia Phillies, en un encuentro que reunirá a las máximas figuras de la Liga Americana y Nacional.

Dicho evento es uno de los más esperados por los aficionados al beisbol, ya que reúne en un solo diamante a los mejores jugadores de las Grandes Ligas, siendo la oportunidad perfecta para ver a las principales figuras del circuito mostrar su talento en un mismo escenario.

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Lineups confirmados para el Juego de Estrellas

Cody Bellinger (35), de los Yankees de Nueva York, arroja su bate mientras observa el vuelo de la pelota del jonrón de dos carreras durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 17 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Cody Bellinger (35), de los Yankees de Nueva York, arroja su bate mientras observa el vuelo de la pelota del jonrón de dos carreras durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 17 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)

Este lunes se revelaron las alineaciones confirmadas tanto de la Liga Americana como de la Nacional para el Juego de Estrellas 2026:

Liga Americana

1. Mike Trout (LAA), CF

2. Yordan Álvarez (HOU), BD

3. Shea Langeliers (ATH), C

4. Junior Caminero (TB), 3B

5. Bobby Witt Jr. (KC), SS

6. Cody Bellinger (NYY), RF

7. Ben Rice (NYY), 1B

8. Riley Greene (DET), LF

9. Ernie Clement (TOR), 2B

Liga Nacional

Juan Soto con los New York Mets. (Vincent Carchietta-Imagn Images)
Juan Soto con los New York Mets. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

1. Kyle Schwarber (FIL), BD

2. Juan Soto (NYM), LF

3. Freddie Freeman (LAD), 1B

4. CJ Abrams (WSH), SS

5. Max Muncy (LAD), 3B

6. Ozzie Albies (ATL), 2B

7. Brandon Marsh (FIL), RF

8. Andy Pagés (LAD), CF

9. Drake Baldwin (ATL), C

Por el lado de la Nacional, el pitcher abridor será Cristopher Sánchez, mientras que del lado de la Americana será Dylan Cease.

Jordan Walker se lleva el HR Derby

Jordan Walker se convierte en el primer jugador de los Cardenales de San Luis en ganar el Derbi de Cuadrangulares. (Brad Penner-Imagn Images)
Jordan Walker se convierte en el primer jugador de los Cardenales de San Luis en ganar el Derbi de Cuadrangulares. (Brad Penner-Imagn Images)

Como parte de las actividades previas al Juego de Estrellas 2026, este lunes se celebró el tradicional Derbi de Cuadrangulares, donde ocho bateadores compitieron en una batalla de poder, buscando coronarse como el mejor jonronero del evento.

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Jordan Walker, jardinero de los St. Louis Cardinals, se llevó el título del Home Run Derby 2026 de las Grandes Ligas, donde en la final se enfrentó a Kyle Schwarber, jugador de los Philadelphia Phillies y favorito local, en un desenlace que se resolvió con un jonrón decisivo en los últimos turnos.

Schwarber cerró su ronda con 11 cuadrangulares en 15 swings, una cifra que parecía suficiente para asegurar el campeonato ante su público.

Walker, por su parte, parecía lejos de superar dicha marca, luego de que tras 14 swing solamente acumulaba ocho jonrones. Sin embargo, el jugador de los Cardinals reaccionó en el momento clave cuando en su último swing conectó el noveno cuadrangular, lo cual le permitió recibir oportunidades extra en el plato hasta fallar, oportunidad que aprovechó para hilar cuatro vuelacercas consecutivos para quedarse con el campeonato.

Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas 2026 en México

El juego de Estrellas podrá seguirse a través de ESPN. (Eric Hartline-Imagn Images)
El juego de Estrellas podrá seguirse a través de ESPN. (Eric Hartline-Imagn Images)

El Clásico de Mitad de Temporada podrá disfrutarse este martes 14 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+

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