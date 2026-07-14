México

Paty Navidad responde a los ataques contra Galilea Montijo por su rostro: “La gente exagera”

La conductora de ‘Hoy’ ha sido criticada por supuestos procedimientos estéticos a los que se ha sometido

Guardar
Google icon
Paty Navidad y Galilea Montijo -México- 14 julio
La actriz defendió a Galilea Montijo de las críticas a su físico (IG)

Paty Navidad defendió a Galilea Montijo ante las recientes críticas por su imagen, durante un encuentro con la prensa.

La actriz expresó que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y lamentó los comentarios negativos en redes sociales.

En la conversación, Navidad compartió además su experiencia al reincorporarse a las telenovelas y habló sobre el ambiente laboral en la nueva producción de José Alberto Castro.

PUBLICIDAD

Paty Navidad rechaza los ataques a Galilea Montijo

Durante la entrevista, Navidad fue cuestionada sobre las reacciones hacia Galilea Montijo. Respondió:

“La gente a veces también exagera y son muy pesados, son muy pasados, ¿no? Yo creo que todo mundo tenemos derecho a hacernos y a veces, también con la tecnología, ¿no? Se usa mucho la tecnología para hacer maldades, pero todo mundo tiene la libertad y el derecho de hacer lo que quiera con su vida, con su cuerpo, con lo que quiera”.

PUBLICIDAD

Galilea Montijo, conductora de Hoy.
Hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre los supuestos audios en los que se expresa negativamente de México. (Instagram)

La actriz subrayó la importancia de respetar las decisiones personales, incluso ante la presión mediática o social.

“Todo mundo merece respeto de todos lados hacia todos lados y partiendo de ahí todo fluye”, dijo Navidad en su encuentro con reporteros.

Paty Navidad sobre su regreso a las telenovelas y el ambiente laboral

En la misma conversación, Navidad resaltó su entusiasmo por regresar a las telenovelas bajo la producción de José Alberto Castro.

Recordó que su última participación fue en Mi adorable maldición hace diez años y que aceptó la invitación sin preguntar detalles del personaje.

Paty Navidad
La actriz de 50 años sorprendió al revelar que se le quemó su larga cabellera (Foto: Instagram)

Además, describió a su personaje como una mujer con matices, aciertos y errores: “Estoy segura que muchas mujeres se van a ver aquí, porque de que las hay, las hay, o a veces a todas se nos van las patas”.

Navidad también habló sobre su experiencia con procedimientos estéticos y la decisión de retirarse implantes mamarios hace cuatro años, destacando la comodidad y tranquilidad que esto le trajo.

Las críticas a Galilea Montijo por su imagen

Galilea Montijo ha enfrentado señalamientos en redes sociales y programas de espectáculos por los cambios en su imagen, en particular por presuntos procedimientos estéticos en el rostro.

Los comentarios van desde memes hasta mensajes ofensivos, lo que ha generado debate sobre los límites de la opinión pública y el escrutinio a las figuras del entretenimiento.

Infografía con ilustraciones de Galilea Montijo entre burbujas, Paty Navidad, Andrea Legarreta con megáfono, un espejo, un móvil tachado, un grupo de personas y una lupa.
Una infografía detalla la defensa pública del derecho a decidir sobre la imagen personal, presentando las críticas a Galilea Montijo y el respaldo de Paty Navidad y Andrea Legarreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora ha respondido en varias ocasiones que los procedimientos forman parte de una decisión personal y que siempre busca sentirse bien consigo misma

En palabras anteriores de Montijo: “Soy una persona muy coqueta y me gusta verme bien… A veces la gente no entiende que lo que uno hace es por uno, no por los demás”.

Andrea Legarreta también salió en defensa de su compañera

A las voces de apoyo se sumó Andrea Legarreta, quien respaldó a Montijo y criticó la dureza de quienes opinan sobre la apariencia ajena.

Recientemente, Legarreta afirmó: “La gente puede ser muy cruel y no se detienen a pensar en el daño que pueden causar con sus palabras. Todos tenemos derecho a vernos como queramos, a sentirnos bien con nosotros mismos”.

