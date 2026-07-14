México

Gobierno de México pide a Pablo Lemus asumir responsabilidad por la falta de agua en Guadalajara

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los señalamientos del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

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(Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, respondió a los señalamientos del gobernador estatal Pablo Lemus sobre la falta de recursos federales para atender la crisis de agua en Guadalajara este martes 14 de julio durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.

La mandataria recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se construyó la presa El Zapotillo para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Añadió que el gobierno federal actualmente se encuentra trabajando en el saneamiento del lago de Lerma.

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Sheinbaum pidió a Lemus que “asuma su responsabilidad respecto al tema del agua”. Señaló que, si el gobernador quiere colaborar, lo mejor es hacerlo mediante una llamada directa y no a través de declaraciones públicas.

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