Paty Navidad responde a los ataques contra Galilea Montijo por su rostro: “La gente exagera”

La actriz defendió a Galilea Montijo de las críticas a su físico (IG)

Paty Navidad defendió a Galilea Montijo ante las recientes críticas por su imagen, durante un encuentro con la prensa.

La actriz expresó que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y lamentó los comentarios negativos en redes sociales.

En la conversación, Navidad compartió además su experiencia al reincorporarse a las telenovelas y habló sobre el ambiente laboral en la nueva producción de José Alberto Castro.

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Paty Navidad rechaza los ataques a Galilea Montijo

Durante la entrevista, Navidad fue cuestionada sobre las reacciones hacia Galilea Montijo. Respondió:

“La gente a veces también exagera y son muy pesados, son muy pasados, ¿no? Yo creo que todo mundo tenemos derecho a hacernos y a veces, también con la tecnología, ¿no? Se usa mucho la tecnología para hacer maldades, pero todo mundo tiene la libertad y el derecho de hacer lo que quiera con su vida, con su cuerpo, con lo que quiera”.

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Hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre los supuestos audios en los que se expresa negativamente de México. (Instagram)

La actriz subrayó la importancia de respetar las decisiones personales, incluso ante la presión mediática o social.

“Todo mundo merece respeto de todos lados hacia todos lados y partiendo de ahí todo fluye”, dijo Navidad en su encuentro con reporteros.

Paty Navidad sobre su regreso a las telenovelas y el ambiente laboral

En la misma conversación, Navidad resaltó su entusiasmo por regresar a las telenovelas bajo la producción de José Alberto Castro.

Recordó que su última participación fue en Mi adorable maldición hace diez años y que aceptó la invitación sin preguntar detalles del personaje.

La actriz de 50 años sorprendió al revelar que se le quemó su larga cabellera (Foto: Instagram)

Además, describió a su personaje como una mujer con matices, aciertos y errores: “Estoy segura que muchas mujeres se van a ver aquí, porque de que las hay, las hay, o a veces a todas se nos van las patas”.

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Navidad también habló sobre su experiencia con procedimientos estéticos y la decisión de retirarse implantes mamarios hace cuatro años, destacando la comodidad y tranquilidad que esto le trajo.

Las críticas a Galilea Montijo por su imagen

Galilea Montijo ha enfrentado señalamientos en redes sociales y programas de espectáculos por los cambios en su imagen, en particular por presuntos procedimientos estéticos en el rostro.

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Los comentarios van desde memes hasta mensajes ofensivos, lo que ha generado debate sobre los límites de la opinión pública y el escrutinio a las figuras del entretenimiento.

Una infografía detalla la defensa pública del derecho a decidir sobre la imagen personal, presentando las críticas a Galilea Montijo y el respaldo de Paty Navidad y Andrea Legarreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora ha respondido en varias ocasiones que los procedimientos forman parte de una decisión personal y que siempre busca sentirse bien consigo misma

En palabras anteriores de Montijo: “Soy una persona muy coqueta y me gusta verme bien… A veces la gente no entiende que lo que uno hace es por uno, no por los demás”.

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Andrea Legarreta también salió en defensa de su compañera

A las voces de apoyo se sumó Andrea Legarreta, quien respaldó a Montijo y criticó la dureza de quienes opinan sobre la apariencia ajena.

Recientemente, Legarreta afirmó: “La gente puede ser muy cruel y no se detienen a pensar en el daño que pueden causar con sus palabras. Todos tenemos derecho a vernos como queramos, a sentirnos bien con nosotros mismos”.

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La presentadora aseguró que el shippeo con Andrea Legarreta todavía sigue. Crédito: Programa Hoy

Legarreta agregó que los cuestionamientos a las mujeres del medio son frecuentes y muchas veces injustificados:

“Aquí lo importante es que cada quien se sienta feliz, que cada quien decida sobre su cuerpo y su imagen. No es justo que se juzgue tan fuerte a las mujeres por cómo lucen”.

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Las declaraciones de Navidad y Legarreta muestran un respaldo abierto a la libertad de decisión sobre la imagen personal, en medio de un entorno donde las críticas hacia figuras públicas son cada vez más visibles.