La presentadora aseguró que el shippeo con Andrea Legarreta todavía sigue. Crédito: Programa Hoy

Legarreta agregó que los cuestionamientos a las mujeres del medio son frecuentes y muchas veces injustificados:

“Aquí lo importante es que cada quien se sienta feliz, que cada quien decida sobre su cuerpo y su imagen. No es justo que se juzgue tan fuerte a las mujeres por cómo lucen”.

Las declaraciones de Navidad y Legarreta muestran un respaldo abierto a la libertad de decisión sobre la imagen personal, en medio de un entorno donde las críticas hacia figuras públicas son cada vez más visibles.

Temas Relacionados

Paty NavidadGalilea Montijomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores de la Secretaría de Cultura bloquean Av. Chapultepec

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores de la Secretaría de Cultura bloquean Av. Chapultepec

Claudia Sheinbaum pide pruebas por detenciones de dos alcaldesas de Morena y asegura que no habrá impunidad

Las funcionarias Tania Flores Guerra y Nancy Nápoles Pacheco, ambas de Morena, enfrentan procesos penales por peculado y simulación de secuestro, respectivamente

Claudia Sheinbaum pide pruebas por detenciones de dos alcaldesas de Morena y asegura que no habrá impunidad

Ni París ni Versalles: pareja elige el Metro Hidalgo de la CDMX para sus fotos de boda y se vuelven virales

Los novios aprovecharon la remodelación de la estación para realizar una sesión fotográfica que sorprendió a usuarios de redes sociales

Ni París ni Versalles: pareja elige el Metro Hidalgo de la CDMX para sus fotos de boda y se vuelven virales

Las posibles consecuencias legales a Pedro Sola de confirmarse la demanda por acoso sexual a equipo de Ventaneando

El motivo expuesto por los denunciantes es la reciente pérdida de confianza en el entorno laboral y la expectativa de que la empresa adopte medidas efectivas

Las posibles consecuencias legales a Pedro Sola de confirmarse la demanda por acoso sexual a equipo de Ventaneando

Andropausia, el proceso biológico en hombres igual a la menopausia, entra al debate en CDMX: buscan implementar programa de difusión

La minimización o desconocimiento de este proceso biológico agrava sus consecuencias y enfermedades asociadas, como el cáncer de próstata

Andropausia, el proceso biológico en hombres igual a la menopausia, entra al debate en CDMX: buscan implementar programa de difusión
MÁS NOTICIAS

NARCO

SEGOB afirma que “cada día hay menos reclutamiento” de menores por el narco en México tras caso de jóvenes desaparecidos en Jalisco y Michoacán

SEGOB afirma que “cada día hay menos reclutamiento” de menores por el narco en México tras caso de jóvenes desaparecidos en Jalisco y Michoacán

Sheinbaum se deslinda del retiro del antimonumento de personas desaparecidas en el Ángel de la Independencia

Caso ex vicealmirante Manuel Farias: Tribunal Colegiado analizará si revoca su vinculación a proceso por presunto huachicol fiscal

Dos ataques en una noche dejan cuatro muertos en Tijuana

Cae el presunto Tirador de la Vía Atlixcáyotl tras enfrentamiento con autoridades en Puebla: momento queda capturado en video

ENTRETENIMIENTO

Las posibles consecuencias legales a Pedro Sola de confirmarse la demanda por acoso sexual a equipo de Ventaneando

Las posibles consecuencias legales a Pedro Sola de confirmarse la demanda por acoso sexual a equipo de Ventaneando

Erika Buenfil revela cómo vive la relación de su hijo Nicolás con Ernesto Zedillo Jr: “No me dan celos”

Empleados de Ventaneando estarían planeando demanda contra Pedro Sola por acoso sexual, afirma Jorge Carbajal

Spiderman un Nuevo Día, ya hay fecha oficial para el Fan Event: dónde, cuándo y cómo asistir

Pedro Sola enfrenta críticas por comentarios de doble sentido frente a un niño en video viral

DEPORTES

MLB Juego de Estrellas 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México

MLB Juego de Estrellas 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México

Este fue el día que México se enfrentó a la Francia de Michael Olise, Barcola y Cherki

Semifinal Inglaterra vs Argentina Mundial 2026: a qué hora y dónde ver gratis el en vivo del partido desde México

México presenta su convocatoria sub-23: ellos son los jugadores que buscarán el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Isaac del Toro desciende a la séptima posición de la clasificación general tras la Etapa 10 del Tour de Francia 2026